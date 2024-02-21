Whatsapp'a dört yeni biçimlendirme seçeneği eklendi

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak için WhatsApp'a dört yeni metin biçimlendirme seçeneği eklendi. Bugünden itibaren WhatsApp kullanıcıları artık madde işaretleri ve numaralı listeleri, blok alıntıları ve satır içi kodu kullanarak mesajlarını vurgulayıp düzenleyebilecek.

Daha önceden var olan kalın, italik, üstü çizili ve monospace gibi formatlara eklenen yeni biçimlendirme seçenekleri bugünden itibaren Android, iOS, Web ve Mac kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

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Bu yeni biçimleri mesaj içerisinde şu şekilde kullanabilirsiniz:

Madde işaretli listeler: Bilgileri alışveriş listeleri gibi sıralamk için artık mesajlarınıza madde işaretleri ekleyebilirsiniz. Metninizin başına bir “-” sembolü ve ardından bir boşluk koymanız yeterli.

Bilgileri alışveriş listeleri gibi sıralamk için artık mesajlarınıza madde işaretleri ekleyebilirsiniz. Metninizin başına bir “-” sembolü ve ardından bir boşluk koymanız yeterli. Numaralı listeler: Adından anlaşıldığı gibi numaralı listeler oluşturmak için rakamın ardından nokta ve boşluk ekleyin. Örneğin "1. ”

Adından anlaşıldığı gibi numaralı listeler oluşturmak için rakamın ardından nokta ve boşluk ekleyin. Örneğin "1. ” Alıntıları engelle: Kullanıcılar alıntı metnini engelleyerek vurgulayabilir ve daha uzun mesajlarda öne çıkmasını sağlayabilir. Bu formatı kullanmak için vurgulamak istediğiniz metnin önüne “>” sembolünü ekleyin ve ardından bir boşluk bırakın.

Kullanıcılar alıntı metnini engelleyerek vurgulayabilir ve daha uzun mesajlarda öne çıkmasını sağlayabilir. Bu formatı kullanmak için vurgulamak istediğiniz metnin önüne “>” sembolünü ekleyin ve ardından bir boşluk bırakın. Satır içi kod: Coderlar için yararlı bir format olmasının yanında metninizdeki belirli bilgileri vurgulamaya da yarayan bir özellik. Kullanıcıların bu formatı kullanabilmesi için metinlerini "`" simgenin içinde alması gerekiyor. `bunun gibi`

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