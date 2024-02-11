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    Anlık Bildirim

    WhatsApp sohbet kilitleri, yakında bağlı tüm cihazlar arasında senkronize edilebilecek

    Yeni özellikler test etmeye devam eden WhatsApp, sohbet gizliliğini iyileştiriyor. Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre artık sohbet kilitleri, cihazlar arasında senkronize edilebilecek.
    WhatsApp'taki kilitli sohbetler bağlı tüm cihazlarda kilitlenecek Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse WhatsApp, bağlantılı cihazlar için bir sohbet kilidi özelliği üzerinde çalışıyor.

    WhatsApp, sohbet gizliliğini iyileştiriyor

    WhatsApp, kullanıcılara Android için WhatsApp'taki konuşmalarının gizliliği üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yeni bir özellik test ediyor. WhatsApp beta 2.24.4.14 güncellemesinde ortaya çıkan özelliğe göre artık ana cihazda bir sohbet kilitlendiğinde, tüm bağlı cihazlardaki o sohbet otomatik olarak kilitlenecek.

    WhatsApp'taki kilitli sohbetler bağlı tüm cihazlarda kilitlenecek Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen bu özellik ile sohbet kilitleri artık cihazlar arasında senkronize edilebilecek. Böylece bağlantılı bir cihazdaki tüm kilitli sohbetlerin listesini açmak için gizli bir koda ihtiyaç duyulacak ve birden fazla cihazdaki konuşmalar için ekstra bir güvenlik katmanı sağlanacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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