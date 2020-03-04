Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

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Mobil sektöre yönelik güvenilik bilgiler paylaşan TechDroider isimli Twitter hesabına göre yeni Redmi Note 9 Pro'nun ana kamerası kesinlikle 108 megapiksel olmayacak.

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Akıllı telefondaki ana görüntü sensörünün 64 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ancak geliştiricilerin kameraya 108 megapiksel modu ekleyeceği belirtiliyor. Benzer bir özellik Oppo Reno 3 5G modelinde de var.

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Muhtemel fiyatı da belli oldu

Redmi Note 9 Pro'nun arka tasarımını gözler önüne seren yeni bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşılan görüntü cihazın dört arka kamera ile donatıldığını, modülün hemen altında ise LED flaşa yer verildiğini gösteriyor.

İyi bir satış grafiği yakalaması beklenen Redmi Note 9 serisinin duyurusu 12 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Gelen son bilgiler Pro versiyonunun 200 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği yönünde.

https://twitter.com/techdroider/status/1235042086484733953

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