WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı!

Bir süredir beta aşamasında olan WhatsApp gece modu özelliği sonunda çıktı. WhatsApp koyu mod özelliği, yayınlanan güncelleme ile birlikte hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.
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WhatsApp gece modu nasıl açılır?
WhatsApp gece modu özelliğini kullanabilmek için Google Play Store ve App Store'dan uygulamanın son sürümünü indirdiğinizden emin olmalısınız.İlginizi Çekebilir Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı
Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları, telefonlarının ayarlar kısmından koyu mod seçeneğini etkinleştirdiğinde otomatik olarak WhatsApp için de koyu mod özelliği aktif hale geliyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar ise WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema’ya giderek ‘Koyu’ seçeneğini işaretleyebilir.
WhatsApp: "Koyu modu tasarlarken temel olarak iki noktaya odaklandık."
Okunabilirlik: Renkleri seçerken göz yorgunluğunu minimuma indirmek istedik ve sırasıyla iPhone ve Android’deki varsayılan sistem ayarlarına yakın renkleri kullandık.
Bilgi Hiyerarşisi: Kullanıcılarımızın dikkatlerini ekranlara odaklamalarını kolaylaştırmak istedik. Bu amaçla renkleri ve diğer tasarım unsurlarını kullanarak en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağladık.
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|Güncelleme kademeli olarak yayınlanıyor. Zamanla cihazlara gelecektir. [resim]
tekelci facebook 'un watsap üzerinden Telegram 'a koyduğu engellemeleri unutmadık.
facebook tekel olduğu için kendini vazgeçilmez sanıp bir de bu sözde olağaüstü imiş gibi şişirdiğine tanıtım videosu hazırlatmış.
kendini vazgeçilmez sanan facebook gibi tekelci şirketlerin dayatmalarındaki ufak değişikliklerin gereksiz konu olması ve burada da haber yapılıyor olması zaman kaybı.
donanımhaber 'de sayfa-zaman kaplayan haber kirliliğine karşıyım.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0dSXtgyN5E
Bu konuda YouTube cidden çok iyi. Karanlık modu güzel tasarlamışlar.
(benim telefon 2 yıl önce çıktığı için hiçbir zaman android 10 alamayacak. tüh be)
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