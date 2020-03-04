Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı

Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde canlı karoların olmadığı yeni bir Başlat menüsü sunmaya hazırlandığını daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"İlginizi Çekebilir Windows 10'a yeni Başlat menüsü geliyor
Yazılım devi yeniden tasarlanan Başlat menüsünün ilk görüntüsünü yayınladı. Windows Insider podcast yayını sırasında ekrana getirilen görüntü yeni tasarım konseptinin ilk aşamalarını gösteriyor.
Windows 8 işletim sistemiyle tanıştığımız canlı karolar, sistem arayüzünde oldukça önemli bir rol oynamak üzere kullanıma sunulsalar da istenilen etkiyi yarattıkları pek söylenemez.
Canlı karolar kalacak
Microsoft, canlı karolar ile etkileşime giren kullanıcı sayısı son derece az olduğu için yeni Başlat menüsünde bunun yerine Akıcı Tasarım diline sahip statik simgelere yer verecek.
Ancak şirket canlı karoların işletim sistemindeki varlığına devam edeceğini söylüyor. Gelen bilgilere göre Başlat menüsünde varsayılan olarak statik simgeler gösterilecek. Dileyen kullanıcılar sistem ayarlarından canlı karoları etkinleştirebilecekler.
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minimalist dizayn kazanacak ??
Windows 7 görsel olarak mükemmeldir. İstediğiniz şekilde görselliği özelleştirirsiniz. Windows 10'da ise bunu yapamazsınız. Açık renk tema seçerseniz istediğiniz pencere rengi olmaz. Koyu temada istediğiniz rengi tutturamazsınız. Windows 7'deki gibi şeffaflığın miktarını arttıramazsınız.
Peki Windows 10'da görsellik çok iyi değilse çok hızlı, performanslı mı çalışıyor? Tabi ki hayır. Windows 10, Windows 7'den çok daha hantal bir sistem. Arkada zibilyon tane ne yaptığını bilmediğiniz uygulama çalıştırır. Bunlar sürekli bazı işlemler yapar. Artık bilgilerinizi mi toplar, sürekli güncelleme mi yapılandırır, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Hele ssd değil de harddisk kullanıyorsanız bilgisayar kullanmak sizin neyinize? Bütün harddisk bant genişliğini uygulamalar sizin yerinize kullanır. Siz de kırıntılarla yetinirsiniz. SSD'niz varsa biraz daha rahatsınız.
Windows 10, 6 ayda bir güncelleme alır ve 6 ayda bir acaba ne bozulacak diye düşünürsünüz. 6 ayda bir dosyalarınızı kaybetme riski yaşarsınız.
Windows 10 evet güncellemelerinizi otomatik yükler ancak eski ekran kartı sürücülerini yükler. Siz yüklediği sürücüyü silip yenisini yüklemek zorunda kalırsınız.
Bu sebeple Windows 7 ile direnmeye devam.
Xpde mukemmel hale gelmis arayuzu daha da iyilestirmek yerine 8le trendlere uymayi tercih ettiler. Tutmayinca da cingenelige basladilar.
Macosta touchpad ne ise pcde de gorevcubugu o demektir. Once gruplamayi zorunlu hale getirmek vb seylerle gorev cubugnu bozdular, arkasindan baslat menusunu... Ve galiba hic bir zaman duzeltmeyecekler. Her 2 3 ayda yeni sacmaliklarla boyle devam edecek.
Ellerinde bir suru akilli adam var ve bu kadar salaklik yapmalari olanak dışı
Jobs zamaninda yazilim mimarisi ve fikirleri olarak zamanına göre gayet basarili isler çıktı ortaya...
Fiyat politikasi gereği hep en önde olmak zorundalar ki satabilsinler. Bunun içinde herşeyi yaptılar..
Buyuk ekran telefona gerek yok denilen zamandaki mobil işlemci ve grafik kartı gücü ile günümüz işlemcileri arasında dağlar kadar fark var. O zaman için büyük gereksizdi çünkü telefon tek elle kullanilabilinmeliydi. Ayrıca mobilde yüksek çözünürlük demek hem yüksek performanslı işlemci gereksinimi demek hemde yüksek kapasiteli pil demek.
Anten konusu halen daha problemli. Şimdide oyun oynayanlar için dert olan bir çok telefon var...
Iphone 6 yamuluyordu evet lakin buda tasarım departmaninin aptallığı. Telefonu hafifletmek maliyeti dusurmek adina izlenmis yanlis politikalarin basinda geliyor.
Özellikle bir apple urununde karliligi arttirmak adina ne zaman maliyeti dusurmeye calisirlarsa o zaman mutlaka sorunlar cikiyor.
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