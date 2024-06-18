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    Will Smith yeni bir bilim-kurgu filmiyle geri dönüyor

    Bad Boys 4'ün yakaladığı başarı sonrası Hollywood'a dönüşünün önü açılan ünlü oyuncu Will Smith, Sony Pictures'ın Resistor adlı yeni bilim-kurgu filminin başrolünü üstlenecek.
    Will Smith yeni bir bilim-kurgu filminde rol alacak Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni'ndeki tokat skandalı sonrası Hollywood'da istenmeyen adam hâline geldi ve birkaç yıl gözlerden uzak kaldı. Smith'in izleyici nezdindeki sempatisini yitirmiş olması, stüdyoların ünlü oyuncuya güvenip büyük projeler emanet etmesine engel oldu. Ancak geçtiğimiz hafta vizyona giren Bad Boys 4 ile birlikte bu durum değişti.

    Will Smith ve Martin Lawrence'in başrollerini üstlendiği Bad Boys 4, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve gişe rakamlarıyla stüdyonun yüzünü güldürdü. Böylece izleyicilerin bugün artık Will Smith'e karşı o kadar da tepkili olmadığı da gözler önüne sermiş oldu.

    Ortaya çıkan bu tablo, Smith'in Hollywood'a tam anlamıyla geri dönmesinin önünü açacak gibi görünüyor. Zira ünlü oyuncu daha şimdiden yeni stüdyo işlerine adını yazdırmaya başladı.

    Will Smith'in Rol Alacağı Resistor, Konusuyla Dikkat Çekiyor

    Sony Pictures, Resistor adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu filminin başrolünü üstlenmesi için Will Smith ile anlaştı. Film, Daniel Suarez’in çok satan romanı Influx'ın bir uyarlaması olacak.

    2014 tarihli roman, yerçekimini yansıtabilecek devrimsel bir cihaz geliştiren fizikçi Jon Grady'ye odaklanıyor. Sadece fizik dünyasını değil tüm dünyayı değiştirecek olan bu buluş, BTC adlı gizli bir örgütün dikkatinden kaçmıyor. Dünya düzenini değiştirecek devrimsel teknolojileri baskılayan bu örgüt, işbirliğine yanaşmayan Grady'i en son teknolojilerle donatılmış, kabus gibi bir hapishaneye atıyor. Burada Grady'nin yolu, devlet tarafından hapsedilmiş diğer dahilerle kesişiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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