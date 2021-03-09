WhatsApp şifrelenmiş yedekleme üzerinde çalışıyor

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Son dönemde büyük tartışma konusu haline gelse de WhatsApp halen en çok kullanılan mesajlaşma platformu durumunda ve güvenlik tarafında kendisini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak şifrelenmiş yedekleme özelliği gün yüzüne çıktı.

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Mesajlar şifreli yedeklenecek

WhatsApp bilindiği üzere sohbetleri uçtan uca şifreleyerek güvenlik altına almıştı. Ne var ki sohbetlerin buluta yedeklenmesi şifreleme olmadan yapılıyordu. Şimdi WhatsApp bunun üzerinde çalışıyor ve yakın dönemde buluta yedeklenen sohbetleriniz de şifrelenmiş olarak saklanacak.

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Kaynaklar bunun uçtan uca şifreleme olmadığını belirtse de önemli bir adım. Kullanıcılar yeni cihaza geçişte bu şifre ile sohbet yedeklerini açabilecekler ve istenmeyen kişilerin erişimine karşı da koruyacaklar.

WhatsApp bunun yanında belirli bir süre içerisinde kaybolan görseller üzerinde de çalışıyor. 24 saat içerisinde kaybolan görsellerin ekran görüntüsünün alınabildiği ortaya çıkmıştı. Bu yenilikler için elbette 15 Mayıs tarihindeki kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekecek.

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-is-working-on-encrypted-chat-backups-disappearing-photo-feature_id130591

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