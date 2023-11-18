Oppo Reno 11, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Oppo Reno 11'in beklenen özellikleri:
23 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno 11, tekli çekirdek testinde 1208 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde ise 3406 skorunu elde etti. PJH110 model numarasıyla listelenen cihaz, listeye göre 12 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 8200 işlemciden güç almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.