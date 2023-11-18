Oppo Reno 11, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Bir süredir Reno 11 ve 11 Pro'dan oluşan yeni serisi Reno 11 üzerinde çalışan Oppo, lansmana sayılı günler kala Reno 11'i Geekbench testine soktu. Geekbench'te listelenen cihazın bazı teknik özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Oppo Reno 11'in beklenen özellikleri:

23 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno 11, tekli çekirdek testinde 1208 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde ise 3406 skorunu elde etti. PJH110 model numarasıyla listelenen cihaz, listeye göre 12 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta.

Tam Boyutta Gör Daha önceki sızıntılara göre Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED panele sahip olacak. 67W hızlı şarjı destekleyen 4.800mAh batarya ile donatılması beklenen cihazın ayrıca LYT600 ana kamera, IMX355 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı IMX709 32 megapiksel telefotodan oluşan bir arka kamera kurulumuna da sahip olması bekleniyor.

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