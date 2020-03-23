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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri

    App Store, evden çıkmayanlar için hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları "Evdeyiz" koleksiyonu adı altında derledi. İşte çeşitli kategorilerde Türkiye'ye özel olarak hazırlanan uygulama önerileri:
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemiz dahil tüm dünya ülkelerinden "evde kal" çağrısı yapılıyor. Buna sessiz kalmayan Apple, evden çıkmayanlar için hayatı kolaylaştırıcı birtakım uygulamaları uygulama mağazası App Store'da "Evdeyiz" isimli koleksiyonda bir araya getirdi.

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    App Store; ülke bazlı olarak iş arkadaşlarıyla daha iyi haberleşmenin, evden çıkamayan çocukları eğlendirmenin, oturma odasında sınırlı alanda antrenman yapmanın, çok sayıda kargo ve kurye teslimatı almanın veya güvenli kaynaklardan bilgi edinmenin yollarını arayanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştıracak uygulamaları derledi. İşte Türkiye'deki kullanıcılar için "Evdeyiz" koleksiyonu altında önerilen uygulamalar:

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Eğitim ve üretkenlikle ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Mesajlaşma ve sosyal ağ uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Üretkenlik, verimlilik ve iş ile ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

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    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
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    Başta koronavirüs olmak üzere ülke ve dünya gündemiyle ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Sesli haber uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Antrenman ve spor ile ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Meditasyon ile ilgili çeşitli sağlık ve fitness uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Odaklanma ve uyku ile ilgili sağlık uygulaması önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Yoga ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Yaşam tarzı ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Online alışveriş ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

    App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri
    Tam Boyutta Gör

    Yemek tarifi ilgili uygulama önerilerinin yer aldığı koleksiyona buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 



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