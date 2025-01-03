IMDb verilerine göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi

Kullanıcıların IMDb'deki hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ilk sırayı Superman aldı. Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla epey merak uyandıran Superman'in ilk sırada olması çok da sürpriz olmadı. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının rekor izlenmeye ulaşması, yeni Superman filminin pek çok sinemaseverin radarında olduğunu gözler önüne sermişti.
2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri Arasında Üç Marvel Yapımı Bulunuyor
IMDb tarafından paylaşılan 10 filmlik bu listeye üç Marvel yapımının girmesi dikkat çeken bir diğer detay oldu. 2025'te çıkacak Marvel filmleri arasında en çok merak edileni yeni Fantastic Four fillmi. The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan film listede üçüncü sırada yer alıyor. Yeni Kaptan Amerika filmi altıncı sırayı alırken, Thunderbolts*'un onun bir sıra üzerinde olması dikkat çekiyor.
Listenin yedinci sırasında yeni Snow White filminin olması, IMDb verilerinin aslında en heyecanla beklenenden ziyade en çok merak edilen filmler olarak okunması gerektiğinin bir göstergesi. Zira Snow White filmi daha çok negatif yorumlarla gündeme gelen bir yapım. Pek çok sinemasever muhtemelen bu kötü yorumların arkasındaki filmi görmek için Snow White'ın IMDb sayfasını ziyaret etti. Bu yüzden bu listeyi değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
İşte IMDb verilerine göre sinemaseverlerin en çok merak ettiği 10 film:
1️⃣ Superman
2️⃣ 28 Years Later
3️⃣ The Fantastic Four: First Steps
4️⃣ How To Train Your Dragon
5️⃣ Thunderbolts*
6️⃣ Captain America: Brave New World
7️⃣ Snow White
8️⃣ Jurassic World: Rebirth
9️⃣ Minecraft
🔟 Mission: Impossible - The Final Reckoning
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