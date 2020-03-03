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    WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı!

    WhatsApp'ın iOS ve Android uygulaması gece modu özelliğine kavuştu. Uzun zamandır beklenen WhatsApp gece modu özelliği, yayınlanan güncelleme ile tüm Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Bir süredir beta aşamasında olan WhatsApp gece modu özelliği sonunda çıktı. WhatsApp koyu mod özelliği, yayınlanan güncelleme ile birlikte hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği"

    WhatsApp gece modu nasıl açılır?

    WhatsApp gece modu özelliğini kullanabilmek için Google Play Store ve App Store'dan uygulamanın son sürümünü indirdiğinizden emin olmalısınız. 

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    Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları, telefonlarının ayarlar kısmından koyu mod seçeneğini etkinleştirdiğinde otomatik olarak WhatsApp için de koyu mod özelliği aktif hale geliyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar ise WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema’ya giderek ‘Koyu’ seçeneğini işaretleyebilir.

    WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı!
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp: "Koyu modu tasarlarken temel olarak iki noktaya odaklandık."

    Okunabilirlik: Renkleri seçerken göz yorgunluğunu minimuma indirmek istedik ve sırasıyla iPhone ve Android’deki varsayılan sistem ayarlarına yakın renkleri kullandık.

    Bilgi Hiyerarşisi: Kullanıcılarımızın dikkatlerini ekranlara odaklamalarını kolaylaştırmak istedik. Bu amaçla renkleri ve diğer tasarım unsurlarını kullanarak en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağladık.

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Haberleşme Ücretsiz 27M

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 129.6 MB



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    Editörün Seçimi Yorum
    Güncelleme kademeli olarak yayınlanıyor. Zamanla cihazlara gelecektir. [resim]
    Yorumu gör »     antoffensive
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    orientem (Orientus Prime) 2 hf. en beğenilen
    Sanırsın soğuk füzyon yapıyorlar.
    2 Yanıt Yanıtla +75
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Henüz güncelleme yok, tema kısmı da henüz yok.
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    canavan06 (Can Avan) 2 hf.
    Görende bir iş yaptılar sanır aylar oldu.
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    Yorumlar (59) Yorum Yaz Forumda Gör
    Circassian81 (Sefa Varol) 1 hf.
    Betada 1 2 aydır kullanıyorum ama pek memnun değilim amoled ekranlar için simsiyah bir karanlık mod teması gelir umarım pil tasarrufu için iyi olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    ec38 (EMRAH ÇA) 2 hf.
    Gerçekten de koyu bi tema. Amoled ekranlı cihazlarda siyah yerlerdeki ledleri söndürüp pil tasarrufu sağlayabilirlerdi !
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    karayulun (ka yu) 2 hf.
    telegram 'da gece görünümü yanında ek kişiselleştirmeler ve gelişmiş kendine has özellikler yıllardır var ama konusu edilmedi.
    tekelci facebook 'un watsap üzerinden Telegram 'a koyduğu engellemeleri unutmadık.
    facebook tekel olduğu için kendini vazgeçilmez sanıp bir de bu sözde olağaüstü imiş gibi şişirdiğine tanıtım videosu hazırlatmış.
    kendini vazgeçilmez sanan facebook gibi tekelci şirketlerin dayatmalarındaki ufak değişikliklerin gereksiz konu olması ve burada da haber yapılıyor olması zaman kaybı.
    donanımhaber 'de sayfa-zaman kaplayan haber kirliliğine karşıyım.
    Yanıtla +5
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    BoZoK iPhone (BoZoK iPhone) 2 hf. yeni yorumcu
    WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Yapılır ? - Koyu Tema - Dark Mode

    https://www.youtube.com/watch?v=Y0dSXtgyN5E
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    YOURMOVE 2 hf.
    Şahsen ben beğenmedim. Karanlık modu çok yanlış anlayıp iyice karartmışlar :) ekran ışığını ful yapmak lazım ki anca yazıları görebilelim.

    Bu konuda YouTube cidden çok iyi. Karanlık modu güzel tasarlamışlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Durumlar 3D Touch ile önizlenemiyor. Yani görmek için tıklamak zorundasınız 😗
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    Tengrist 2 hf.
    Sildim kurtuldum kocakarı uygulaması oldu iyice durum atanlardan gına geldi Telegram kullanıyorum çevremde epey kullanan var rahatım
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    DH Misafiri 2 hf.
    Samsung S10 Plus Kullanıyorum fakat bana gelmedi. Sebebi nedir? Ne zaman gelir?
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    Osiris34 (M. K.) 2 hf.
    Android 10 kullanalara hayırlı olsun

    (benim telefon 2 yıl önce çıktığı için hiçbir zaman android 10 alamayacak. tüh be)
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    19190 kez okundu.
    56 kişi, toplam 59 yorum yazdı.

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    WhatsApp, ios ve
    6 etiket daha android whatsapp gece modu uygulama haber Mobil Teknolojiler Mobil Uygulamalar gece modu
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