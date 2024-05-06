Rekabet Kurumu'ndan Threads'e 330 milyon TL ceza!

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Meta'nın Threads uygulaması hakkında yeni bir karar aldı. Kurulun taleplerini yerine getirmediği için Meta'ya 335 milyon 730 bin 707 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Günlük idari para cezası durduruldu

Rekabet Kurumu, Threads uygulamasının Instagram ile veri paylaşımı yapmasının rekabet ihlali olduğuna karar vermişti. Bu veri paylaşımı durdurulana kadar Meta'ya her gün 4,1 milyon TL idari para cezası uygulanıyordu. Bu nedenle Meta radikal bir karar alarak 29 Nisan 2024 tarihinde Threads uygulamasını Türkiye'den erişime kapattı.

Threads'in Türkiye'den erişime kapatılmasının ardından Rekabet Kurumu yeni bir toplantı yaptı ve günlük 4,1 milyon TL idari para cezasının durdurulmasına karar verdi. Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve günlük idari para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Neler oldu?

META tarafından piyasaya sürülen Threads isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmasının zorunlu tutulduğu ve Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, şirket hakkında ön araştırma yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, ön araştırma sonucunda META'ya soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, Kurulun, META'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı kullanıcı verilerini birleştirerek ilgili piyasalarda rekabeti bozduğu kanaatine vardığı ve META hakkında ihlal tespitinde bulunarak şirkete ihlali giderici nitelikte tedbirleri alması şartını getirdiği ifade edildi.

Kurulun, dijital pazarlardaki rekabet ihlallerine geç müdahalenin sebep olacağı olası yıkıcı sonuçları da dikkate alarak Threads hakkında yürütülen soruşturma konusu veri birleştirme davranışları hakkında ek yöntemlere başvurduğuna işaret edilen açıklamada, nihai karar verilinceye kadar ciddi ve telafisi olunamayacak zararların oluşmasının önüne geçmek adına Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, META hakkında, söz konusu geçici tedbir kararının gereği yerine getirilinceye kadar Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca her gün için yaklaşık 4,8 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

META tarafından Kuruma çeşitli öneriler sunulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir kararına uymak adına META tarafından, daha önce AB'deki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunulmuş ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmemiştir. Bu öneriler, Threads kullanımı için bir Instagram hesabının hala gerekli olması, halihazırda Threads'i mevcut profilleri ile kullanmaya devam eden kişiler açısından veri birleştirme eyleminin devam etmesi, profilsiz kullanımın profilli kullanıma göre düşük hizmet kalitesine sebep olması ve bu nedenle kullanıcıların profilli kullanıma yönlendirilerek veri birleştirmeye rıza vermeye mecbur bırakılması gibi sebepleriyle kabul görmemiştir."

Açıklamada, META'nın 29 Nisan itibarıyla Threads hizmetini Türkiye'de resmi olarak durdurduğu anımsatılarak, META tarafındanTürkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerinin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Bunun üzerine Kurul tarafından yapılan son değerlendirmeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve günlük idari para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

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