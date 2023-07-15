Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler

Windows 11 23H2 güncellemesi duyuruldu
Microsoft henüz bu güncellemede neler olduğunu açıklamadı, ancak şirketin beta test hattında bu güncelleme ekleyebileceği birçok yayınlanmamış özelliği var diyebiliriz. Hiç şüphesiz bunların arasındaki en büyük yeniliklerden biri Windows Copilot. Bu özellik, Bing ve Microsoft (Office) 365'te kullanılan GPT üretken yapay zeka teknolojisini, Windows kullanıcılarına işletim sistemi çapında bir kişisel asistan olarak sunulacak.
Windows 11 23H2 güncellemesi, mevcut sürüm olan 22H2'yi çalıştıran sistemlere önceden indirilecek ancak Microsoft her şey hazır olana kadar yeni sürümü kuluçkada bekletecek. Daha sonra birkaç dakika sürecek olan eKB olarak bilinen küçük bir etkinleştirme paketi ile tüm özellikler kullanıma alınacak. Microsoft bu uygulamayı bir süredir zaten yapıyor. Üstelik her iki sürüm de aynı kaynak kodunu paylaştığından, sürümler arasındaki uygulama veya cihaz uyumluluğu konusunda endişelenmenize gerek yok.
Windows 11 23H2 ile gelmesi beklenen yenilikler
- Windows Copilot yapay zeka destekli kişisel asistan
- RGB aydınlatma kontrolleri için yerel Windows 11 desteği
- Modernize edilmiş Dosya Gezgini
- Görev çubuğu “asla birleştirme” desteği
- Yeni ve geliştirilmiş Windows Spotlight
- Daha fazla yerel arşiv desteği (7z, gz, RAR, tar)
- Dev Drive ve Dev Home
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)