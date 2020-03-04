Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

    Merakla beklenen Redmi Note 9 serisi önümüzdeki hafta tanıtılacak. Akıllı telefonun daha üstün özellikler sunacak Pro versiyonunun yeni bir görüntüsü internete sızdırıldı.
    2 hf.
    7,3b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Mobil sektöre yönelik güvenilik bilgiler paylaşan TechDroider isimli Twitter hesabına göre yeni Redmi Note 9 Pro'nun ana kamerası kesinlikle 108 megapiksel olmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi

    Ayrıca Bkz. "Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir"

    Akıllı telefondaki ana görüntü sensörünün 64 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ancak geliştiricilerin kameraya 108 megapiksel modu ekleyeceği belirtiliyor. Benzer bir özellik Oppo Reno 3 5G modelinde de var.

    Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Redmi Note 9 Pro'nun arka tasarımını gözler önüne seren yeni bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşılan görüntü cihazın dört arka kamera ile donatıldığını, modülün hemen altında ise LED flaşa yer verildiğini gösteriyor.

    İyi bir satış grafiği yakalaması beklenen Redmi Note 9 serisinin duyurusu 12 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Gelen son bilgiler Pro versiyonunun 200 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği yönünde.



    https://twitter.com/techdroider/status/1235042086484733953 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. en beğenilen
    iPhone 11 e benzeseydi hemen başlıkta bile bahsi geçerdi ama Mate 20 Pro'ya benzeyince sessizlik...
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 2 hf.
    200 dolar civarında gelirse yine fiyat performans olarak bulunduğu segmenti domine eder. Artık pahalı cihazlar almanın pek fazla mantığı kalmadı. Bu tarz orta seviye cihazlar bile bütün oyunları oynatıyor ve nispeten tatmin edici performans sunuyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gorkem2626 (Görkem Durul) 2 hf.
    Parmak izi okuyucuyu ekrana entegre sanırım. Bu fiyata böyle birşey gelirse çok satar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    askin.tc (Aşkın IŞIK) 2 hf.
    😍😍😍 Yaşasın Xiaomi. F/P ile dünyaya tekneloji sunan yegane şirket.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Revenge_ (kanber öner) 2 hf.
    Bu telefonun işlemcisi belli oldu mu dostlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 hf.
    Mavi mercekli olan OIS'li kesin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. en beğenilen
    iPhone 11 e benzeseydi hemen başlıkta bile bahsi geçerdi ama Mate 20 Pro'ya benzeyince sessizlik...
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Facebook, kripto para birimi Libra hakkındaki planlarını değiştiriyor 2 hf. Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı 2 hf. HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarını19 Mart'ta tanıtacağını duyurdu 2 hf. İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor 2 hf. Microsoft'un orijinal oyunu 'Halo: Combat Evolved Anniversary' artık PC'lerde 2 hf. Google Hangouts Meet konferans özellikleri yaza kadar ücretsiz oldu 2 hf. Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı 2 hf. MSI'da profesyonel çözüm "Prestige PRESTIGE PE130 inceleme" 2 hf. BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu 2 hf. Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor 2 hf. iPhone 11 gece modu fotoğraf yarışması sonuçlandı 2 hf. Fortnite oyununa helikopter aracı ekleniyor 2 hf. Google Pixel 4a modelinin canlı fotoğrafı sızdı 2 hf. İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı 2 hf. Android 11'in yeni özellikleri arasında kablosuz şarj uyarısı da olacak 2 hf. Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası 2 hf. Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı 2 hf. Amazon çalışanları arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi 2 hf. YouTube Music arayüzü yenilendi: Şarkı sözleri oynatma ekranında 2 hf. Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı Sonraki vivo NEX 3s 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir 2 hf. Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi 2 hf. Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı 2 hf. Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut 2 hf. Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi 2 hf. Valorant’ın sistem gereksinimleri belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller 2 hf. 17’nci Smithsonian Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belirlendi 2 hf. Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi 2 hf. Küresel ısınmanın etkisiyle yaz dönemi, Avustralya’da artık bir ay daha uzun sürüyor 2 hf. iPhone üreticisi Foxconn, Mart sonunda normal üretim kapasitesine dönecek 2 hf. Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı 2 hf. Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M 2 hf. Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı 2 hf. Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı 2 hf. Galaxy S10 Lite ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor 2 hf. WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı! 2 hf. Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim