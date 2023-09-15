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    X’te beğenilenleri gizleme dönemi başladı

    X (eski adıyla Twitter), yeni özelliklerle gizliliği ön plana çıkarmaya devam ediyor. Getirilen yeni özellikle birlikte artık X Premium aboneleri beğendikleri gönderleri gizleyebilecek.
    X’te beğenilenleri gizleme dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    X (eski adıyla Twitter) yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform tarafından yapılan açıklamada X'e ödeme yapan aboneler artık beğeni sekmelerini gizleyebilecek. Gizliliği artırmayı amaçlayan bu özellik aktif hale getirildiğinde beğeni sekmesi, X Premium kullanıcısının profilinden tamamen kayboluyor.

    X’te beğenilenler gizleniyor

    X’te beğenilenleri gizleme dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    X’in patronu Elon Musk, geçmişte beğenilerin özel olmasını istediğini söylemişti. Bu bağlamda gizli beğeniler, platformu kullanmak için ödeme yapan kişiler için sunulan en son özellik oluyor. Resmi X hesabı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, beğenilerin tamamen gizli olmadığını da belirtiyor. Twitter’a göre gizli beğeni özelliğini açtığınızda beğenilerinizi profilinizden sadece siz görebileceksiniz. Bununla birlikte bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek. Ek olarak, beğenileriniz X API’lerinden de gizlenecek.

    Öte yandan bir kullanıcı X Premium için ödeme yapmayı bıraktığında ne olacağı net değil, ancak bu noktada beğeniler sekmesinin yeniden görünü hale gelmesi muhtemel görünüyor. Yıllar boyunca Twitter beğenilerinin, yüksek profilli kullanıcıları utandırdığı pek çok örnek yaşandı ve bu kullanıcılar genellikle beğenilerinin herkese açık olduğunu fark etmemiş gibi görünüyordu.

    Tüm bunlar temelinde Musk’ın X Premium’u cazip hale getirme arzusundan kaynaklanıyor. X, aylık 8 dolar veya 150 TL karşılığında sizi Premium abonesi yapıyor ve mavi onay rozetini veriyor. Premium kullanıcılar aynı zamanda gereklilikleri karşıladığında paylaştıklarını gönderilerden de para kazanabiliyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin X’e daha fazla ilgi göstermesini sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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