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    Anlık Bildirim

    WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak

    WhatsApp yakında diğer uygulamalardan da mesaj alacak. Yeni AB kuralları, WhatsApp ve Messenger'ın diğer sohbet uygulamalarıyla birlikte çalışabilir olması gerektiriyor.
    WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak Tam Boyutta Gör
    iMessage, WhatsApp, Messenger, Signal ve Telegram gibi farklı mesajlaşma uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar milyarlarca kişi tarafından kullanılsa da birinden bir diğerine mesaj göndermek an itibariyle mümkün değil. Ancak WhatsApp yakında 2 milyar kullanıcısı için daha önce düşünülemeyeni yapacak: insanların size başka bir uygulamadan mesaj göndermesine izin verecek. En azından plan bu.

    WhatsApp’ta üçüncü taraf mesajlaşma desteği geliyor

    AB’nin Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) son tarihine bir ay kala WhatsApp, uygulamasında diğer mesajlaşma ağlarına izin vermeye hazırlanıyor. WhatsApp'ın mühendislik direktörlerinden Dick Brouwer, Wired'a verdiği bir röportajda, bunun için hazır olduklarını söyledi. Dolayısıyla bu değişiklik Mart ayına kadar yapılacak. Değişikliğin sadece AB üyesi ülkeleri kapsaması bekleniyor.

    AB, 2022'de DMA kapsamında olan mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışabilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kural, WhatsApp ve Messenger gibi “gatekeeper” olarak ifade edilen hizmetlerin diğer sohbet uygulamalarıyla (iMessage, Telegram vb.) birlikte çalışmasını zorunlu kılıyor. WhatsApp’a ek olarak Meta da Messenger'a diğer sohbet uygulamaları için destek eklemek için çalışıyor.

    Başlangıçta bu deneyimler, insanların uygulamalar arasında metin, ses, video, görüntü ve dosya gönderebilecekleri bire bir sohbetlere odaklanacak. WABetaInfo'nun daha önce bildirdiği gibi, bu deneyim, gelen kutusunun üstünde "Üçüncü taraf sohbetleri" adı verilen yeni bir alt menüde yaşayacak.

    Güvenlik ve gizlilik ön planda

    WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta üçüncü taraflarla mesaj alışverişine izin vermek veya vermemek kullanıcının elinde olacak. Çünkü bu, büyük bir spam ve dolandırıcılık kaynağı haline gelebilir. Ayrıca Meta'nın sistemiyle birlikte çalışabilir olmak isteyen şirketler, ayrıntıları henüz kamuya açıklanmayan bir anlaşma imzalamak zorunda kalacaklar. WhatsApp, birlikte çalışabilirliği sağlamak için uçtan uca şifreleme gerektirecek. Brouwer ayrıca, üçüncü taraf sohbetleri ile WhatsApp yerel sohbetlerinin özellik eşitliğine ulaşamayabileceğini, çünkü birlikte çalışabilirliğin yeni gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini söyledi.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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