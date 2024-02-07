WhatsApp yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da çalışacak

WhatsApp’ta üçüncü taraf mesajlaşma desteği geliyor
AB’nin Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) son tarihine bir ay kala WhatsApp, uygulamasında diğer mesajlaşma ağlarına izin vermeye hazırlanıyor. WhatsApp'ın mühendislik direktörlerinden Dick Brouwer, Wired'a verdiği bir röportajda, bunun için hazır olduklarını söyledi. Dolayısıyla bu değişiklik Mart ayına kadar yapılacak. Değişikliğin sadece AB üyesi ülkeleri kapsaması bekleniyor.
AB, 2022'de DMA kapsamında olan mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışabilmesi gerektiğine karar verdi. Bu kural, WhatsApp ve Messenger gibi “gatekeeper” olarak ifade edilen hizmetlerin diğer sohbet uygulamalarıyla (iMessage, Telegram vb.) birlikte çalışmasını zorunlu kılıyor. WhatsApp’a ek olarak Meta da Messenger'a diğer sohbet uygulamaları için destek eklemek için çalışıyor.
Başlangıçta bu deneyimler, insanların uygulamalar arasında metin, ses, video, görüntü ve dosya gönderebilecekleri bire bir sohbetlere odaklanacak. WABetaInfo'nun daha önce bildirdiği gibi, bu deneyim, gelen kutusunun üstünde "Üçüncü taraf sohbetleri" adı verilen yeni bir alt menüde yaşayacak.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.