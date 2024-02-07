WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak

Tam Boyutta Gör iMessage, WhatsApp, Messenger, Signal ve Telegram gibi farklı mesajlaşma uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar milyarlarca kişi tarafından kullanılsa da birinden bir diğerine mesaj göndermek an itibariyle mümkün değil. Ancak WhatsApp yakında 2 milyar kullanıcısı için daha önce düşünülemeyeni yapacak: insanların size başka bir uygulamadan mesaj göndermesine izin verecek. En azından plan bu.

WhatsApp’ta üçüncü taraf mesajlaşma desteği geliyor

AB’nin Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) son tarihine bir ay kala WhatsApp, uygulamasında diğer mesajlaşma ağlarına izin vermeye hazırlanıyor. WhatsApp'ın mühendislik direktörlerinden Dick Brouwer, Wired'a verdiği bir röportajda, bunun için hazır olduklarını söyledi. Dolayısıyla bu değişiklik Mart ayına kadar yapılacak. Değişikliğin sadece AB üyesi ülkeleri kapsaması bekleniyor.

AB, 2022'de DMA kapsamında olan mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışabilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kural, WhatsApp ve Messenger gibi “gatekeeper” olarak ifade edilen hizmetlerin diğer sohbet uygulamalarıyla (iMessage, Telegram vb.) birlikte çalışmasını zorunlu kılıyor. WhatsApp’a ek olarak Meta da Messenger'a diğer sohbet uygulamaları için destek eklemek için çalışıyor.

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Başlangıçta bu deneyimler, insanların uygulamalar arasında metin, ses, video, görüntü ve dosya gönderebilecekleri bire bir sohbetlere odaklanacak. WABetaInfo'nun daha önce bildirdiği gibi, bu deneyim, gelen kutusunun üstünde "Üçüncü taraf sohbetleri" adı verilen yeni bir alt menüde yaşayacak.

Güvenlik ve gizlilik ön planda

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ta üçüncü taraflarla mesaj alışverişine izin vermek veya vermemek kullanıcının elinde olacak. Çünkü bu, büyük bir spam ve dolandırıcılık kaynağı haline gelebilir. Ayrıca Meta'nın sistemiyle birlikte çalışabilir olmak isteyen şirketler, ayrıntıları henüz kamuya açıklanmayan bir anlaşma imzalamak zorunda kalacaklar. WhatsApp, birlikte çalışabilirliği sağlamak için uçtan uca şifreleme gerektirecek. Brouwer ayrıca, üçüncü taraf sohbetleri ile WhatsApp yerel sohbetlerinin özellik eşitliğine ulaşamayabileceğini, çünkü birlikte çalışabilirliğin yeni gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

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WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak