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    WhatsApp şifrelenmiş yedekleme üzerinde çalışıyor

    Yakın dönemde WhatsApp sohbetlerinizi şifrelenmiş bir şekilde bulut altyapısı üzerinde yedekleyebileceksiniz. Bunun yanında yok olan fotoğraflar da geliyor.
    09 Mart 2021, 18:00 (17 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp şifrelenmiş yedekleme üzerinde çalışıyor
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    Son dönemde büyük tartışma konusu haline gelse de WhatsApp halen en çok kullanılan mesajlaşma platformu durumunda ve güvenlik tarafında kendisini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak şifrelenmiş yedekleme özelliği gün yüzüne çıktı.

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    Mesajlar şifreli yedeklenecek

    WhatsApp bilindiği üzere sohbetleri uçtan uca şifreleyerek güvenlik altına almıştı. Ne var ki sohbetlerin buluta yedeklenmesi şifreleme olmadan yapılıyordu. Şimdi WhatsApp bunun üzerinde çalışıyor ve yakın dönemde buluta yedeklenen sohbetleriniz de şifrelenmiş olarak saklanacak.

    Ayrıca Bkz. "Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek"

    Kaynaklar bunun uçtan uca şifreleme olmadığını belirtse de önemli bir adım. Kullanıcılar yeni cihaza geçişte bu şifre ile sohbet yedeklerini açabilecekler ve istenmeyen kişilerin erişimine karşı da koruyacaklar.

    WhatsApp bunun yanında belirli bir süre içerisinde kaybolan görseller üzerinde de çalışıyor. 24 saat içerisinde kaybolan görsellerin ekran görüntüsünün alınabildiği ortaya çıkmıştı. Bu yenilikler için elbette 15 Mayıs tarihindeki kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekecek.



    https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-is-working-on-encrypted-chat-backups-disappearing-photo-feature_id130591
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    F floraolivia 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    WhatsApp Aero uygulamasını kullanırsam bu özelliği alabilir miyim?
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    Rachsuchtig 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke iPhone ve Android geçişi mümkün olsa yedekleri taşıyabilsek
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    java (Kaya Kaya) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    He tabi, şifreli... Hem de kırılamazdır kesin...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    verileri koruyor gibi korumak bu olsa gerek
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