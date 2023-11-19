WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor: İşte yeni görünüm

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yedeklemeler ile ilgili yeni bir duyuru yapan WhatsApp, her geçen gün kendini geliştirmek açısından yeni özellikler test edip kullanıma sunmakta. Yakın bir zamanda ise uygulamanın beta sürümünde yeni bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde ise sohbet ekranı daha modern bir görünüme kavuşacak.

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İşte WhatsApp sohbet ekinin yeni simge görünümü:

WhatsApp, yeniden tasarlanan yeni sohbet eklentisi özelliğini iOS'a sunulan WhatsApp beta 23.24.10.70 güncellemesi ile kullanıma sundu. WhatsApp, ince ayarlı sohbet eki menüsüyle kullanıcılara konuşmada ne paylaşacaklarını seçerken daha modern bir deneyim sunmayı amaçlamakta.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, simgelerini güncelleyerek kullanıcı arayüzünü iyileştirmeye yönelik bir tutum sergilemekte. Şirket, ince ayarlı simgeler eklemek gibi küçük ayrıntılara bile öncelik vererek, arayüzü geliştirmeye olan bağlılığı ile kullanıcı performansını artırmakta.

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WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor