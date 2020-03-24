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    WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iletilen mesajların tek tıklamayla Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket bu sayede yalan haberlerin önüne geçmeyi planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
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    Yeni tip koronavirüs(COVID - 19) salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, virüsten daha da hızlı yayılan bir şey var ki o da yalan haberler. 2 milyarı aşkı kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yalan haberlerin yayılması noktasında daha önce olduğu gibi şimdi de bir hayli aktif rol alıyor.

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    WhatsApp'a Web'de ara özelliği geliyor

    Bunun önüne geçmek isteyen şirket, iletilen mesajların tek tıklamayla Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şimdilik test aşamasında olan bu özelliği yakın zamanda kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

    WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
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    Konuya ilişkin TechCrunch'a konuşan bir WhatsApp sözcüsü, kullanıcıların birçok kez iletilen mesajlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için web'de arama özelliği üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda tüm kullanıcıların bu özellikten yararlanabileceğini söyledi.

    Kullanıcılar arasında birçok kez iletilen mesajların yanında beliren büyüteç simgesine dokunulduğunda ekrana çıkan "Web'de ara" tuşuna basılması halinde, mesajlar Google'a yüklenecek ve ilgili arama sonuçları kullanıcıların önüne listelenecek. Kullanıcılar metin mesajlarını olduğu gibi videoları da Google'da aratabiliyor olacak.

    WhatsApp "Web'de ara" özelliğinin her mesajlda değil de yalnızca birçok kez iletilen mesajlarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Haliyle bu özelliğin bilhassa WhatsApp gruplarında kendini göstereceğini söylemek şimdiden mümkün. 



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