WhatsApp’a gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği geliyor

- WhatsApp’a yapay zeka dokunuşu
- Peki bu özellik nasıl çalışıyor?
- WhatsApp’ta yapay zeka görseli oluşturma
- Yorumlar
Meta, geçtiğimiz saatlerde bir dizi yeni yapay zeka odaklı duyuru gerçekleştirdi. Bu duyurulardan birisi de popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yakından ilgilendiriyor. Meta, WhatsApp’ın beta sürümünde kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yapay zeka temelli görsel oluşturmalarını sağlıyor. Teknoloji devi Meta AI platformunu görünüşe göre tüm hizmetlerine kökten eklemeyi sürdürecek.
WhatsApp’a yapay zeka dokunuşu
Meta AI, WhatsApp'a kullanıcıların doğrudan sohbetlerinde anında görüntü ve video oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya başlıyor. Bu yeni araç, şu anda dünya çapında bir düzineden fazla ülkede erişilebilen Meta AI özelliklerinin platform genelinde daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının esasında bir yansıması konumunda.
Şimdilik ABD'de WhatsApp ve Meta AI web’te beta olarak sunulmaya başlanan gerçek zamanlı görüntü oluşturma özelliği Meta AI'ın Imagine özelliğini kullanarak çalışıyor. Beta sürümüne erişiminiz varsa, Meta AI ile bir sohbet açarak ve ardından "Imagine" kelimesiyle bir komut istemi başlatarak bu özelliği denemek mümkün. Meta AI ile oluşturulan görselleri aynı zamanda GIF’e dönüştürmek de mümkün.
Peki bu özellik nasıl çalışıyor?
Aslında süreç oldukça basit: Kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerine bir sahne, bir nesne ya da herhangi bir soyut kavram tanımlayarak yazdıkça, yapay zeka bunu görselleştirmeye başlıyor. Daha fazla ayrıntı sağlandıkça, görüntü daha rafine hale geliyor. Girilen her harf, gerçek zamanlı olarak görselde değişiklik yapıyor. Bu, OpenAI'ın Dall-E 3'ü gibi kullanıcıdan son komutu alan ve ardından talimatlara göre bir görüntü oluşturan mevcut görüntü oluşturma modellerinden farklı.
WhatsApp’ta yapay zeka görseli oluşturma
- Yapay zeka görseli oluşturmak istediğiniz sohbeti açın.
- Mesaj alanına @ yazın, ardından Meta AI’a dokunun veya tıklayın.
- Mesaj alanına /imagine ifadesini ve ardından metin isteminizi girin.
- Gönder’e dokunun veya tıklayın.
- Sohbette, oluşturulan görseli görürsünüz.
Meta ayrıca WhatsApp'ta sunulacak olan gerçek zamanlı görüntü oluşturucuyu destekleyen en yeni büyük dil modeli Llama 3'ün de piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Meta, Llama 3'ün diğer ücretsiz seçeneklerden daha iyi olduğunu söylüyor. Ayrıca Meta, Meta Llama 3 modelinin artık "daha keskin ve daha kaliteli" görüntüler üretebildiğini ve metin göstermede daha iyi olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)