Realme Narzo N55, Dinamik Ada benzeri bir özellik ile piyasaya sürülecek

İşte Realme Narzo N55'in beklenen özellikleri:
12 Nisan'da piyasaya sürülecek cihazın 5.000 mAh bataryaya ve 33W SuperVOOC şarja sahip olması bekleniyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkması beklenen cihazın ayrıca Realme C55'te gördüğümüz gibi Dinamik Ada benzeri Mini Kapsüle sahip olması da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı