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    Oppo Reno 11, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Reno 11 serisini 23 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanan Oppo, lansmana sayılı günler kala seriden Reno 11'i Geekbench testine soktu. İşte test sonuçlarının detayları:
    Oppo Reno 11, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Reno 11 ve 11 Pro'dan oluşan yeni serisi Reno 11 üzerinde çalışan Oppo, lansmana sayılı günler kala Reno 11'i Geekbench testine soktu. Geekbench'te listelenen cihazın bazı teknik özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı. 

    İşte Oppo Reno 11'in beklenen özellikleri: 

    23 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno 11, tekli çekirdek testinde 1208 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde ise 3406 skorunu elde etti.  PJH110 model numarasıyla listelenen cihaz, listeye göre 12 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta.

    Oppo Reno 11, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Daha önceki sızıntılara göre Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli kenarlı bir OLED panele sahip olacak. 67W hızlı şarjı destekleyen 4.800mAh batarya ile donatılması beklenen cihazın ayrıca LYT600 ana kamera, IMX355 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı IMX709 32 megapiksel telefotodan oluşan bir arka kamera kurulumuna da sahip olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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