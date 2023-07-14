Windows 11 ile artık format atmak tarihe karışıyor: Tek tıkla yeniden yükleyin

Bunun nedeni ise Windows'u yeniden yüklemenin sistemdeki yazılımın, oyunların yeniden yüklenmesini ve özelleştirilmesini, ayarların geri yüklenmesini ve daha fazlasını gerektirmesi. İyi haber ise Microsoft'un bu can sıkıcı prosedürü "Windows Update Centre"dan gerçekleştirmenize izin vererek Windows 11 yeniden yükleme işlemini basitleştirecek olması.
Windows'un en güncel sürümü yüklenecek
Yeni özellik, işletim sisteminin mevcut en son yapısının indirilmesi ve ardından Windows 11'in mevcut sürümünün üzerine yüklenmesi ile çalışıyor. Bu durumda, kullanıcının tüm uygulamalarının yanı sıra oyunlar, ayarlar ve dosyalar da olduğu gibi korunuyor. Böylece "yeniden yükleme" sonrasında kullanıcı, yazılım hatalarının ortadan kaldırılmasıyla temiz bir sisteme sahip oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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