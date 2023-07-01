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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor

    WhatsApp, sohbet geçmişinizi daha kolay aktarmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik cihazlar arasında QR kod ile sohbet geçmişinizi aktarabileceksiniz. İşte detaylar:
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    WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmek için yeni özellikler denemeye devam ediyor. Mark Zuckerberg'in Facebook'ta yaptığı paylaşıma göreyse oldukça kullanışlı bir özellik yolda. Bu özellik sayesinde WhatsApp'taki mesajlarınızı aktarmak çok daha kolay bir hâle gelebilir.

    Artık WhatsApp'ta sohbet geçmişi aktarmak, çok daha kolay

    WhatsApp, şimdilerde bulut yedeklemelerini kullanmadan sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yeni bir cihaza alma sürecini basitleştiren yeni bir sohbet geçmişi aktarım özelliğini test ediyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar eski cihazlarında, Wi-Fi Direct aracılığıyla yerel olarak yeni telefonlarına aktarılan yedeklenmiş geçmişlerini içeren bir QR kodu alacak.

    WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sohbet geçmişi geri yükleme özelliği, şimdilik WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulmakta ve muhtemelen bir süreliğine yalnızca aynı işletim sistemi aktarımları için kullanılabilecek. Yani Android'den Android'e veya iOS'tan iOS'a şeklinde. Özellik kullanıma sunulduğunda ise WhatsApp > Sohbetler > Sohbet aktarımı içindeki Ayarlar sekmesinden geçmiş sohbetinizi QR kod ile aktarabileceksiniz. Son olarak şirket, sohbet geçmişi verilerinin yalnızca iki cihaz arasında paylaşıldığını ve aktarım işlemi sırasında tamamen şifrelendiğini de belirtti.
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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