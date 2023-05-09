WhatsApp Web'e mesaj düzenleme özelliği geldi

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, mesaja tıklandığında “mesajı düzenle” seçeneği çıkacak ve mesaj düzenlenebilecek. Tabii ki bunun bir süresi var. Sohbet ve grup mesajlarını düzenlemek için 15 dakika vakit var. Yani, yazım hatalarını düzeltmek için getirilmiş bir özellik. Mesajlar birden fazla kez düzenlenebiliyor. Şu an için yalnızca metin mesajları düzenlenebiliyor.
WhatsApp Web mesaj düzenleme adımları
- Bir WhatsApp sohbetini açın.
- Düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun.
- Menüden "Düzenle" seçeneğine tıklayın.
- İstediğiniz değişiklikleri yapın.
- Bitti butonuna tıklayın.
Mesajları düzenleme özelliğinin WhatsApp Web’in resmî beta programında aktif olduğunu ancak sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığını hatırlatalım. Elbette ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacaktır. Hatta, yakında WhatsApp mobil uygulamasında da kullanılabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dourado Luxury Cars <a href="https://douradocars.com/inventory/"> nice post </a> Dourado Luxury cars is a car dealer located in Dubai, UAE, and it offers its services worldwide. They have a large inventory of over 300 cars, including luxury, sports, and rare cars from leading brands like Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Land Rover, Range Rover, Mercedes, Porsche, Cadillac, Maserati, Rolls Royce, Maybach, Bentley, and many more. They are known for offering the best deals on their new and used cars. www.douradocars.com +971547065447
ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah