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    Anlık Bildirim

    12,9 inç ekrana sahip yeni nesil iPad Air yolda: İşte beklenen özellikler

    Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen 12,9 inç ekrana sahip yeni nesil ilk iPad Air'in detayları ortaya çıktı. İşte M2 çipinden güç alması beklenen cihazın beklenen özellikleri:
    12,9 inç yeni nesil iPad Air yolda: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, Mart ayında yeni nesil iPad'lerini piyasaya sürecek. Bu iPad'ler arasında 12,9 inç ekrana sahip ilk iPad Air de bulunmakta. Yakın bir zamanda ise bu yeni nesil iPad Air'in bazı detayları ortaya çıktı.

    İşte yeni nesil iPad Air'in beklenen özellikleri:

    Apple'ın M2 ​​çipinden güç alması beklenen bu yeni nesil iPad Air, 12,9 inç ekrana sahip ilk iPad Air olacak. LCD ekran teknolojisini kullanacak cihaz, sızdırılan şemalara göre yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Yeni kamera çıkıntısının, iPhone X gibi birkaç yıl önceki iPhone kamera tasarımlarını hatırlatan dikey yönelimli bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor.

    12,9 inç yeni nesil iPad Air yolda: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPad Pro için daha çok dizüstü bilgisayar tarzı alüminyum tasarıma sahip yeni bir Magic Keyboard planladığı söylentileri dolaşırken yeni nesil iPad Air bu değişikliği kaçıracak. Bloomberg'in raporuna göre yeni Magic Keyboard, iPad Pro serisine özel olacak. Ancak hem 10,9 inç hem de 12,9 inç iPad Air serisi, mevcut Magic Keyboard'lar ile çalışmaya devam edecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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