Will Smith yeni bir bilim-kurgu filmiyle geri dönüyor

Will Smith ve Martin Lawrence'in başrollerini üstlendiği Bad Boys 4, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişe rakamlarıyla stüdyonun yüzünü güldürdü. Böylece izleyicilerin bugün artık Will Smith'e karşı o kadar da tepkili olmadığı da gözler önüne sermiş oldu.
Ortaya çıkan bu tablo, Smith'in Hollywood'a tam anlamıyla geri dönmesinin önünü açacak gibi görünüyor. Zira ünlü oyuncu daha şimdiden yeni stüdyo işlerine adını yazdırmaya başladı.
Will Smith'in Rol Alacağı Resistor, Konusuyla Dikkat Çekiyor
Sony Pictures, Resistor adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu filminin başrolünü üstlenmesi için Will Smith ile anlaştı. Film, Daniel Suarez’in çok satan romanı Influx'ın bir uyarlaması olacak.
2014 tarihli roman, yerçekimini yansıtabilecek devrimsel bir cihaz geliştiren fizikçi Jon Grady'ye odaklanıyor. Sadece fizik dünyasını değil tüm dünyayı değiştirecek olan bu buluş, BTC adlı gizli bir örgütün dikkatinden kaçmıyor. Dünya düzenini değiştirecek devrimsel teknolojileri baskılayan bu örgüt, işbirliğine yanaşmayan Grady'i en son teknolojilerle donatılmış, kabus gibi bir hapishaneye atıyor. Burada Grady'nin yolu, devlet tarafından hapsedilmiş diğer dahilerle kesişiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.