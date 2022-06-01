WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini getiriyor

WhatsApp yeni özelliklerini test ediyor. Yeni güncellemesi ile gönderilen mesajları düzenleme ve mesaj tepkilerine cilt tonu özelliklerini getirecek olan WhatsApp, hem daha özel bir deneyim hem de kolaylık sunacak.
WhatsApp mesaj tepkilerine cilt tonu özelliği geliyor
WhatsApp yeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisini toplayacak. Android beta sürümünde görünen WhatsApp'ın yeni özellikleri görünüşe göre büyük kolaylık sağlıyor. Bildiğiniz üzere eskiden WhatsApp'ta gönderilen mesajları silmek mümkün değildi. Ancak birkaç yıldır bu mesajları karşı taraftan da silmek mümkün. Şimdi ise yanlış ya da hatalı gönderilen mesajları silmeden düzenlemek mümkün olacak.
Yeni güncelleme ile gönderilen mesajlardaki hatalar mesaj silinmeden ya da yeni bir mesaj satırı oluşturulmadan düzenlenebilecek. Bu sayede sohbette gereksiz mesaj satırları yer almayacak.
Öte yandan yine WhatsApp'a yeni eklenen özellikler arasında mesaj tepkileri bulunuyordu. Bu yeni güncelleme ile tepkilerde artık cilt tonu seçimi yapılabilecek. Yani koyu ya da açık cilt tonu tercihleri ile mesaj tepkilerinizi iletebileceksiniz. Böylece daha özel bir deneyim sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.