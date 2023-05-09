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    Anlık Bildirim

    WhatsApp Web'e mesaj düzenleme özelliği geldi

    WhatsApp Web uygulamasına gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Mesaj düzenleme seçeneği, beta programına katılan kullanıcılara sunuldu.                            
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    whatsapp web yeni özellik: mesaj düzenleme Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce WhatsApp Web için beta programı başlatılmıştı. WhatsApp, beta programı ile kullanıcılardan hata bildirimleri ve geri bildirimler beklerken yeni özellikleri sunmak istiyor. Beta programında hangi özelliklerin olacağı merak konusuydu, nihayet belli oldu. WhatsApp, birkaç beta test kullanıcısına mesaj düzenleme özelliğini sundu.

    WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, mesaja tıklandığında “mesajı düzenle” seçeneği çıkacak ve mesaj düzenlenebilecek. Tabii ki bunun bir süresi var. Sohbet ve grup mesajlarını düzenlemek için 15 dakika vakit var. Yani, yazım hatalarını düzeltmek için getirilmiş bir özellik. Mesajlar birden fazla kez düzenlenebiliyor. Şu an için yalnızca metin mesajları düzenlenebiliyor.

    WhatsApp Web mesaj düzenleme adımları

    WhatsApp Web mesaj nasıl düzenlenir Tam Boyutta Gör
    1. Bir WhatsApp sohbetini açın.
    2. Düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun.
    3. Menüden "Düzenle" seçeneğine tıklayın.
    4. İstediğiniz değişiklikleri yapın.
    5. Bitti butonuna tıklayın.

    Mesajları düzenleme özelliğinin WhatsApp Web’in resmî beta programında aktif olduğunu ancak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığını hatırlatalım. Elbette ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacaktır. Hatta, yakında WhatsApp mobil uygulamasında da kullanılabileceği söyleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    nays hepsiburada çekme belgeli araca sigorta yapılır mı kafayı yemek üzereyim makat kılları tüy dökücü krem ile alınır mı bir araç yılda ortalama kaç km yapar

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