Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IMDb verilerine göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi

    Sinemaseverlerin başlıca referans kaynaklarından biri olan IMDb, platformdaki verilerden yola çıkarak 2025'in en merakla beklenen 10 filminin hangileri olduğunu belirledi.
    IMDb'ye göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi Tam Boyutta Gör
    2024 sinema adına epey sönük geçmiş olsa da bu yıl çok daha umut verici bir yıl sinemaseverleri bekliyor. Merakla beklenen pek çok film bu yıl içinde izleyici ile buluşacak. Bunların arasından bazıları daha şimdiden aradan sıyrılıp adını geniş kitlelere adını duyurmuş durumda. Sinemaseverlerin başlıca referans kaynaklarından biri olan IMDb, dün bir paylaşım yaparak IMDb kullanıcılarının en çok hangi filmleri beklediğini listeledi.

    Kullanıcıların IMDb'deki hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanan bu listede ilk sırayı Superman aldı. Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla epey merak uyandıran Superman'in ilk sırada olması çok da sürpriz olmadı. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının rekor izlenmeye ulaşması, yeni Superman filminin pek çok sinemaseverin radarında olduğunu gözler önüne sermişti.

    2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri Arasında Üç Marvel Yapımı Bulunuyor

    IMDb tarafından paylaşılan 10 filmlik bu listeye üç Marvel yapımının girmesi dikkat çeken bir diğer detay oldu. 2025'te çıkacak Marvel filmleri arasında en çok merak edileni yeni Fantastic Four fillmi. The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan film listede üçüncü sırada yer alıyor. Yeni Kaptan Amerika filmi altıncı sırayı alırken, Thunderbolts*'un onun bir sıra üzerinde olması dikkat çekiyor. 

    Listenin yedinci sırasında yeni Snow White filminin olması, IMDb verilerinin aslında en heyecanla beklenenden ziyade en çok merak edilen filmler olarak okunması gerektiğinin bir göstergesi. Zira Snow White filmi daha çok negatif yorumlarla gündeme gelen bir yapım. Pek çok sinemasever muhtemelen bu kötü yorumların arkasındaki filmi görmek için Snow White'ın IMDb sayfasını ziyaret etti. Bu yüzden bu listeyi değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

    İşte IMDb verilerine göre sinemaseverlerin en çok merak ettiği 10 film:

    1️⃣ Superman
    2️⃣ 28 Years Later
    3️⃣ The Fantastic Four: First Steps
    4️⃣ How To Train Your Dragon
    5️⃣ Thunderbolts*
    6️⃣ Captain America: Brave New World
    7️⃣ Snow White
    8️⃣ Jurassic World: Rebirth
    9️⃣ Minecraft
    🔟 Mission: Impossible - The Final Reckoning

    IMDb'ye göre 2025'in en heyecanla beklenen 10 filmi Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    liqui moly ceratec yorumlar +18 tv kanalları hangi ülkede bluetooth olmayan arabaya telefon nasıl baglanir lg oled48c34 +18 kanallar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız