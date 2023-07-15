Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler

Tam Boyutta Gör Windows 12’nin 2024 yılında çıkacağına yönelik söylentiler artarken Microsoft, 2023'ün dördüncü çeyreğinde çıkacak bir Windows 11 güncellemesini doğruladı. Yazılım devinin Windows 11 23H2 olarak adlandırdığı yeni güncelleme işletim sistemine bazı önemli özellikler kazandıracak. Ancak güncellemenin sisteminize yüklenmesi sadece birkaç dakika sürecek.

Windows 11 23H2 güncellemesi duyuruldu

Microsoft henüz bu güncellemede neler olduğunu açıklamadı, ancak şirketin beta test hattında bu güncelleme ekleyebileceği birçok yayınlanmamış özelliği var diyebiliriz. Hiç şüphesiz bunların arasındaki en büyük yeniliklerden biri Windows Copilot. Bu özellik, Bing ve Microsoft (Office) 365'te kullanılan GPT üretken yapay zeka teknolojisini, Windows kullanıcılarına işletim sistemi çapında bir kişisel asistan olarak sunulacak.

Tam Boyutta Gör Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de yeni ve daha modern bir Dosya Gezgini olacak. Bu arada oyuncular, Windows 11'e gelen ve üçüncü taraf uygulamaları gereksiz hale getiren yerel RGB aydınlatma ayarlarına sahip olacak. Hazırlıkları devam eden diğer özellikler arasında yerleşik RAR ve 7-zip sıkıştırılmış dosya desteği ve Paint için karanlık mod yer alıyor.

Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor 1 gün önce eklendi

Windows 11 23H2 güncellemesi, mevcut sürüm olan 22H2'yi çalıştıran sistemlere önceden indirilecek ancak Microsoft her şey hazır olana kadar yeni sürümü kuluçkada bekletecek. Daha sonra birkaç dakika sürecek olan eKB olarak bilinen küçük bir etkinleştirme paketi ile tüm özellikler kullanıma alınacak. Microsoft bu uygulamayı bir süredir zaten yapıyor. Üstelik her iki sürüm de aynı kaynak kodunu paylaştığından, sürümler arasındaki uygulama veya cihaz uyumluluğu konusunda endişelenmenize gerek yok.

Windows 11 23H2 ile gelmesi beklenen yenilikler

Windows Copilot yapay zeka destekli kişisel asistan

RGB aydınlatma kontrolleri için yerel Windows 11 desteği

Modernize edilmiş Dosya Gezgini

Görev çubuğu “asla birleştirme” desteği

Yeni ve geliştirilmiş Windows Spotlight

Daha fazla yerel arşiv desteği (7z, gz, RAR, tar)

Dev Drive ve Dev Home

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Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler