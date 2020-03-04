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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı

    Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yeni bir Başlat menüsü hazırlıyor. Şirket canlı karoların yer almadığı yeni tasarım konseptinin ilk görüntüsü yayınladı.
    2 hf.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı
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    Microsoft'un bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde canlı karoların olmadığı yeni bir Başlat menüsü sunmaya hazırlandığını daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10'a yeni Başlat menüsü geliyor

    Yazılım devi yeniden tasarlanan Başlat menüsünün ilk görüntüsünü yayınladı. Windows Insider podcast yayını sırasında ekrana getirilen görüntü yeni tasarım konseptinin ilk aşamalarını gösteriyor.

    Windows 8 işletim sistemiyle tanıştığımız canlı karolar, sistem arayüzünde oldukça önemli bir rol oynamak üzere kullanıma sunulsalar da istenilen etkiyi yarattıkları pek söylenemez.

    Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Canlı karolar kalacak

    Microsoft, canlı karolar ile etkileşime giren kullanıcı sayısı son derece az olduğu için yeni Başlat menüsünde bunun yerine Akıcı Tasarım diline sahip statik simgelere yer verecek.

    Ancak şirket canlı karoların işletim sistemindeki varlığına devam edeceğini söylüyor. Gelen bilgilere göre Başlat menüsünde varsayılan olarak statik simgeler gösterilecek. Dileyen kullanıcılar sistem ayarlarından canlı karoları etkinleştirebilecekler.



    https://mixer.com/WindowsInsider?vod=SI_ocOdgcUexGSfZj2JAiQ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirARSLAN ( CRM) 2 hf. ByGalaxyS3
    Yıl olmuş 2020 hala Windows 7 diyor
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    OzayPc (Oğuzhan Özay) 2 hf. BekirARSLAN
    bu arkadaş 7 ye alışmadan öncede kesin en iyisi xp diyodu :D
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    yns1988 (yunus simsek) 1 hf.
    beyaz ve siyah çok hoş olmuş

    minimalist dizayn kazanacak ??
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 2 hf.
    Windows 7'yi de Windows 10'u da kullanıyorum ve Windows 7 harika diyorum. Yeni oyunlarda Windows 7 desteği kesilene kadar Windows 7'de direteceğim. Nedenleri şunlar:

    Windows 7 görsel olarak mükemmeldir. İstediğiniz şekilde görselliği özelleştirirsiniz. Windows 10'da ise bunu yapamazsınız. Açık renk tema seçerseniz istediğiniz pencere rengi olmaz. Koyu temada istediğiniz rengi tutturamazsınız. Windows 7'deki gibi şeffaflığın miktarını arttıramazsınız.

    Peki Windows 10'da görsellik çok iyi değilse çok hızlı, performanslı mı çalışıyor? Tabi ki hayır. Windows 10, Windows 7'den çok daha hantal bir sistem. Arkada zibilyon tane ne yaptığını bilmediğiniz uygulama çalıştırır. Bunlar sürekli bazı işlemler yapar. Artık bilgilerinizi mi toplar, sürekli güncelleme mi yapılandırır, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Hele ssd değil de harddisk kullanıyorsanız bilgisayar kullanmak sizin neyinize? Bütün harddisk bant genişliğini uygulamalar sizin yerinize kullanır. Siz de kırıntılarla yetinirsiniz. SSD'niz varsa biraz daha rahatsınız.

    Windows 10, 6 ayda bir güncelleme alır ve 6 ayda bir acaba ne bozulacak diye düşünürsünüz. 6 ayda bir dosyalarınızı kaybetme riski yaşarsınız.

    Windows 10 evet güncellemelerinizi otomatik yükler ancak eski ekran kartı sürücülerini yükler. Siz yüklediği sürücüyü silip yenisini yüklemek zorunda kalırsınız.

    Bu sebeple Windows 7 ile direnmeye devam.
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    Eeltorm 2 hf.
    2004 (20H1) sürümlü güncelleme çok güzel olmuş sıfırdan kuracağım çıkınca.
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Fazla fark yokmuş
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf.
    windows 98'den beri başlat menüsünü kullanmıyorum. işlevsellik sıfır.
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    gidi (gidi gidi) 2 hf.
    ms gibi bir firmanin boyle salakliklari kasitli yaptigini dusunuyorum. Pazarlamacilari her ay bir sekilde insanlarin windowstan bahsetmelerini sagliyorlar.







    Xpde mukemmel hale gelmis arayuzu daha da iyilestirmek yerine 8le trendlere uymayi tercih ettiler. Tutmayinca da cingenelige basladilar.







    Macosta touchpad ne ise pcde de gorevcubugu o demektir. Once gruplamayi zorunlu hale getirmek vb seylerle gorev cubugnu bozdular, arkasindan baslat menusunu... Ve galiba hic bir zaman duzeltmeyecekler. Her 2 3 ayda yeni sacmaliklarla boyle devam edecek.







    Ellerinde bir suru akilli adam var ve bu kadar salaklik yapmalari olanak dışı
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 2 hf.
    Zevk meselesi fakat şu xp ve 7 beğenenlerin ya işletim sistemi nedir bilmiyorlar ya da hani bazı memurlar var ya tek parmakla yazı yazar onlar gibi olduklarını düşünüyorum. Win7 ile 8.0 arasında cüzi farklar var fakat Win10'u sadece tasarım olarak düşünmek yanlış. Birincisi sürücü/çekirdekte gelişmeler var, yeni işlemci, directx12 gibi değişiklikler var. XP ve Win7 kullananların çoğu görselliğe takılıp kalmış. Linux'te bile Windows görselliği yapabilirsin. Şu anda Win10 tamamen oturmuş, sdd, directx12, vulkan, yeni sürücü desteği -dch- gibi özellikler konusunda alternatifi yok. dezavantajı ise her geçen gün sistemde daha fazla hizmet çalıştırıyorlar.
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    hayansame (Hakan s.) 2 hf.
    Merhaba kizmayin azarlamayinda. Windows 10 begenmiyorum. Windows 7deki gbi ozellestirebilir bi tema var mi. Imlec ve etkin baslik cubugunu ozellestirebilirmiyiz. Nasil yapabiliyoruz
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    onatba (onat coşkun) 2 hf. ahmetaksoy1985
    Evet haklisiniz ancak bunlarin yazilim donanim mimarisi ile yada masa üstü ikonlariyla pek bir alakasi yok. Bahsettikleriniz üretim bandı tasarlanip üretime gecildikten sonra gelen eleştriler. Klavye üstü ekran gibi... Dolayisiyla aynı ürün için 0 dan üretim bandı tasarlamanın maliyeti çok yüksek. Bunun yerine geçiştirdiler hep. Zaman kaygısı sebebi ile kullanıma tam engel olmayan donanımsal problemlerde geri dönmediler hiçbirzaman.


    Jobs zamaninda yazilim mimarisi ve fikirleri olarak zamanına göre gayet basarili isler çıktı ortaya...



    Fiyat politikasi gereği hep en önde olmak zorundalar ki satabilsinler. Bunun içinde herşeyi yaptılar..



    Buyuk ekran telefona gerek yok denilen zamandaki mobil işlemci ve grafik kartı gücü ile günümüz işlemcileri arasında dağlar kadar fark var. O zaman için büyük gereksizdi çünkü telefon tek elle kullanilabilinmeliydi. Ayrıca mobilde yüksek çözünürlük demek hem yüksek performanslı işlemci gereksinimi demek hemde yüksek kapasiteli pil demek.



    Anten konusu halen daha problemli. Şimdide oyun oynayanlar için dert olan bir çok telefon var...

    Iphone 6 yamuluyordu evet lakin buda tasarım departmaninin aptallığı. Telefonu hafifletmek maliyeti dusurmek adina izlenmis yanlis politikalarin basinda geliyor.

    Özellikle bir apple urununde karliligi arttirmak adina ne zaman maliyeti dusurmeye calisirlarsa o zaman mutlaka sorunlar cikiyor.
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    10904 kez okundu.
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    windows 10, başlat menüsü ve
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