WhatsApp masaüstü uygulaması Windows 11 için Aramalar sekmesine kavuşuyor

En son güncelleme, mesajlaşma uygulamasında özel bir "Aramalar" sekmesi sunuyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, uygulamanın sol tarafına özel "Aramalar" sekmesi eklenmiş durumda.
Yeni Aramalar sekmesi kısayolu, tüm sesli ve görüntülü aramalarınıza hızla erişebilmenizi hedefliyor. Halihazırda zaten masaüstü WhatsApp’ın güncel sürümlerinde sohbetlerde görüntülü veya sesli aramalar yapmanız mümkün ancak mobil uygulamadaki gibi bir Aramalar sekmesi olmadığından çağrıların takibi mümkün değildi.
Yeni Aramalar sekmesi özelliği şimdilik beta sürümde mevcut ve yavaş bir şekilde mevcut standart sürümlere de bu özellik getirilmeye başlanmış durumda. Dolaysıyla önümüzdeki gün ve haftalarda özellik herkesin kullanımına sunulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam