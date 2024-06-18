Will Smith yeni bir bilim-kurgu filmiyle geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni'ndeki tokat skandalı sonrası Hollywood'da istenmeyen adam hâline geldi ve birkaç yıl gözlerden uzak kaldı. Smith'in izleyici nezdindeki sempatisini yitirmiş olması, stüdyoların ünlü oyuncuya güvenip büyük projeler emanet etmesine engel oldu. Ancak geçtiğimiz hafta vizyona giren Bad Boys 4 ile birlikte bu durum değişti.

Will Smith ve Martin Lawrence'in başrollerini üstlendiği Bad Boys 4, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişe rakamlarıyla stüdyonun yüzünü güldürdü. Böylece izleyicilerin bugün artık Will Smith'e karşı o kadar da tepkili olmadığı da gözler önüne sermiş oldu.

Ortaya çıkan bu tablo, Smith'in Hollywood'a tam anlamıyla geri dönmesinin önünü açacak gibi görünüyor. Zira ünlü oyuncu daha şimdiden yeni stüdyo işlerine adını yazdırmaya başladı.

3 Body Problem filmi geliyor 1 gün önce eklendi

Will Smith'in Rol Alacağı Resistor, Konusuyla Dikkat Çekiyor

Sony Pictures, Resistor adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu filminin başrolünü üstlenmesi için Will Smith ile anlaştı. Film, Daniel Suarez’in çok satan romanı Influx'ın bir uyarlaması olacak.

2014 tarihli roman, yerçekimini yansıtabilecek devrimsel bir cihaz geliştiren fizikçi Jon Grady'ye odaklanıyor. Sadece fizik dünyasını değil tüm dünyayı değiştirecek olan bu buluş, BTC adlı gizli bir örgütün dikkatinden kaçmıyor. Dünya düzenini değiştirecek devrimsel teknolojileri baskılayan bu örgüt, işbirliğine yanaşmayan Grady'i en son teknolojilerle donatılmış, kabus gibi bir hapishaneye atıyor. Burada Grady'nin yolu, devlet tarafından hapsedilmiş diğer dahilerle kesişiyor.

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Will Smith yeni bir bilim-kurgu filminde rol alacak