Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!

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Yerli otomobille ilgili her gün yeni bir detay paylaşacağını duyuran TOGG, bugünkü paylaşımında yerli otomobilin dış tasarımına değil, güç aktarma organlarına ve iç tasarımına odaklanmamızı istiyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) önceki paylaşımında yerli otomobilin farlarını, dijital aynalarını, A sütununu, lale motiflerine sahip ızgarasını ve alt tampon bölümünü görmüştük. Bugün yapılan paylaşımda ise, yerli otomobilin genel hatlarıyla birlikte zemine paralel biçimde yerleştirilen batarya paketini ve ön ve arka akslarda bulunan elektrik motorlarını görüyoruz.

Görsele baktığımızda, C segment bir SUV olacağını bildiğimiz yerli otomobilin dört tekerlekten çekişli bir araç olacağını görüyoruz. Ön ve arkaya yerleştirilen motorlar, yerli otomobilin daha güçlü olmasını sağladığı gibi ön-arka ağırlık dağılımına da katkıda bulunacak. Yerli otomobilin zeminindeki bataryanın kapasitesi henüz belli değil. Fakat yerli otomobili tek şarjla 500 kilometre yol kat edebileceği başından beri verilen detaylar arasında.

Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı"

Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.