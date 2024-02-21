Whatsapp'a dört yeni biçimlendirme seçeneği eklendi

Daha önceden var olan kalın, italik, üstü çizili ve monospace gibi formatlara eklenen yeni biçimlendirme seçenekleri bugünden itibaren Android, iOS, Web ve Mac kullanıcıları için kullanıma sunuldu.
Bu yeni biçimleri mesaj içerisinde şu şekilde kullanabilirsiniz:
- Madde işaretli listeler: Bilgileri alışveriş listeleri gibi sıralamk için artık mesajlarınıza madde işaretleri ekleyebilirsiniz. Metninizin başına bir “-” sembolü ve ardından bir boşluk koymanız yeterli.
- Numaralı listeler: Adından anlaşıldığı gibi numaralı listeler oluşturmak için rakamın ardından nokta ve boşluk ekleyin. Örneğin "1. ”
- Alıntıları engelle: Kullanıcılar alıntı metnini engelleyerek vurgulayabilir ve daha uzun mesajlarda öne çıkmasını sağlayabilir. Bu formatı kullanmak için vurgulamak istediğiniz metnin önüne “>” sembolünü ekleyin ve ardından bir boşluk bırakın.
- Satır içi kod: Coderlar için yararlı bir format olmasının yanında metninizdeki belirli bilgileri vurgulamaya da yarayan bir özellik. Kullanıcıların bu formatı kullanabilmesi için metinlerini "`" simgenin içinde alması gerekiyor. `bunun gibi`
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.