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    Anlık Bildirim

    Whatsapp'a dört yeni biçimlendirme seçeneği eklendi

    WhatsApp'a dört yeni metin biçimlendirme seçeneği eklendi. Kullanıcıları artık madde işaretleri ve numaralı listeleri, blok alıntıları ve satır içi kodu kullanarak mesajlarını düzenleyebilecek.
    Whatsapp'a dört yeni biçimlendirme seçeneği eklendi Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak için WhatsApp'a dört yeni metin biçimlendirme seçeneği eklendi. Bugünden itibaren WhatsApp kullanıcıları artık madde işaretleri ve numaralı listeleri, blok alıntıları ve satır içi kodu kullanarak mesajlarını vurgulayıp düzenleyebilecek.

    Daha önceden var olan kalın, italik, üstü çizili ve monospace gibi formatlara eklenen yeni biçimlendirme seçenekleri bugünden itibaren Android, iOS, Web ve Mac kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

    Bu yeni biçimleri mesaj içerisinde şu şekilde kullanabilirsiniz:

    • Madde işaretli listeler: Bilgileri alışveriş listeleri gibi sıralamk için artık mesajlarınıza madde işaretleri ekleyebilirsiniz. Metninizin başına bir “-” sembolü ve ardından bir boşluk koymanız yeterli.
    • Numaralı listeler: Adından anlaşıldığı gibi numaralı listeler oluşturmak için rakamın ardından nokta ve boşluk ekleyin. Örneğin "1. ”
    • Alıntıları engelle: Kullanıcılar alıntı metnini engelleyerek vurgulayabilir ve daha uzun mesajlarda öne çıkmasını sağlayabilir. Bu formatı kullanmak için vurgulamak istediğiniz metnin önüne “>” sembolünü ekleyin ve ardından bir boşluk bırakın.
    • Satır içi kod: Coderlar için yararlı bir format olmasının yanında metninizdeki belirli bilgileri vurgulamaya da yarayan bir özellik. Kullanıcıların bu formatı kullanabilmesi için metinlerini "`" simgenin içinde alması gerekiyor. `bunun gibi`
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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