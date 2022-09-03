iPhone 14 Pro'nun hap şeklindeki kesiminin özelleştirilebileceği iddia ediliyor

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Twitter'daki viral bir video, yakında çıkacak olan iPhone 14 Pro'da kullanıcıların hap şeklindeki çentiği değiştirebileceğini iddia ediyor.

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İşte iPhone 14 Pro'nun videosu olduğu iddia edilen paylaşım:

Videonun kendisinin meşruluğu son derece tartışmalı olsada gerçek bir iPhone 14 Pro cihazına erken bir uygulamalı bakışı gösterdiğini iddia ediliyor.

‌iPhone 14 Pro‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'in ekranın üst kısmında çentiği değiştirmek için iki fiziksel delik içermesi bekleniyor. Yeni çıkan sızıntılara göreyse Apple'ın daha büyük bir hap şeklinde kesik oluşturmak için aralarındaki pikselleri kapatarak iki deliği dijital olarak birleştirebilir.

Yukarıdaki video, ‌iPhone 14 Pro‌ kullanıcılarının hap şeklinin görünümünü özelleştirebileceklerini gösteriyor. Video, iki fiziksel delik arasındaki pikselleri açıp kapatan ve kullanıcının iPhone 14 Pro'nun üst kısmının nasıl görünmesini istediğini seçmesine olanak tanıyan bir ayarın değiştirildiğini göstermekte.

Apple'ın kullanıcılara hap şeklinin iki olası görünümü arasında bir seçim yapma olasılığının düşük olduğu söyleniyor. Çünkü ‌iPhone‌ X'ten bu yana her iPhone'daki çentik gibi, hap şekli de ‌iPhone‌'un belirgin bir yönü haline gelebilir.

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iPhone 14 Pro'nun hap şeklindeki kesimi özelleştirilebilecek