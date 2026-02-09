WhatsApp'ta AI tartışması büyüyor: AB'den Meta'ya uyarı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, Meta'nın WhatsApp üzerindeki yapay zekâ politikalarını mercek altına aldı. Avrupa Komisyonu, Meta'nın üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarının WhatsApp'ta çalışmasını fiilen engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde ön değerlendirme paylaştı.

AB'den Meta'ya uyarı

Komisyonun açıklamasına göre sorun, Meta’nın Ekim ayında WhatsApp Business Solution şartlarında yaptığı değişikliklerle başladı. 15 Ocak’ta yürürlüğe giren güncellemenin, Meta AI dışındaki yapay zekâ çözümlerinin WhatsApp ekosistemine erişimini ciddi biçimde kısıtladığı ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu bu nedenle 4 Aralık’ta resmi bir soruşturma başlattı.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu başkan yardımcısı Teresa Ribera, yapay zekâ pazarının hızlı geliştiğine dikkat çekerek sürecin gecikmeden ele alınması gerektiğini vurguladı. Ribera, Meta'nın hâkim konumunu kullanarak rakiplerini dışlamasının Avrupa'daki rekabet ortamına kalıcı zarar verebileceğini belirtti. Bu kapsamda, soruşturma tamamlanmadan önce Meta'ya yönelik geçici tedbirlerin uygulanması da masada.

Meta'ya gizlilik ihlali davası: WhatsApp konuşmaları gizli değil! 2 hf. önce eklendi

Komisyonun yayımladığı son açıklama, Meta için bağlayıcı bir karar niteliği taşımıyor ancak şirketin antitröst kurallarını ihlal etmiş olabileceğine dair güçlü bir uyarı niteliğinde. Süreç sonunda Meta'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılacak savunma ve incelemelerin ardından netleşecek. Meta cephesi ise suçlamaları reddediyor.

Şirket adına Reuters'a konuşan bir sözcü, kullanıcıların farklı yapay zekâ çözümlerine uygulama mağazaları, işletim sistemleri, cihazlar ve web üzerinden zaten erişebildiğini öne sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: