Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı

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Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde canlı karoların olmadığı yeni bir Başlat menüsü sunmaya hazırlandığını daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"

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Windows 10'a yeni Başlat menüsü geliyor

Yazılım devi yeniden tasarlanan Başlat menüsünün ilk görüntüsünü yayınladı. Windows Insider podcast yayını sırasında ekrana getirilen görüntü yeni tasarım konseptinin ilk aşamalarını gösteriyor.

Windows 8 işletim sistemiyle tanıştığımız canlı karolar, sistem arayüzünde oldukça önemli bir rol oynamak üzere kullanıma sunulsalar da istenilen etkiyi yarattıkları pek söylenemez.

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Canlı karolar kalacak

Microsoft, canlı karolar ile etkileşime giren kullanıcı sayısı son derece az olduğu için yeni Başlat menüsünde bunun yerine Akıcı Tasarım diline sahip statik simgelere yer verecek.

Ancak şirket canlı karoların işletim sistemindeki varlığına devam edeceğini söylüyor. Gelen bilgilere göre Başlat menüsünde varsayılan olarak statik simgeler gösterilecek. Dileyen kullanıcılar sistem ayarlarından canlı karoları etkinleştirebilecekler.

https://mixer.com/WindowsInsider?vod=SI_ocOdgcUexGSfZj2JAiQ

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