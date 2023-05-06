Realme Buds Air 5 Pro'nun lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Realme bu sıralar yeni akıllı telefonu Realme 11 Pro+ 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şirket, sürpriz bir şekilde akıllı telefonun yanı sıra Realme Buds Air 5 Pro'yu da 10 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlandığını açıkladı.

Realme Buds Air 5 Pro, 10 Mayıs'ta tanıtılacak

Şirket, yeni kulaklığı Realme Buds Air 5 Pro'yu 10 Mayıs'ta tanıtacağını duyurmakla kalmadı ve tasarımını da paylaştı. Siyah ve krem olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen kablosuz kulaklıklar Buds Air 3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak.

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Silindir şeklinde ince bir gövdeye sahip kulaklıklar, üstte mikrofon için bir oyuğuna ve silikon kulak ucuna sahip. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olacak kulaklıklar, şarj durumu için bir LED ışık göstergesine sahip şarj kutusuyla piyasaya sürülecek.

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Realme Buds Air 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı