Google sadece 8 dakikada hava tahmini yapan yapay zekâsını duyurdu: Google GenCast

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yarışında avantaj sağlamak isteyen Google, hayati önem taşıyan sektörlere otonom sistemler geliştirerek tüketicilere seçenek sunmaya çalışıyor. Firma şimdi de hava durumu tahmini yapan yapay zekâ geliştirdi.

Google GenCast nedir?

Google GenCast adıyla duyurulan yüksek çözünürlüklü yapay zekâ modeli, hava tahminlerine odaklanıyor. Günümüzde hava tahminlerini doğruluk oranı ile yapabilmek büyük önem taşıyor. Google de yeni yapay zekâsını bunun için geliştirmiş. Google GenCast ile ilgili ilk bilgiler Nature dergisinde yayınlandı.

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Google GenCast, bildiğimiz görüntü oluşturma yapay zekâ modellerine benziyor ancak Dünyanın geometrisine özel olarak hazırlanmış. Avrupa hava tahminleri merkezinin son 40 yıllık verileriyle eğitilen Google GenCast, yine aynı merkezin en hassas tahmin aracı olan ENS’i 25 günlük bir farkla geçmeyi başarmış.

Testlerde Google GenCast 2018 yılına kadar olan hava tahmin verileriyle eğitilmiş ve 2019 yılı için 1320 farklı tahmin yapmış. Bu tahminler ENS verileri ile karşılaştırılmış. Tüm verilerde yüzde 97.2 daha doğru olan Google GenCast, son 36 saatlik tahminlerde ise bu başarıyı yüzde 99.8 seviyesine çıkarmış.

Felaket öncesi yerel yetkililere daha fazla zaman sağlamayı amaçlayan Google GenCast ayrıca rüzgâr çiftliklerinin yakınlarındaki rüzgâr hızını ya da güneş enerjisi çiftliklerinin üzerindeki hava durumu gibi özel tahminler de yapabiliyor.

Google Cloud TPU v5 üzerinde çalışan Google GenCast, farklı ihtimaller için elliden fazla tahmin üretebiliyor. 15 güne yayılmış bir tahminin 8 dakikada üretildiği ifade ediliyor. Normalde süper bilgisayarlarda bu süre saatler alabiliyor.

Google GenCast herkese açık bir model ve Google kodlarını paylaşmaya başladı. Firma hava tahmin ajansları ve bilim adamları ile ortaklıklar yaparak algoritmanın çok daha iyi tahmin üretmesini sağlayacak.

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Google GenCast hava tahmininde çığır açıyor