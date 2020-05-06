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    Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor

    Microsoft’un oyun performansına yönelik özelliği de sorunla gündeme geldi.
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    1 hf.
    4,2b
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    20
    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi oyun modunu 2017 yılında tanıttığından bu yana sevilerek kullanılıyor. Özellik oynadığınız oyuna öncelik tanıyarak arka planda açık tuttuğunuz tarayıcı ya da oyun içi sohbet programlarının oyunun akıcılığını etkilemesini engellenmesini sağlıyor.

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    Hem AMD hem de Nvidia kullanıcıları şikayetçi

    Son gelen haberlere göre kullanıcılar oyun modunun performans düşüşü ve takılmalara yol açtığını rapor etmiş. Call of Duty: Warzone ve League of Legends’ın da aralarında olduğu çeşitli oyunlarda yaşanan sorunlardan hem AMD hem de Nvidia ekran kartı kullanıcıları etkileniyor.

    AMD kanadında RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 290 sahipleri performans düşüşü yaşıyor. Nvidia cephesinde ise GTX 980 ve GTX 1080 Ti kullanıcıları ekranda donma ve takılmalardan şikayetçi.

    Ayrıca Bkz. "Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek"

    Sorunun çözümü ise şimdilik Ayarlar>oyun>Game Mode yolunu izleyerek özelliği pasif hale getirmekten geçiyor. Microsoft’un ne zaman bir yama yayınlayacağı ise bilinmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/windows-10-game-mode-can-impact-fps-negatively-with-stutters-and-freezes.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 1 hf. en beğenilen
    Oyun oynarken windows 10 bildirim gönderiyor "oyun oynarken rahatsız olmayın diye bildirim göstermeyecez" diye, ulan zaten senden başka bildirim gelmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. SaxHobbit
    Microsoft Windows kullanıcı arayüzü optimizasyonunda 2010'dan beri sınıfta kaldı
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    RElS 1 hf.
    Bu hatayı uzun zaman zaten forumdaşlara söylemiştim. Oyun modu devre dışı bırakılmalı ardından oyun kısayolu veya .exe dosyasına sağ tık > özellikler menüsünden tam ekran iyileştirme devre dışı bırakılmalı. Bu sayede fps düşüşü engelleniyor. Microsoft un amacı burada aslında oyun oynarken arka alandaki servisleri duraklatma yapması. Ancak ekran kartı veya oyunun kendi servislerini de engelleyebildiği için takılma sorunları ortaya çıkıyor.
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    kadirlatif 1 hf. yeni yorumcu
    ikide bilgirim gelmiyor artık ama windows kendisi de göndermezse bildigirim bu iş tamam olacak :)
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    10 oldu devam editör kardeşlerim :)
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 hf.
    Wındows'un kendisi sorun zaten
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    Eivor 1 hf. yeni yorumcu
    Daha önceden hiç kullanmadım bu oyun modunu ben daha çok arka plan da çalışan uygulamalarını ve başlangıç'ta çalışan uygulamaları her windows yüklediğim de kapatırım. Güçü de ''Yüksek Performans'' seçeneğinde açarım.

    Windows 10'un menüsünün sağ tarafında abuk subuk uygulamaları da komple kapatırım. Windows 10'da o kadar gereksiz uygulamalar var ki, hiç birini kullanmıyorum. Çok şükür Performans sorunu bende yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor gelir bulur bir gün. :)
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    monacomen 1 hf.
    Ben de diyorum daha önce akıcı oynayan oyunlarım niye takılıyor hepsinin performans ayarlarını düşürüyorum gitgide. Aklıma da geldi ha Windows güncelleştirmeleri sonrası oldu demiştim. Ama bu oyun modunun bir yerde açılıp kapandığını yeni haber aldım iyi oldu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    "Oyun baltalama modu" olarak değiştirilsin bari. Madem açmadığımızda bilgisayar daha performanslı.
    Tevekkeli değil geçen gün baya bir süredir ilk kez oyun açtım garip takılmalar oldu oyunda olum dedim bu oyunu rahatça oynuyordum virus mü girdi acaba, virus değil MS girmiş bilgisayara.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf.
    Bir yazılımın var, şunu stabil yap be kardeşim, sen pcye değil PC sana ayak uydurmaya çalışsın...
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 1 hf. en beğenilen
    Oyun oynarken windows 10 bildirim gönderiyor "oyun oynarken rahatsız olmayın diye bildirim göstermeyecez" diye, ulan zaten senden başka bildirim gelmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. SaxHobbit
    Microsoft Windows kullanıcı arayüzü optimizasyonunda 2010'dan beri sınıfta kaldı
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    yorumculuklar 1 hf.
    Android telefonlardaki oyun modu da aynı şekilde hepsinde problemli. Mantık gereği problemli de olmalı zaten. Bir işletim sistemi oyun vb. ayrımı yapmamalı ihtiyacı olana kaynakları sağlamalı. Windows daki oyun modu altyapı olarak ne yapıyor bilmiyorum ama Android dekiler çok saçma. Ram temizliyor, sistem arkada tekrar onları açacak....
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