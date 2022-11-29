WhatsApp masaüstü uygulaması Windows 11 için Aramalar sekmesine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Meta, Windows 11 için WhatsApp'ın arayüzünü WinUI ve Fluent Design ile yenilemiş, yakın zamanda ise reaksiyon desteğiyle güncellemişti. Şimdi ise Meta, Windows 10 ve Windows 11 için Microsoft Store'da bulunan beta sürümü için yeni bir güncellemeyi test ediyor.

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En son güncelleme, mesajlaşma uygulamasında özel bir "Aramalar" sekmesi sunuyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, uygulamanın sol tarafına özel "Aramalar" sekmesi eklenmiş durumda.

Yeni Aramalar sekmesi kısayolu, tüm sesli ve görüntülü aramalarınıza hızla erişebilmenizi hedefliyor. Halihazırda zaten masaüstü WhatsApp’ın güncel sürümlerinde sohbetlerde görüntülü veya sesli aramalar yapmanız mümkün ancak mobil uygulamadaki gibi bir Aramalar sekmesi olmadığından çağrıların takibi mümkün değildi.

Tam Boyutta Gör Yeni Aramalar sekmesi, uygulamanın sol tarafındaki Sohbetler ve Durum sekmesinin yanında yer alacak. Aramalar sekmesi içerisinde ayrıca bir arama çubuğu da yer alacak. Bu sayede çok aşağıda kalmış görüşmelerinizi de bulabilecek ve görüşmenin detaylarını görüntüleyebileceksiniz.

Yeni Aramalar sekmesi özelliği şimdilik beta sürümde mevcut ve yavaş bir şekilde mevcut standart sürümlere de bu özellik getirilmeye başlanmış durumda. Dolaysıyla önümüzdeki gün ve haftalarda özellik herkesin kullanımına sunulacaktır.

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WhatsApp masaüstü uygulaması Aramalar sekmesine kavuşuyor