Realme Buds Air 5 Pro'nun lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

Realme Buds Air 5 Pro, 10 Mayıs'ta tanıtılacak
Şirket, yeni kulaklığı Realme Buds Air 5 Pro'yu 10 Mayıs'ta tanıtacağını duyurmakla kalmadı ve tasarımını da paylaştı. Siyah ve krem olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen kablosuz kulaklıklar Buds Air 3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak.
Silindir şeklinde ince bir gövdeye sahip kulaklıklar, üstte mikrofon için bir oyuğuna ve silikon kulak ucuna sahip. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olacak kulaklıklar, şarj durumu için bir LED ışık göstergesine sahip şarj kutusuyla piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah