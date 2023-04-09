Direkt WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek mümkün hale geliyor

WhatsApp'ta kişileri uygulama içerisinde yönetin
WhatsApp'ta kişi ekleme seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu sekme sizi rehber uygulamanıza yönlendirmekteydi. Bu sebeple yakın bir zamanda WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi eklemesine veya bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde bazı beta kullanıcıları artık WhatsApp'tan ayrılmadan kişi listelerine veya Google hesaplarına kolayca yeni kişiler ekleyebilmekte.
Bu yeni güncelleme ile birlikte düzenlemek istediğiniz kullanıcının profiline girerek düzenleme işlemi de yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra WhatsApp'tan size ulaşmaya çalışan bilinmeyen numaraları da kişiler uygulamasına geçmeden kişiler listenize eklemeniz mümkün. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu güncellemenin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı