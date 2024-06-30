WhatsApp, Topluluklar'a sunduğu etkinlikler özelliğini grup sohbetlerine de getiriyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özelliği Topluluklar'a sunmuştu. Bu özellik sayesinde çevrimiçi toplantılar gibi etkinlikler oluşturmak mümkündü. Yakın zamanlı bir rapora göreyse uygulama, bu özelliği grup sohbetlerine de getiriyor.

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İşte grup sohbeti etkinlikleri özelliği:

Android için WhatsApp beta 2.24.14.9 güncellemesi ile WhatsApp'ın, grup sohbetleri için geniş çapta bir etkinlik özelliği test ettiği ortaya çıktı. Henüz test aşamasındaki bu özellik ile herhangi bir toplulukla ilişkili olmayan normal grup sohbetlerinde bile etkinlik oluşturma özelliği kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere bu özellik sayesinde kullanıcılar ad, açıklama, tarih, isteğe bağlı konum gibi etkinlik ayrıntılarını girip sesli veya görüntülü arama gerekip gerekmediğini belirterek etkinlikler oluşturabilir. Etkinlikler oluşturulduktan sonra ise grup sohbetindeki üyeler etkinlik davetlerini görüntüleyebilir ve kabul edebilirken, oluşturucu etkinlik ayrıntılarında sonradan güncelleme yapabilir.

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WhatsApp Topluluklar'a sunduğu özelliği grup sohbetine getiriyor