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    Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor: Tek tıkla yeniden yükleyin

    Microsoft, kullanıcıları büyük bir eziyetten kurtarmaya hazırlanıyor. Windows 11, dosyalarınızı ve programlarınızı silmeye gerek kalmadan tek bir tıkla yeniden yüklenebilecek.
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    Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    Windows'u yeniden yüklemek, işletim sistemindeki ciddi yazılım sorunları için evrensel bir çözüm olsa da birçok kullanıcı bu uzun ve adeta eziyete dönen yöntemi sevmez.

    Bunun nedeni ise Windows'u yeniden yüklemenin sistemdeki yazılımın, oyunların yeniden yüklenmesini ve özelleştirilmesini, ayarların geri yüklenmesini ve daha fazlasını gerektirmesi. İyi haber ise Microsoft'un bu can sıkıcı prosedürü "Windows Update Centre"dan gerçekleştirmenize izin vererek Windows 11 yeniden yükleme işlemini basitleştirecek olması.

    Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör

    Windows'un en güncel sürümü yüklenecek

    Yeni özellik, işletim sisteminin mevcut en son yapısının indirilmesi ve ardından Windows 11'in mevcut sürümünün üzerine yüklenmesi ile çalışıyor. Bu durumda, kullanıcının tüm uygulamalarının yanı sıra oyunlar, ayarlar ve dosyalar da olduğu gibi korunuyor. Böylece "yeniden yükleme" sonrasında kullanıcı, yazılım hatalarının ortadan kaldırılmasıyla temiz bir sisteme sahip oluyor.

    Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    Yeniden yükleme özelliği, Windows 11'i yükleyecek bir USB belleği olmayan kullanıcılar için çok etkili bir sorun giderme aracı olacak. Buna ek olarak, bazı kullanıcılar USB bellekleri olsa bile işletim sistemini kendi başlarına yeniden yükleyecek kadar teknik bilgiye sahip olmayabiliyorlar. Microsoft'un yeni çözümü, bu işin tek tıklama ile zahmetsizce halledilmesini sağlayacak.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    microsoft, format ve
    5 etiket daha windows 11 yeniden yükleme onarma Teknoloji Haberleri Yazılım
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