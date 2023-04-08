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    Realme Narzo N55, Dinamik Ada benzeri bir özellik ile piyasaya sürülecek

    12 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Realme Narzo N55'in tanıtım videosu yayınlandı. Dinamik Ada benzeri bir özellik ile gelecek cihaz, iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.
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    Realme Narzo N55, kendi Dinamik Ada'sı ile piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    12 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen Realme Narzo N5533W SuperVOOC şarj ile piyasaya sürülecek. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın yakın bir zamanda ise tanıtım videosu yayınlandı. Akıllı telefonun iPhone'lardaki Dinamik Ada benzeri bir özelliğe sahip olacağını ortaya koyan video, aynı zamanda cihazın arka tasarımını da gözler önüne serdi.

    İşte Realme Narzo N55'in beklenen özellikleri:

    Realme Narzo N55, kendi Dinamik Ada'sı ile piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Helio G88 SoC'den güç alması beklenen Realme Narzo N55, 6.72 inç FullHD+, 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekrana sahip olacak. Kamera kurulumuna değinecek olursak 64MP birincil ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta ise 8MP selfie kamerasına sahip olacak. 

    12 Nisan'da piyasaya sürülecek cihazın 5.000 mAh bataryaya ve 33W SuperVOOC şarja sahip olması bekleniyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkması beklenen cihazın ayrıca Realme C55'te gördüğümüz gibi Dinamik Ada benzeri Mini Kapsüle sahip olması da bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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