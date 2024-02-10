12,9 inç ekrana sahip yeni nesil iPad Air yolda: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, Mart ayında yeni nesil iPad'lerini piyasaya sürecek. Bu iPad'ler arasında 12,9 inç ekrana sahip ilk iPad Air de bulunmakta. Yakın bir zamanda ise bu yeni nesil iPad Air'in bazı detayları ortaya çıktı.

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İşte yeni nesil iPad Air'in beklenen özellikleri:

Apple'ın M2 ​​çipinden güç alması beklenen bu yeni nesil iPad Air, 12,9 inç ekrana sahip ilk iPad Air olacak. LCD ekran teknolojisini kullanacak cihaz, sızdırılan şemalara göre yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Yeni kamera çıkıntısının, iPhone X gibi birkaç yıl önceki iPhone kamera tasarımlarını hatırlatan dikey yönelimli bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPad Pro için daha çok dizüstü bilgisayar tarzı alüminyum tasarıma sahip yeni bir Magic Keyboard planladığı söylentileri dolaşırken yeni nesil iPad Air bu değişikliği kaçıracak. Bloomberg'in raporuna göre yeni Magic Keyboard, iPad Pro serisine özel olacak. Ancak hem 10,9 inç hem de 12,9 inç iPad Air serisi, mevcut Magic Keyboard'lar ile çalışmaya devam edecek.

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12,9 inç yeni nesil iPad Air yolda: İşte beklenen özellikler