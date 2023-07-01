WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor

Artık WhatsApp'ta sohbet geçmişi aktarmak, çok daha kolay
WhatsApp, şimdilerde bulut yedeklemelerini kullanmadan sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yeni bir cihaza alma sürecini basitleştiren yeni bir sohbet geçmişi aktarım özelliğini test ediyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar eski cihazlarında, Wi-Fi Direct aracılığıyla yerel olarak yeni telefonlarına aktarılan yedeklenmiş geçmişlerini içeren bir QR kodu alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D