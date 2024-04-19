WhatsApp’a gerçek zamanlı yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği geliyor

Meta, geçtiğimiz saatlerde bir dizi yeni yapay zeka odaklı duyuru gerçekleştirdi. Bu duyurulardan birisi de popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yakından ilgilendiriyor. Meta, WhatsApp’ın beta sürümünde kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yapay zeka temelli görsel oluşturmalarını sağlıyor. Teknoloji devi Meta AI platformunu görünüşe göre tüm hizmetlerine kökten eklemeyi sürdürecek.

WhatsApp’a yapay zeka dokunuşu

Meta AI, WhatsApp'a kullanıcıların doğrudan sohbetlerinde anında görüntü ve video oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya başlıyor. Bu yeni araç, şu anda dünya çapında bir düzineden fazla ülkede erişilebilen Meta AI özelliklerinin platform genelinde daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının esasında bir yansıması konumunda.

WhatsApp, yakın zamanda çevrimiçi olan kişilerinizi gösterecek 1 gün önce eklendi

Şimdilik ABD'de WhatsApp ve Meta AI web’te beta olarak sunulmaya başlanan gerçek zamanlı görüntü oluşturma özelliği Meta AI'ın Imagine özelliğini kullanarak çalışıyor. Beta sürümüne erişiminiz varsa, Meta AI ile bir sohbet açarak ve ardından "Imagine" kelimesiyle bir komut istemi başlatarak bu özelliği denemek mümkün. Meta AI ile oluşturulan görselleri aynı zamanda GIF’e dönüştürmek de mümkün.

Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

Aslında süreç oldukça basit: Kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerine bir sahne, bir nesne ya da herhangi bir soyut kavram tanımlayarak yazdıkça, yapay zeka bunu görselleştirmeye başlıyor. Daha fazla ayrıntı sağlandıkça, görüntü daha rafine hale geliyor. Girilen her harf, gerçek zamanlı olarak görselde değişiklik yapıyor. Bu, OpenAI'ın Dall-E 3'ü gibi kullanıcıdan son komutu alan ve ardından talimatlara göre bir görüntü oluşturan mevcut görüntü oluşturma modellerinden farklı.

WhatsApp’ta yapay zeka görseli oluşturma

Yapay zeka görseli oluşturmak istediğiniz sohbeti açın.

Mesaj alanına @ yazın, ardından Meta AI’a dokunun veya tıklayın.

Mesaj alanına /imagine ifadesini ve ardından metin isteminizi girin.

Gönder’e dokunun veya tıklayın.

Sohbette, oluşturulan görseli görürsünüz.

Meta ayrıca WhatsApp'ta sunulacak olan gerçek zamanlı görüntü oluşturucuyu destekleyen en yeni büyük dil modeli Llama 3'ün de piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Meta, Llama 3'ün diğer ücretsiz seçeneklerden daha iyi olduğunu söylüyor. Ayrıca Meta, Meta Llama 3 modelinin artık "daha keskin ve daha kaliteli" görüntüler üretebildiğini ve metin göstermede daha iyi olduğunu söylüyor.

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