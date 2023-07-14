Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor: Tek tıkla yeniden yükleyin

Tam Boyutta Gör Windows'u yeniden yüklemek, işletim sistemindeki ciddi yazılım sorunları için evrensel bir çözüm olsa da birçok kullanıcı bu uzun ve adeta eziyete dönen yöntemi sevmez.

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Bunun nedeni ise Windows'u yeniden yüklemenin sistemdeki yazılımın, oyunların yeniden yüklenmesini ve özelleştirilmesini, ayarların geri yüklenmesini ve daha fazlasını gerektirmesi. İyi haber ise Microsoft'un bu can sıkıcı prosedürü "Windows Update Centre"dan gerçekleştirmenize izin vererek Windows 11 yeniden yükleme işlemini basitleştirecek olması.

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Windows'un en güncel sürümü yüklenecek

Yeni özellik, işletim sisteminin mevcut en son yapısının indirilmesi ve ardından Windows 11'in mevcut sürümünün üzerine yüklenmesi ile çalışıyor. Bu durumda, kullanıcının tüm uygulamalarının yanı sıra oyunlar, ayarlar ve dosyalar da olduğu gibi korunuyor. Böylece "yeniden yükleme" sonrasında kullanıcı, yazılım hatalarının ortadan kaldırılmasıyla temiz bir sisteme sahip oluyor.

Tam Boyutta Gör Yeniden yükleme özelliği, Windows 11'i yükleyecek bir USB belleği olmayan kullanıcılar için çok etkili bir sorun giderme aracı olacak. Buna ek olarak, bazı kullanıcılar USB bellekleri olsa bile işletim sistemini kendi başlarına yeniden yükleyecek kadar teknik bilgiye sahip olmayabiliyorlar. Microsoft'un yeni çözümü, bu işin tek tıklama ile zahmetsizce halledilmesini sağlayacak.

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