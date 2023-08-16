WhatsApp’ta yapay zeka sayesinde hayal edilen çıkartmalar oluşturulacak

Önce hayal et sonra çıkartma oluştur
Testin bir parçası olarak çıkartma sekmesinde klavye açıldığında bir “Oluştur” butonu kullanıma alınıyor. Dall-E gibi benzer araçlarda olduğu gibi, oluşturmak istediğiniz çıkartmanın açıklamasını buraya yazmak yeterli. İsteme bağlı olarak yapay zeka, aralarından seçim yapabileceğiniz ve sohbetlerinizde paylaşabileceğiniz bir dizi çıkartma seçeneğini sizlere sunacak.
Üretken yapay zekanın ana akım uygulamalara daha fazla girdiğiniz görmeye başladık. Bu neden WhatsApp’ın böyle bir özelliği test etmesi son derece doğal. Bu araç WhatsApp sohbetlerini daha kişisel hale getirebilir ve insanların kendi hayal güçlerini kullanarak çıkartmalar oluşturmalarını sağlayabilir. Raporlar benzer bir özelliğin Instagram ve Messenger'a da geleceğini öne sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.