Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor

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Yazılım devi oyun modunu 2017 yılında tanıttığından bu yana sevilerek kullanılıyor. Özellik oynadığınız oyuna öncelik tanıyarak arka planda açık tuttuğunuz tarayıcı ya da oyun içi sohbet programlarının oyunun akıcılığını etkilemesini engellenmesini sağlıyor.

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Hem AMD hem de Nvidia kullanıcıları şikayetçi

Son gelen haberlere göre kullanıcılar oyun modunun performans düşüşü ve takılmalara yol açtığını rapor etmiş. Call of Duty: Warzone ve League of Legends’ın da aralarında olduğu çeşitli oyunlarda yaşanan sorunlardan hem AMD hem de Nvidia ekran kartı kullanıcıları etkileniyor.

AMD kanadında RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 290 sahipleri performans düşüşü yaşıyor. Nvidia cephesinde ise GTX 980 ve GTX 1080 Ti kullanıcıları ekranda donma ve takılmalardan şikayetçi.

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Sorunun çözümü ise şimdilik Ayarlar>oyun>Game Mode yolunu izleyerek özelliği pasif hale getirmekten geçiyor. Microsoft’un ne zaman bir yama yayınlayacağı ise bilinmiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/windows-10-game-mode-can-impact-fps-negatively-with-stutters-and-freezes.html

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