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    Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemine en az bir adet daha büyük güncelleme daha verecek. Windows 12’nin yaklaşmasıyla birlikte Windows 11 23H2, işletim sisteminin son dev güncellemesi olabilir.
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    Windows 11 23H2 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Windows 12’nin 2024 yılında çıkacağına yönelik söylentiler artarken Microsoft, 2023'ün dördüncü çeyreğinde çıkacak bir Windows 11 güncellemesini doğruladı. Yazılım devinin Windows 11 23H2 olarak adlandırdığı yeni güncelleme işletim sistemine bazı önemli özellikler kazandıracak. Ancak güncellemenin sisteminize yüklenmesi sadece birkaç dakika sürecek.

    Windows 11 23H2 güncellemesi duyuruldu

    Microsoft henüz bu güncellemede neler olduğunu açıklamadı, ancak şirketin beta test hattında bu güncelleme ekleyebileceği birçok yayınlanmamış özelliği var diyebiliriz. Hiç şüphesiz bunların arasındaki en büyük yeniliklerden biri Windows Copilot. Bu özellik, Bing ve Microsoft (Office) 365'te kullanılan GPT üretken yapay zeka teknolojisini, Windows kullanıcılarına işletim sistemi çapında bir kişisel asistan olarak sunulacak.

    Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de yeni ve daha modern bir Dosya Gezgini olacak. Bu arada oyuncular, Windows 11'e gelen ve üçüncü taraf uygulamaları gereksiz hale getiren yerel RGB aydınlatma ayarlarına sahip olacak. Hazırlıkları devam eden diğer özellikler arasında yerleşik RAR ve 7-zip sıkıştırılmış dosya desteği ve Paint için karanlık mod yer alıyor.

    Windows 11 23H2 güncellemesi, mevcut sürüm olan 22H2'yi çalıştıran sistemlere önceden indirilecek ancak Microsoft her şey hazır olana kadar yeni sürümü kuluçkada bekletecek. Daha sonra birkaç dakika sürecek olan eKB olarak bilinen küçük bir etkinleştirme paketi ile tüm özellikler kullanıma alınacak. Microsoft bu uygulamayı bir süredir zaten yapıyor. Üstelik her iki sürüm de aynı kaynak kodunu paylaştığından, sürümler arasındaki uygulama veya cihaz uyumluluğu konusunda endişelenmenize gerek yok.

    Windows 11 23H2 ile gelmesi beklenen yenilikler

    • Windows Copilot yapay zeka destekli kişisel asistan
    • RGB aydınlatma kontrolleri için yerel Windows 11 desteği
    • Modernize edilmiş Dosya Gezgini
    • Görev çubuğu “asla birleştirme” desteği
    • Yeni ve geliştirilmiş Windows Spotlight
    • Daha fazla yerel arşiv desteği (7z, gz, RAR, tar)
    • Dev Drive ve Dev Home
    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/7/14/23794832/microsoft-windows-11-23h2-update-features-q4-release https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/windows-client-roadmap-update-july-2023/ba-p/3871736
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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