App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemiz dahil tüm dünya ülkelerinden "evde kal" çağrısı yapılıyor. Buna sessiz kalmayan Apple, evden çıkmayanlar için hayatı kolaylaştırıcı birtakım uygulamaları uygulama mağazası App Store'da "Evdeyiz" isimli koleksiyonda bir araya getirdi.

Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı"

App Store; ülke bazlı olarak iş arkadaşlarıyla daha iyi haberleşmenin, evden çıkamayan çocukları eğlendirmenin, oturma odasında sınırlı alanda antrenman yapmanın, çok sayıda kargo ve kurye teslimatı almanın veya güvenli kaynaklardan bilgi edinmenin yollarını arayanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştıracak uygulamaları derledi. İşte Türkiye'deki kullanıcılar için "Evdeyiz" koleksiyonu altında önerilen uygulamalar:

Tam Boyutta Gör

Eğitim ve üretkenlikle ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Mesajlaşma ve sosyal ağ uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Üretkenlik, verimlilik ve iş ile ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir]

Tam Boyutta Gör

Başta koronavirüs olmak üzere ülke ve dünya gündemiyle ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Sesli haber uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Antrenman ve spor ile ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Meditasyon ile ilgili çeşitli sağlık ve fitness uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Odaklanma ve uyku ile ilgili sağlık uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yoga ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yaşam tarzı ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Online alışveriş ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yemek tarifi ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.