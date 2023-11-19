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    WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor: İşte yeni görünüm

    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbet eklentisinin görünümünü değiştiriyor. İşte iOS'un beta sürümünde ortaya çıkan o yeni görünüm:        
    WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde yedeklemeler ile ilgili yeni bir duyuru yapan WhatsApp, her geçen gün kendini geliştirmek açısından yeni özellikler test edip kullanıma sunmakta. Yakın bir zamanda ise uygulamanın beta sürümünde yeni bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde ise sohbet ekranı daha modern bir görünüme kavuşacak.

    İşte WhatsApp sohbet ekinin yeni simge görünümü:

    WhatsApp, yeniden tasarlanan yeni sohbet eklentisi özelliğini iOS'a sunulan WhatsApp beta 23.24.10.70 güncellemesi ile kullanıma sundu. WhatsApp, ince ayarlı sohbet eki menüsüyle kullanıcılara konuşmada ne paylaşacaklarını seçerken daha modern bir deneyim sunmayı amaçlamakta.

    WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, simgelerini güncelleyerek kullanıcı arayüzünü iyileştirmeye yönelik bir tutum sergilemekte. Şirket, ince ayarlı simgeler eklemek gibi küçük ayrıntılara bile öncelik vererek, arayüzü geliştirmeye olan bağlılığı ile kullanıcı performansını artırmakta.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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