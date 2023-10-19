WhatsApp'ta kendi kendine silinen sesli mesajlar gönderilebilecek

Kendiliğinden silinen sesli mesajlar
Kendi kendine yok alan sesli mesaj gönderimi hali hazırda kullanılabilen medyalara yönelik bir kez görüntüleme özelliğiyle aynı şekilde çalışacak. Bakıldıktan sonra kendi kendine kaybolan fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak nasıl mümkün olmazken, sesli mesajlar da telefona indirilemeyecek veya kaydedilemeyecek. Kendiliğinden silinen sesli mesajların yanında “1” ibaresi belirecek.
Yeni özellik sayesinde sesli mesajların izinsiz kullanımı veya daha sonra dinlenmesi de mümkün olmayacak. WhatsApp, kendi kendine kaybolan sesli mesaj özelliğini iOS 23.21.1.73 beta, Android 2.23.22.4 beta sürümünde sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.