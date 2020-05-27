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    Windows 10'un "Hızlı Başlat" özelliği, güncellemelerin yüklenmesini engelliyor

    Yazılım devi Microsoft, resmi blog sayfasında yayınladığı makalede, Windows 10'da yer alan Hızlı Başlat özelliğinin, güncellemelerin yüklenmesini etkileyebileceğini kabul etti.
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10'un
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    İşletim sisteminin yükleme işlemini hızlandıran ve çoğu bilgisayarda varsayılan olarak etkinleştirilen Windows 10'daki "Hızlı Başlat" işlevinin güncellemelerin doğru yüklenmesini engelleyebileceği biliniyordu. Microsoft yayınladığı yeni bir makale ile bu durumu resmi olarak kabul etti.

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    Şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan makalede, bazı işletim sistemi güncellemelerinin, yüklendikten sonra bilgisayarın bir sonraki açılışında bir dizi işlem yapmasının gerekebileceği ifade ediliyor. Ancak, bilgisayarda Hızlı Başlat işlevi etkinleştirilirse, Windows Update'in yapması gereken işlemler gerçekleştirilemiyor, çünkü bu durumda bilgisayar tamamen kapanmamış oluyor.

    Windows 10'un
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    Varsayılan olarak açık geliyor

    Geliştiriciler ayrıca bu sorunu Windows'un gelecekteki bir sürümünde çözeceklerinin işaretini de veriyorlar. Windows 10 güncellemelerinin yüklenmesi sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, büyük olasılıkla Hızlı Başlat modunun devre dışı bırakılması durumu düzeltmeye yardımcı olacaktır.

    Hızlı Başlat modunda, sistem oturumu hazırda bekletme moduna geçerken kullanıcı oturumu sonlandırılıyor. Buna paralel olarak bilgisayarı açtığınızda, sistem oturumu hazırda bekletme modundan çıkıyor ve sıfırdan önyükleme yapmıyor. Böylece işletim sistemi daha hızlı bir şekilde başlıyor. Hızlı Başlat seçeneğini, Güç seçenekleri ekranındaki, "Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin" kısmından, "Şu anda kullanılamayan ayarları değiştir" seçeneğine tıklayarak pasif duruma getirebileceğinizi de belirtelim.



    https://support.microsoft.com/en-au/help/4011287/windows-updates-not-install-with-fast-startup Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 25 dk.
    Söz konusu sorun ise eğer Windows bildiğin Windows.
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    bblokee (ramazan kurtoğlu) 26 dk.
    Zaten direk kapatın sistem daha stabil oluyor.
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