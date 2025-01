IMDb verilerine göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi

Tam Boyutta Gör 2024 sinema adına epey sönük geçmiş olsa da bu yıl çok daha umut verici bir yıl sinemaseverleri bekliyor. Merakla beklenen pek çok film bu yıl içinde izleyici ile buluşacak. Bunların arasından bazıları daha şimdiden aradan sıyrılıp adını geniş kitlelere adını duyurmuş durumda. Sinemaseverlerin başlıca referans kaynaklarından biri olan IMDb, dün bir paylaşım yaparak IMDb kullanıcılarının en çok hangi filmleri beklediğini listeledi.

Kullanıcıların IMDb'deki hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ilk sırayı Superman aldı. Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla epey merak uyandıran Superman'in ilk sırada olması çok da sürpriz olmadı. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının rekor izlenmeye ulaşması, yeni Superman filminin pek çok sinemaseverin radarında olduğunu gözler önüne sermişti.

En heyecanla beklenen 2025 filmleri 5 gün önce eklendi

2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri Arasında Üç Marvel Yapımı Bulunuyor

IMDb tarafından paylaşılan 10 filmlik bu listeye üç Marvel yapımının girmesi dikkat çeken bir diğer detay oldu. 2025'te çıkacak Marvel filmleri arasında en çok merak edileni yeni Fantastic Four fillmi. The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan film listede üçüncü sırada yer alıyor. Yeni Kaptan Amerika filmi altıncı sırayı alırken, Thunderbolts*'un onun bir sıra üzerinde olması dikkat çekiyor.

Listenin yedinci sırasında yeni Snow White filminin olması, IMDb verilerinin aslında en heyecanla beklenenden ziyade en çok merak edilen filmler olarak okunması gerektiğinin bir göstergesi. Zira Snow White filmi daha çok negatif yorumlarla gündeme gelen bir yapım. Pek çok sinemasever muhtemelen bu kötü yorumların arkasındaki filmi görmek için Snow White'ın IMDb sayfasını ziyaret etti. Bu yüzden bu listeyi değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İşte IMDb verilerine göre sinemaseverlerin en çok merak ettiği 10 film:

1️⃣ Superman

2️⃣ 28 Years Later

3️⃣ The Fantastic Four: First Steps

4️⃣ How To Train Your Dragon

5️⃣ Thunderbolts*

6️⃣ Captain America: Brave New World

7️⃣ Snow White

8️⃣ Jurassic World: Rebirth

9️⃣ Minecraft

🔟 Mission: Impossible - The Final Reckoning

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.