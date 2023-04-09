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    Direkt WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek mümkün hale geliyor

    WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan kişi eklemesine veya kullanıcı bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik test etmekte. İşte detaylar:
    Oy Ver
    WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak yeni bir özellik test etmekte.

    WhatsApp'ta kişileri uygulama içerisinde yönetin

    WhatsApp'ta kişi ekleme seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu sekme sizi rehber uygulamanıza yönlendirmekteydi. Bu sebeple yakın bir zamanda WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi eklemesine veya bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde bazı beta kullanıcıları artık WhatsApp'tan ayrılmadan kişi listelerine veya Google hesaplarına kolayca yeni kişiler ekleyebilmekte.

    WhatsApp uygulamasından kişi eklemek veya düzenlemek artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere yayınlanan yeni özellik ile birlikte doğrudan WhatsApp uygulaması içinden kişi eklemeniz mümkün. Bu özelliği kullanmak için WhatsApp içindeki kişiler listenizden Yeni kişi seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. Bu sekmeden yeni kişi ekleyebilirsiniz.

    Bu yeni güncelleme ile birlikte düzenlemek istediğiniz kullanıcının profiline girerek düzenleme işlemi de yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra WhatsApp'tan size ulaşmaya çalışan bilinmeyen numaraları da kişiler uygulamasına geçmeden kişiler listenize eklemeniz mümkün. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu güncellemenin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 22 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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