Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 Pro'nun hap şeklindeki kesiminin özelleştirilebileceği iddia ediliyor

    Yeni çıkan iddialara göre iPhone 14 Pro'da kullanıcılar isterlerse çift delikli hap şeklini isterlerse iki deliğin birleşik olduğu tasarımı tercih edebilecek.  
    4

    iPhone 14 Pro'nun hap şeklindeki kesimi özelleştirilebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Twitter'daki viral bir video, yakında çıkacak olan iPhone 14 Pro'da kullanıcıların hap şeklindeki çentiği değiştirebileceğini iddia ediyor.

    İşte iPhone 14 Pro'nun videosu olduğu iddia edilen paylaşım:

    Videonun kendisinin meşruluğu son derece tartışmalı olsada gerçek bir iPhone 14 Pro cihazına erken bir uygulamalı bakışı gösterdiğini iddia ediliyor. 

    ‌iPhone 14 Pro‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'in ekranın üst kısmında çentiği değiştirmek için iki fiziksel delik içermesi bekleniyor. Yeni çıkan sızıntılara göreyse Apple'ın daha büyük bir hap şeklinde kesik oluşturmak için aralarındaki pikselleri kapatarak iki deliği dijital olarak birleştirebilir.

    Yukarıdaki video, ‌iPhone 14 Pro‌ kullanıcılarının hap şeklinin görünümünü özelleştirebileceklerini gösteriyor. Video, iki fiziksel delik arasındaki pikselleri açıp kapatan ve kullanıcının iPhone 14 Pro'nun üst kısmının nasıl görünmesini istediğini seçmesine olanak tanıyan bir ayarın değiştirildiğini göstermekte.

    Apple'ın kullanıcılara hap şeklinin iki olası görünümü arasında bir seçim yapma olasılığının düşük olduğu söyleniyor. Çünkü ‌iPhone‌ X'ten bu yana her iPhone'daki çentik gibi, hap şekli de ‌iPhone‌'un belirgin bir yönü haline gelebilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    12 Angry Men +235 marooned +150 Shiningeagles24 +123 emrekaradag +123 joven +118 V4LKyR +110 Virinom +101 maximus01982 +99 SerdarS. +93 Dj_Gençkan +91
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    56 Kişi Okuyor (25 Üye, 31 Misafir) 12 Masaüstü 44 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1022 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 14 pro, Teknoloji Haberleri ve Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız