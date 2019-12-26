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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!

    Günlerdir yerli otomobilin dış tasarımından ipuçları paylaşan TOGG, bu kez yerli otomobilin elektrik sistemini, bataryasını, elektrik motorlarını ve kokpitini gösteren kısa bir video paylaştı.
    21 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
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    Yerli otomobille ilgili her gün yeni bir detay paylaşacağını duyuran TOGG, bugünkü paylaşımında yerli otomobilin dış tasarımına değil, güç aktarma organlarına ve iç tasarımına odaklanmamızı istiyor.

    Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) önceki paylaşımında yerli otomobilin farlarını, dijital aynalarını, A sütununu, lale motiflerine sahip ızgarasını ve alt tampon bölümünü görmüştük. Bugün yapılan paylaşımda ise, yerli otomobilin genel hatlarıyla birlikte zemine paralel biçimde yerleştirilen batarya paketini ve ön ve arka akslarda bulunan elektrik motorlarını görüyoruz.

    Görsele baktığımızda, C segment bir SUV olacağını bildiğimiz yerli otomobilin dört tekerlekten çekişli bir araç olacağını görüyoruz. Ön ve arkaya yerleştirilen motorlar, yerli otomobilin daha güçlü olmasını sağladığı gibi ön-arka ağırlık dağılımına da katkıda bulunacak. Yerli otomobilin zeminindeki bataryanın kapasitesi henüz belli değil. Fakat yerli otomobili tek şarjla 500 kilometre yol kat edebileceği başından beri verilen detaylar arasında.

    Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı"

    Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.



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    Editörün Seçimi Yorum
    Valla kim ne derse desin ben beğendim arkadaş. Logo yu sansürlemişler, nasıl bir logo ile gelecek merak ettim doğrusu.
    Yorumu gör »     kaand12@
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mr_rain42 13 dk. en beğenilen
    Devrim yapılırken de birileri havladı ve mani oldular. Şimdi de aynı köpeklerin piçleri havlıyor. Daha çok bağırtacağız sizi
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Elma 19 dk.
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    Kısa bir süre önce haciz işlemleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan TEMSA, konkordato ilan ederek geçici mühlet aldı.

    1968 yılında Adana'da kurulan yerli otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, konkordato kararı vererek geçici mühlet aldı. Şirket, bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti. Finansal olarak sıkıntıya giren, aksayan ödemeleri nedeniyle haciz işlemleriyle karşılaşan TEMSA geçici konkordato kararıyla süre kazanıp tekrar üretime geçmek için borç yapılandırmalarına gitmeye çalışacak.
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    Fenomenon 19 dk.
    yavaş yavaş geliyor hissediyorum
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    bluENight 29 sn.
    çift ekran olacak arkadaşlar gözüken ayar konsolu muhtemelen
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    Eriond 1 dk.
    Keşke düğmelerde de "start-engine" yerine Türkçe kelimeler görebilsek..
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    canavan06 3 dk.
    Bizim halk olarak iyi olmasını temenni etmekten başka alternatifimiz yok.
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    Denorath 3 dk.
    Hey Maşallah yerli bir otonun beni bu kadar heyecanlandıracağı hiç aklıma gelmezdi 😊
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    vs-fb 4 dk.
    Ekranın o kadar aşağıda olması bence sürücünün gözünü yoldan ayırmasına sebep olur. Umarım seri üretimde düzeltilir.
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    TITAN 4 dk.
    HÜLOOOGGGCULAR ÇILDIRMIŞ YİNE. VATAN HAİNİ EDECEKLER BENİ BİRAZDAN İZLEYİN. ORTADA NE FABRİKASI VAR NE BİR BİLGİ KIRINTISI. OTOMOBİL MARKALARI TESLA HARİÇ 100 YILLIK MARKALAR ÇOĞU. ÜRETİMİ OTURTMALARI YILLARINI ALDI. ŞİMDİ SEN KALKMIŞ 0'DAN BİZ BUNU YAPACAGIZ DİYORSUN KUSURA BAKMA COK KOMİK HAHAHAHAHA
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    Mendieta58 5 dk.
    Iç tasarım bu araca ait değil sanırım.Bugune kadar farlar panjur ve bugunki video paylaşıldı.Haberin içinde kokpite alakalı bisey yok zaten
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    ozansirinn 6 dk.
    Güzel ama bunada bir bok atarlar atıyorlar zaten
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    grafman09 8 dk.
    Tasarımını yabancı bir şirket yapıyor olsa da, üretimi işçiliği yedek parçası vs, yaratacağı iş gücü için bile desteklenmeli.. Benzini koyulmadığı için üretiminden vazgeçilen Devrim arabası gibi olmasın, Anadol gibi yetim, öksüz kalmasın.. Ülkesine sahip çıkan, ürettiği ürüne de sahip çıkmalı..
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    hacettepe_fbo 8 dk.
    Ben beğendim valla. İnşallah her şey yolunda gider, fiyatı da uygun olur da alırız. Bir Tesla 500.000₺ bandındayken, %100 elektrikli hem de yerli araba uygun fiyatlıyken ben alırım.
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