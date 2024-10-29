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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, tepki emojilerine bir yenisini ekliyor

    WhatsApp, kullanıcılara konuşmalarda tepki vermeleri için daha ifade edici ve erişilebilir yollar sağlamayı amaçlayan yeni bir emoji seçeneği test ediyor. İşte bakım emojisi:
    WhatsApp, tepki emojilerine bir yenisini ekliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcılarına daha zengin bir iletişim deneyimi sunmak için yeni bir özelliği test ediyor. Yakında platformda yer alacak olan yeni bakım emojisi, kullanıcıların empati ve destek duygularını daha kolay ifade etmelerini sağlayacak. Bu sayede sohbetlerdeki etkileşimler daha anlamlı ve kişisel hale gelecek.

    İşte WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni bakım emojisi:

    Test aşamasındaki yeni emoji, gülümseyen bir yüzün küçük bir kalbi kucakladığı sade ve anlamlı bir tasarıma sahip. Bu emoji, kullanıcıların sadece beğenmek veya kalp gibi genel tepkilerin ötesine geçerek daha özel duygularını ifade etmelerine olanak tanıyacak.

    WhatsApp, tepki emojilerine bir yenisini ekliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların en sık kullandıkları emojilere doğrudan erişebilecekleri bir özellik de sunarak mesajlara daha hızlı ve kişisel tepkiler verme imkanı sağlıyor. WhatsApp'ın bu yeni özelliği, platformun kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çabalarının bir göstergesi. Yeni bakım emojisi ve kişiselleştirilmiş tepkiler gibi özellikler, kullanıcıların birbirleriyle daha etkili ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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