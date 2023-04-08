Realme Narzo N55, Dinamik Ada benzeri bir özellik ile piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör 12 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen Realme Narzo N55, 33W SuperVOOC şarj ile piyasaya sürülecek. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın yakın bir zamanda ise tanıtım videosu yayınlandı. Akıllı telefonun iPhone'lardaki Dinamik Ada benzeri bir özelliğe sahip olacağını ortaya koyan video, aynı zamanda cihazın arka tasarımını da gözler önüne serdi.

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İşte Realme Narzo N55'in beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör Helio G88 SoC'den güç alması beklenen Realme Narzo N55, 6.72 inç FullHD+, 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekrana sahip olacak. Kamera kurulumuna değinecek olursak 64MP birincil ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta ise 8MP selfie kamerasına sahip olacak.

12 Nisan'da piyasaya sürülecek cihazın 5.000 mAh bataryaya ve 33W SuperVOOC şarja sahip olması bekleniyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkması beklenen cihazın ayrıca Realme C55'te gördüğümüz gibi Dinamik Ada benzeri Mini Kapsüle sahip olması da bekleniyor.

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Realme Narzo N55, kendi Dinamik Ada'sı ile piyasaya sürülecek