WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı!

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Bir süredir beta aşamasında olan WhatsApp gece modu özelliği sonunda çıktı. WhatsApp koyu mod özelliği, yayınlanan güncelleme ile birlikte hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

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WhatsApp gece modu nasıl açılır?

WhatsApp gece modu özelliğini kullanabilmek için Google Play Store ve App Store'dan uygulamanın son sürümünü indirdiğinizden emin olmalısınız.

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Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları, telefonlarının ayarlar kısmından koyu mod seçeneğini etkinleştirdiğinde otomatik olarak WhatsApp için de koyu mod özelliği aktif hale geliyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar ise WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema’ya giderek ‘Koyu’ seçeneğini işaretleyebilir.

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WhatsApp: "Koyu modu tasarlarken temel olarak iki noktaya odaklandık."

Okunabilirlik: Renkleri seçerken göz yorgunluğunu minimuma indirmek istedik ve sırasıyla iPhone ve Android’deki varsayılan sistem ayarlarına yakın renkleri kullandık.

Bilgi Hiyerarşisi: Kullanıcılarımızın dikkatlerini ekranlara odaklamalarını kolaylaştırmak istedik. Bu amaçla renkleri ve diğer tasarım unsurlarını kullanarak en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağladık.

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