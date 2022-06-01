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WhatsApp yeni özelliklerini test ediyor. Yeni güncellemesi ile gönderilen mesajları düzenleme ve mesaj tepkilerine cilt tonu özelliklerini getirecek olan WhatsApp, hem daha özel bir deneyim hem de kolaylık sunacak.

Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro, 8 Haziran'da geliyor 2 gün önce eklendi

WhatsApp mesaj tepkilerine cilt tonu özelliği geliyor

WhatsApp yeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisini toplayacak. Android beta sürümünde görünen WhatsApp'ın yeni özellikleri görünüşe göre büyük kolaylık sağlıyor. Bildiğiniz üzere eskiden WhatsApp'ta gönderilen mesajları silmek mümkün değildi. Ancak birkaç yıldır bu mesajları karşı taraftan da silmek mümkün. Şimdi ise yanlış ya da hatalı gönderilen mesajları silmeden düzenlemek mümkün olacak.

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Yeni güncelleme ile gönderilen mesajlardaki hatalar mesaj silinmeden ya da yeni bir mesaj satırı oluşturulmadan düzenlenebilecek. Bu sayede sohbette gereksiz mesaj satırları yer almayacak.

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Öte yandan yine WhatsApp'a yeni eklenen özellikler arasında mesaj tepkileri bulunuyordu. Bu yeni güncelleme ile tepkilerde artık cilt tonu seçimi yapılabilecek. Yani koyu ya da açık cilt tonu tercihleri ile mesaj tepkilerinizi iletebileceksiniz. Böylece daha özel bir deneyim sunulacak.

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WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini getiriyor