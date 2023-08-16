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    WhatsApp’ta yapay zeka sayesinde hayal edilen çıkartmalar oluşturulacak

    Üretken yapay zeka farkında olmadan çoğu alanda kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya başladı. Son olarak WhatsApp, yapay zeka destekli çıkartma oluşturucunun testlerine başladı.
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    WhatsApp, yapay zeka çıkartma oluşturma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’taki çıkartmalar veya stickerlar eğlenceli sohbetlerin vazgeçilmezi konumunda. Şimdi ise bu hayalinizdeki çıkartmaları oluşturmak son derece basit bir hal alıyor. WhatsApp, güncel beta (WhatsApp beta Android 2.23.17.8) sürümüyorle birlikte üretken yapay zeka kullanarak özel çıkartma oluşturma özelliğini test ediyor. Özellik şimdilik az sayıda test kullanıcısına sunulsa da önümüzdeki hafta Meta, aracı daha geniş bir şekilde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    Önce hayal et sonra çıkartma oluştur

    Testin bir parçası olarak çıkartma sekmesinde klavye açıldığında bir “Oluştur” butonu kullanıma alınıyor. Dall-E gibi benzer araçlarda olduğu gibi, oluşturmak istediğiniz çıkartmanın açıklamasını buraya yazmak yeterli. İsteme bağlı olarak yapay zeka, aralarından seçim yapabileceğiniz ve sohbetlerinizde paylaşabileceğiniz bir dizi çıkartma seçeneğini sizlere sunacak.

    WhatsApp, yapay zeka çıkartma oluşturma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte yapay zeka ile oluşturulan çıkartmalar kolayca tanınabilir olacak ve gönderdiğiniz kişi tarafından bunların AI ile üretildiği tespit edilebilecek. Belirtilenlere göre üretilen uygunsuz veya zararlı çıkartmalar Meta’ya bildirilebilecek.

    Üretken yapay zekanın ana akım uygulamalara daha fazla girdiğiniz görmeye başladık. Bu neden WhatsApp’ın böyle bir özelliği test etmesi son derece doğal. Bu araç WhatsApp sohbetlerini daha kişisel hale getirebilir ve insanların kendi hayal güçlerini kullanarak çıkartmalar oluşturmalarını sağlayabilir. Raporlar benzer bir özelliğin Instagram ve Messenger'a da geleceğini öne sürüyor.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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