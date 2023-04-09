Direkt WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek mümkün hale geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak yeni bir özellik test etmekte.

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WhatsApp'ta kişileri uygulama içerisinde yönetin

WhatsApp'ta kişi ekleme seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu sekme sizi rehber uygulamanıza yönlendirmekteydi. Bu sebeple yakın bir zamanda WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi eklemesine veya bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde bazı beta kullanıcıları artık WhatsApp'tan ayrılmadan kişi listelerine veya Google hesaplarına kolayca yeni kişiler ekleyebilmekte.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere yayınlanan yeni özellik ile birlikte doğrudan WhatsApp uygulaması içinden kişi eklemeniz mümkün. Bu özelliği kullanmak için WhatsApp içindeki kişiler listenizden Yeni kişi seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. Bu sekmeden yeni kişi ekleyebilirsiniz.

Bu yeni güncelleme ile birlikte düzenlemek istediğiniz kullanıcının profiline girerek düzenleme işlemi de yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra WhatsApp'tan size ulaşmaya çalışan bilinmeyen numaraları da kişiler uygulamasına geçmeden kişiler listenize eklemeniz mümkün. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu güncellemenin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek artık mümkün