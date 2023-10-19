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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta kendi kendine silinen sesli mesajlar gönderilebilecek

    WhatsApp uygulamasında artık bir kez dinlendikten sonra silinen sesli mesajlar gönderilebilecek. Bir kere görüldükten sonra kaybolan fotoğraf veya video gönderme özelliğiyle benzerlik taşıyacak.
    whatsapp kendi kendine silinen sesli mesaj gönderme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, şifresiz giriş özelliğinin ardından dikkat çekecek başka bir özellik kazanıyor; Kendi kendini imha eden sesli mesajlar. Ayarlanması durumunda, gönderilecek sesli mesaj, açıldıktan sonra otomatik olarak silinecek. Bu özellik şu anda WhatsApp beta programına kayıtlı kullanıcılar tarafından test ediliyor.

    Kendiliğinden silinen sesli mesajlar

    Kendi kendine yok alan sesli mesaj gönderimi hali hazırda kullanılabilen medyalara yönelik bir kez görüntüleme özelliğiyle aynı şekilde çalışacak. Bakıldıktan sonra kendi kendine kaybolan fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak nasıl mümkün olmazken, sesli mesajlar da telefona indirilemeyecek veya kaydedilemeyecek. Kendiliğinden silinen sesli mesajların yanında “1” ibaresi belirecek.

    Yeni özellik sayesinde sesli mesajların izinsiz kullanımı veya daha sonra dinlenmesi de mümkün olmayacak. WhatsApp, kendi kendine kaybolan sesli mesaj özelliğini iOS 23.21.1.73 beta, Android 2.23.22.4 beta sürümünde sundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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