Elon Musk, resmen Apple’a savaş açtı: Twitter, App Store’dan kaldırılabilir

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın aldıktan sonra aldığı türlü türlü kararlar ile hem kullanıcıların hem de Twitter’a reklam verenlerin tepkisini alan Elon Musk, geri adım atmaya pek niyetli görünmüyor. Twitter’ı para kazanan “her şeyin uygulaması” haline getirmek isteyen milyarderin hedefinse bu kez Apple bulunuyor.

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Elon Musk, birkaç saat önce attığı tweet’ler ile Apple’ı hedefe oturttu ve süreç de tam olarak bu noktada ilerlemeye başladı. Musk, Apple’ın Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu iddia etti. Aynı zamanda Apple için “Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” diye sordu ve Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek, “Neler oluyor?” diyerek tweet’lerine devam etti.

Musk ardından Apple hakkında “Apple başka kimi sansürledi?” diyerek “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalıdır.” başlıklı bir anket oluşturarak teknoloji devini adete “sansürcü” olarak itham etti.

“Apple, Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit etti”

Elon Musk bu tweet’lerinden sonra çok ilginç ve endişe verici bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Musk’a göre Apple, Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit etmiş ancak bu tehdidin arkasında herhangi bir neden belirtmemiş.

Musk öte yandan Apple’ın App Store’da bulunan herhangi bir uygulamanın içerisinden yapılan satın alım veya herhangi bir finansal işlemden yüzde 30 “gizli vergi” aldığının altını çizdi.

Musk, Apple ile kavgasından galip çıkabilir mi?

Apple, Gartner'a göre dünya çapındaki akıllı telefonların yalnızca %16'sını üretirken, ABD pazarının yarısından fazlasına hakim. Apple'ın kendi uygulama mağazası üzerindeki hakimiyeti, son zamanlarda davalar ve küresel düzenleyiciler tarafından sorgulandı, ancak yine de Apple, mobil uygulama endüstrisinin büyük bir bölümünü etkin bir şekilde kontrol ediyor.

Apple yalnızca birçok uygulamanın abonelik gelirlerinden %30'luk bir kesinti yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamaların mağazasında kalmak istiyorlarsa uyması gereken kendi içerik denetim politikalarını da uyguluyor.

Dolayısıyla Musk’ın söylemlerindeki doğruluk ve haklılık payı esasında güçlü. Ancak Twitter’ın Apple ile bu zorlu dönemde kavgaya girmesi ve App Store’dan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması sosyal medya için iyi sonuçlanmayabilir.

Öte yandan Twitter Blue abonelik hizmeti aylık 8 dolar ve Musk bu ücretin yüzde 30’unu Apple’a vermek istemiyor, bu açık. Dolayısıyla Twitter ve Musk’ın önünde bir başka seçenek daha var. O da Twitter Blue’u uygulama içinden değil bir yönlendirme ile web sitesinden sunabilecek olması. Bildiğiniz gibi bu uygulamayı Netflix de kullanıyor.

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