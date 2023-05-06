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    Anlık Bildirim

    Realme Buds Air 5 Pro'nun lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

    Şirket, 10 Mayıs'ta Realme 11 Pro+ 5G ile birlikte Realme Buds Air 5 Pro'yu da tanıtacağını duyurdu. İşte Realme'nin yeni kablosuz kulaklığının beklenen özellikleri:
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    Realme Buds Air 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme bu sıralar yeni akıllı telefonu Realme 11 Pro+ 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şirket, sürpriz bir şekilde akıllı telefonun yanı sıra Realme Buds Air 5 Pro'yu da 10 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlandığını açıkladı.

    Realme Buds Air 5 Pro, 10 Mayıs'ta tanıtılacak

    Şirket, yeni kulaklığı Realme Buds Air 5 Pro'yu 10 Mayıs'ta tanıtacağını duyurmakla kalmadı ve tasarımını da paylaştı. Siyah ve krem olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen kablosuz kulaklıklar Buds Air 3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak.

    Silindir şeklinde ince bir gövdeye sahip kulaklıklar, üstte mikrofon için bir oyuğuna ve silikon kulak ucuna sahip. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olacak kulaklıklar, şarj durumu için bir LED ışık göstergesine sahip şarj kutusuyla piyasaya sürülecek. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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