Tam Boyutta Gör Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmek için yeni özellikler denemeye devam ediyor. Mark Zuckerberg'in Facebook'ta yaptığı paylaşıma göreyse oldukça kullanışlı bir özellik yolda. Bu özellik sayesinde WhatsApp'taki mesajlarınızı aktarmak çok daha kolay bir hâle gelebilir.

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Artık WhatsApp'ta sohbet geçmişi aktarmak, çok daha kolay

WhatsApp, şimdilerde bulut yedeklemelerini kullanmadan sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yeni bir cihaza alma sürecini basitleştiren yeni bir sohbet geçmişi aktarım özelliğini test ediyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar eski cihazlarında, Wi-Fi Direct aracılığıyla yerel olarak yeni telefonlarına aktarılan yedeklenmiş geçmişlerini içeren bir QR kodu alacak.

Tam Boyutta Gör Yeni sohbet geçmişi geri yükleme özelliği, şimdilik WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulmakta ve muhtemelen bir süreliğine yalnızca aynı işletim sistemi aktarımları için kullanılabilecek. Yani Android'den Android'e veya iOS'tan iOS'a şeklinde. Özellik kullanıma sunulduğunda ise WhatsApp > Sohbetler > Sohbet aktarımı içindeki Ayarlar sekmesinden geçmiş sohbetinizi QR kod ile aktarabileceksiniz. Son olarak şirket, sohbet geçmişi verilerinin yalnızca iki cihaz arasında paylaşıldığını ve aktarım işlemi sırasında tamamen şifrelendiğini de belirtti.

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WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor