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Xiaomi'nin alt markası olarak varlığını sürdüren Black Shark, yeni modelleri ile önümüzdeki ay karşımızda olacak. Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro açıklamalara göre Haziran'da satışta olacak.

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Black Shark 5 ailesi 8 Haziran'da geliyor

Xiaomi Mart ayında Black Shark 5, Black Shark 5 Pro ve Black Shark RS ismindeki modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise Black Shark 5 ailesi küresel pazarda satışa çıkıyor. Açıklamalara göre 8 Haziran'da satışa sunulacak olan Black Shark 5 modelleri, ilk olarak Malezya'da satılacak. Ardından diğer ülkelerde de göreceğimiz Black Shark 5 modelleri sırasıyla Snapdragon 870 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setlerine sahip olacak.

Her iki modelde de üçlü kamera grubu kullanan Black Shark, giriş modelinde 64MP + 13MP + 2MP olarak şekillenmiş arka kamera grubuna sahip. Black Shark 5 Pro'da ise 108MP'lik ana kamera bulunurken, 13MP'lik bir ultra geniş açılı kamera ve 5MP'lik bir makro kamera yine arka tarafta bulunuyor.

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Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro, 8 Haziran'da geliyor