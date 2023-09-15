X’te beğenilenleri gizleme dönemi başladı

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter) yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform tarafından yapılan açıklamada X'e ödeme yapan aboneler artık beğeni sekmelerini gizleyebilecek. Gizliliği artırmayı amaçlayan bu özellik aktif hale getirildiğinde beğeni sekmesi, X Premium kullanıcısının profilinden tamamen kayboluyor.

X’te beğenilenler gizleniyor

Tam Boyutta Gör X’in patronu Elon Musk, geçmişte beğenilerin özel olmasını istediğini söylemişti. Bu bağlamda gizli beğeniler, platformu kullanmak için ödeme yapan kişiler için sunulan en son özellik oluyor. Resmi X hesabı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, beğenilerin tamamen gizli olmadığını da belirtiyor. Twitter’a göre gizli beğeni özelliğini açtığınızda beğenilerinizi profilinizden sadece siz görebileceksiniz. Bununla birlikte bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek. Ek olarak, beğenileriniz X API’lerinden de gizlenecek.

Öte yandan bir kullanıcı X Premium için ödeme yapmayı bıraktığında ne olacağı net değil, ancak bu noktada beğeniler sekmesinin yeniden görünü hale gelmesi muhtemel görünüyor. Yıllar boyunca Twitter beğenilerinin, yüksek profilli kullanıcıları utandırdığı pek çok örnek yaşandı ve bu kullanıcılar genellikle beğenilerinin herkese açık olduğunu fark etmemiş gibi görünüyordu.

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Tüm bunlar temelinde Musk’ın X Premium’u cazip hale getirme arzusundan kaynaklanıyor. X, aylık 8 dolar veya 150 TL karşılığında sizi Premium abonesi yapıyor ve mavi onay rozetini veriyor. Premium kullanıcılar aynı zamanda gereklilikleri karşıladığında paylaştıklarını gönderilerden de para kazanabiliyor. Bu özellik, içerik üreticilerinin X’e daha fazla ilgi göstermesini sağladı.

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