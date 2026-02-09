Giriş
    WhatsApp'ta AI tartışması büyüyor: AB'den Meta'ya uyarı

    Avrupa Birliği, Meta’nın WhatsApp’ta üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarını engellediği gerekçesiyle rekabet soruşturmasını derinleştirdi. Geçici önlemler gündemde.

    WhatsApp'ta AI tartışması büyüyor: AB'den Meta'ya uyarı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Meta'nın WhatsApp üzerindeki yapay zekâ politikalarını mercek altına aldı. Avrupa Komisyonu, Meta'nın üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarının WhatsApp'ta çalışmasını fiilen engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde ön değerlendirme paylaştı. 

    AB'den Meta'ya uyarı

    Komisyonun açıklamasına göre sorun, Meta’nın Ekim ayında WhatsApp Business Solution şartlarında yaptığı değişikliklerle başladı. 15 Ocak’ta yürürlüğe giren güncellemenin, Meta AI dışındaki yapay zekâ çözümlerinin WhatsApp ekosistemine erişimini ciddi biçimde kısıtladığı ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu bu nedenle 4 Aralık’ta resmi bir soruşturma başlattı.

    AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu başkan yardımcısı Teresa Ribera, yapay zekâ pazarının hızlı geliştiğine dikkat çekerek sürecin gecikmeden ele alınması gerektiğini vurguladı. Ribera, Meta'nın hâkim konumunu kullanarak rakiplerini dışlamasının Avrupa'daki rekabet ortamına kalıcı zarar verebileceğini belirtti. Bu kapsamda, soruşturma tamamlanmadan önce Meta'ya yönelik geçici tedbirlerin uygulanması da masada.

    Komisyonun yayımladığı son açıklama, Meta için bağlayıcı bir karar niteliği taşımıyor ancak şirketin antitröst kurallarını ihlal etmiş olabileceğine dair güçlü bir uyarı niteliğinde. Süreç sonunda Meta'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılacak savunma ve incelemelerin ardından netleşecek. Meta cephesi ise suçlamaları reddediyor.

    Şirket adına Reuters'a konuşan bir sözcü,  kullanıcıların farklı yapay zekâ çözümlerine uygulama mağazaları, işletim sistemleri, cihazlar ve web üzerinden zaten erişebildiğini öne sürüyor.

