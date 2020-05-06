Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor

Yazılım devi oyun modunu 2017 yılında tanıttığından bu yana sevilerek kullanılıyor. Özellik oynadığınız oyuna öncelik tanıyarak arka planda açık tuttuğunuz tarayıcı ya da oyun içi sohbet programlarının oyunun akıcılığını etkilemesini engellenmesini sağlıyor.İlginizi Çekebilir Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı
Hem AMD hem de Nvidia kullanıcıları şikayetçi
Son gelen haberlere göre kullanıcılar oyun modunun performans düşüşü ve takılmalara yol açtığını rapor etmiş. Call of Duty: Warzone ve League of Legends’ın da aralarında olduğu çeşitli oyunlarda yaşanan sorunlardan hem AMD hem de Nvidia ekran kartı kullanıcıları etkileniyor.
AMD kanadında RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 290 sahipleri performans düşüşü yaşıyor. Nvidia cephesinde ise GTX 980 ve GTX 1080 Ti kullanıcıları ekranda donma ve takılmalardan şikayetçi.
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Sorunun çözümü ise şimdilik Ayarlar>oyun>Game Mode yolunu izleyerek özelliği pasif hale getirmekten geçiyor. Microsoft’un ne zaman bir yama yayınlayacağı ise bilinmiyor.
https://www.guru3d.com/news-story/windows-10-game-mode-can-impact-fps-negatively-with-stutters-and-freezes.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Windows 10'un menüsünün sağ tarafında abuk subuk uygulamaları da komple kapatırım. Windows 10'da o kadar gereksiz uygulamalar var ki, hiç birini kullanmıyorum. Çok şükür Performans sorunu bende yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor gelir bulur bir gün. :)
Tevekkeli değil geçen gün baya bir süredir ilk kez oyun açtım garip takılmalar oldu oyunda olum dedim bu oyunu rahatça oynuyordum virus mü girdi acaba, virus değil MS girmiş bilgisayara.
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