Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce WhatsApp Web için beta programı başlatılmıştı. WhatsApp, beta programı ile kullanıcılardan hata bildirimleri ve geri bildirimler beklerken yeni özellikleri sunmak istiyor. Beta programında hangi özelliklerin olacağı merak konusuydu, nihayet belli oldu. WhatsApp, birkaç beta test kullanıcısına mesaj düzenleme özelliğini sundu.

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WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, mesaja tıklandığında “mesajı düzenle” seçeneği çıkacak ve mesaj düzenlenebilecek. Tabii ki bunun bir süresi var. Sohbet ve grup mesajlarını düzenlemek için 15 dakika vakit var. Yani, yazım hatalarını düzeltmek için getirilmiş bir özellik. Mesajlar birden fazla kez düzenlenebiliyor. Şu an için yalnızca metin mesajları düzenlenebiliyor.

WhatsApp Web mesaj düzenleme adımları

Bir WhatsApp sohbetini açın. Düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun. Menüden "Düzenle" seçeneğine tıklayın. İstediğiniz değişiklikleri yapın. Bitti butonuna tıklayın.

Mesajları düzenleme özelliğinin WhatsApp Web’in resmî beta programında aktif olduğunu ancak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığını hatırlatalım. Elbette ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacaktır. Hatta, yakında WhatsApp mobil uygulamasında da kullanılabileceği söyleniyor.

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WhatsApp Web'e mesaj düzenleme özelliği geldi