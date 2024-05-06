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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu'ndan Threads'e 330 milyon TL ceza!

    Rekabet Kurumu, Threads hakkında yeni karar aldı. Threads'in Türkiye'den erişime kapatılması nedeniyle Meta'ya uygulanan günlük para cezası durduruldu ve 335 milyon TL para cezası uygulandı.
    Rekabet Kurumu'ndan Threads'e 330 milyon TL ceza! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Meta'nın Threads uygulaması hakkında yeni bir karar aldı. Kurulun taleplerini yerine getirmediği için Meta'ya 335 milyon 730 bin 707 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Günlük idari para cezası durduruldu

    Rekabet Kurumu, Threads uygulamasının Instagram ile veri paylaşımı yapmasının rekabet ihlali olduğuna karar vermişti. Bu veri paylaşımı durdurulana kadar Meta'ya her gün 4,1 milyon TL idari para cezası uygulanıyordu. Bu nedenle Meta radikal bir karar alarak 29 Nisan 2024 tarihinde Threads uygulamasını Türkiye'den erişime kapattı.

    Threads'in Türkiye'den erişime kapatılmasının ardından Rekabet Kurumu yeni bir toplantı yaptı ve günlük 4,1 milyon TL idari para cezasının durdurulmasına karar verdi. Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve günlük idari para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

    Neler oldu?

    META tarafından piyasaya sürülen Threads isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmasının zorunlu tutulduğu ve Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, şirket hakkında ön araştırma yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, ön araştırma sonucunda META'ya soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, Kurulun, META'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı kullanıcı verilerini birleştirerek ilgili piyasalarda rekabeti bozduğu kanaatine vardığı ve META hakkında ihlal tespitinde bulunarak şirkete ihlali giderici nitelikte tedbirleri alması şartını getirdiği ifade edildi.

    Kurulun, dijital pazarlardaki rekabet ihlallerine geç müdahalenin sebep olacağı olası yıkıcı sonuçları da dikkate alarak Threads hakkında yürütülen soruşturma konusu veri birleştirme davranışları hakkında ek yöntemlere başvurduğuna işaret edilen açıklamada, nihai karar verilinceye kadar ciddi ve telafisi olunamayacak zararların oluşmasının önüne geçmek adına Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı alındığı bildirildi.

    Açıklamada, META hakkında, söz konusu geçici tedbir kararının gereği yerine getirilinceye kadar Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca her gün için yaklaşık 4,8 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

    META tarafından Kuruma çeşitli öneriler sunulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Tedbir kararına uymak adına META tarafından, daha önce AB'deki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunulmuş ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmemiştir. Bu öneriler, Threads kullanımı için bir Instagram hesabının hala gerekli olması, halihazırda Threads'i mevcut profilleri ile kullanmaya devam eden kişiler açısından veri birleştirme eyleminin devam etmesi, profilsiz kullanımın profilli kullanıma göre düşük hizmet kalitesine sebep olması ve bu nedenle kullanıcıların profilli kullanıma yönlendirilerek veri birleştirmeye rıza vermeye mecbur bırakılması gibi sebepleriyle kabul görmemiştir."

    Açıklamada, META'nın 29 Nisan itibarıyla Threads hizmetini Türkiye'de resmi olarak durdurduğu anımsatılarak, META tarafındanTürkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerinin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

    Bunun üzerine Kurul tarafından yapılan son değerlendirmeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve günlük idari para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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