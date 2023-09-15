X’te beğenilenleri gizleme dönemi başladı

Öte yandan bir kullanıcı X Premium için ödeme yapmayı bıraktığında ne olacağı net değil, ancak bu noktada beğeniler sekmesinin yeniden görünü hale gelmesi muhtemel görünüyor. Yıllar boyunca Twitter beğenilerinin, yüksek profilli kullanıcıları utandırdığı pek çok örnek yaşandı ve bu kullanıcılar genellikle beğenilerinin herkese açık olduğunu fark etmemiş gibi görünüyordu.
Tüm bunlar temelinde Musk’ın X Premium’u cazip hale getirme arzusundan kaynaklanıyor. X, aylık 8 dolar veya 150 TL karşılığında sizi Premium abonesi yapıyor ve mavi onay rozetini veriyor. Premium kullanıcılar aynı zamanda gereklilikleri karşıladığında paylaştıklarını gönderilerden de para kazanabiliyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin X’e daha fazla ilgi göstermesini sağladı.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.