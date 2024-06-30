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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Topluluklar'a sunduğu etkinlikler özelliğini grup sohbetlerine de getiriyor

    WhatsApp'ın Topluluklar'a sunduğu etkinlik oluşturma özelliği, yakında grup sohbetlerine de gelecek. İşte henüz test aşamasındaki grup sohbeti etkinlikleri özelliğinin detayları:
    WhatsApp Topluluklar'a sunduğu özelliği grup sohbetine getiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özelliği Topluluklar'a sunmuştu. Bu özellik sayesinde çevrimiçi toplantılar gibi etkinlikler oluşturmak mümkündü. Yakın zamanlı bir rapora göreyse uygulama, bu özelliği grup sohbetlerine de getiriyor.

    İşte grup sohbeti etkinlikleri özelliği:

    Android için WhatsApp beta 2.24.14.9 güncellemesi ile WhatsApp'ın, grup sohbetleri için geniş çapta bir etkinlik özelliği test ettiği ortaya çıktı. Henüz test aşamasındaki bu özellik ile herhangi bir toplulukla ilişkili olmayan normal grup sohbetlerinde bile etkinlik oluşturma özelliği kullanılabilecek. 

    WhatsApp Topluluklar'a sunduğu özelliği grup sohbetine getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere bu özellik sayesinde kullanıcılar ad, açıklama, tarih, isteğe bağlı konum gibi etkinlik ayrıntılarını girip sesli veya görüntülü arama gerekip gerekmediğini belirterek etkinlikler oluşturabilir. Etkinlikler oluşturulduktan sonra ise grup sohbetindeki üyeler etkinlik davetlerini görüntüleyebilir ve kabul edebilirken, oluşturucu etkinlik ayrıntılarında sonradan güncelleme yapabilir.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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