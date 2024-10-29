Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcılarına daha zengin bir iletişim deneyimi sunmak için yeni bir özelliği test ediyor. Yakında platformda yer alacak olan yeni bakım emojisi, kullanıcıların empati ve destek duygularını daha kolay ifade etmelerini sağlayacak. Bu sayede sohbetlerdeki etkileşimler daha anlamlı ve kişisel hale gelecek.

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İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni bakım emojisi:

Test aşamasındaki yeni emoji, gülümseyen bir yüzün küçük bir kalbi kucakladığı sade ve anlamlı bir tasarıma sahip. Bu emoji, kullanıcıların sadece beğenmek veya kalp gibi genel tepkilerin ötesine geçerek daha özel duygularını ifade etmelerine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların en sık kullandıkları emojilere doğrudan erişebilecekleri bir özellik de sunarak mesajlara daha hızlı ve kişisel tepkiler verme imkanı sağlıyor. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, platformun kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çabalarının bir göstergesi. Yeni bakım emojisi ve kişiselleştirilmiş tepkiler gibi özellikler, kullanıcıların birbirleriyle daha etkili ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır.

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WhatsApp, tepki emojilerine bir yenisini ekliyor