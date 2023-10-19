WhatsApp'ta kendi kendine silinen sesli mesajlar gönderilebilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, şifresiz giriş özelliğinin ardından dikkat çekecek başka bir özellik kazanıyor; Kendi kendini imha eden sesli mesajlar. Ayarlanması durumunda, gönderilecek sesli mesaj, açıldıktan sonra otomatik olarak silinecek. Bu özellik şu anda WhatsApp beta programına kayıtlı kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Geçmiş WhatsApp mesajları kolayca bulunabilecek 2 gün önce eklendi

Kendiliğinden silinen sesli mesajlar

Kendi kendine yok alan sesli mesaj gönderimi hali hazırda kullanılabilen medyalara yönelik bir kez görüntüleme özelliğiyle aynı şekilde çalışacak. Bakıldıktan sonra kendi kendine kaybolan fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak nasıl mümkün olmazken, sesli mesajlar da telefona indirilemeyecek veya kaydedilemeyecek. Kendiliğinden silinen sesli mesajların yanında “1” ibaresi belirecek.

Yeni özellik sayesinde sesli mesajların izinsiz kullanımı veya daha sonra dinlenmesi de mümkün olmayacak. WhatsApp, kendi kendine kaybolan sesli mesaj özelliğini iOS 23.21.1.73 beta, Android 2.23.22.4 beta sürümünde sundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.