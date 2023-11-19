WhatsApp, sohbet ekindeki simgelerin görünümünü değiştiriyor: İşte yeni görünüm

İşte WhatsApp sohbet ekinin yeni simge görünümü:
WhatsApp, yeniden tasarlanan yeni sohbet eklentisi özelliğini iOS'a sunulan WhatsApp beta 23.24.10.70 güncellemesi ile kullanıma sundu. WhatsApp, ince ayarlı sohbet eki menüsüyle kullanıcılara konuşmada ne paylaşacaklarını seçerken daha modern bir deneyim sunmayı amaçlamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.