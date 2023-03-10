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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11 23H2 güncellemesinin çıkış tarihini onayladı

    Belirli aralıklarla Microsoft, Windows 11’e bazı özellikler getiriyor ve eksikliklerini gideriyor. Ancak kapsamlı özelikler için gözler Windows 11 23H2 güncellemesine çevrilmiş durumda.
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    Windows 11 23H2 güncellemesinin çıkış tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2015 yılında sadece Windows 10 işletim sistemini tanıtmadı, onun yanında yeni bir hizmet modeli de tanıttı. Microsoft, Windows 10 ile birlikte yılda iki veya üç kez kapsamlı özellik güncellemeleri sağlamaya başladı. Bu model Windows 11 ile birlikte değişerek devam ediyor ve gözler 23H2 güncellemesine çevrilmiş durumda.

    Windows 11 23H2 sonbaharda gelecek

    Windows 11 ile Microsoft, hizmet temposunda önemli bir değişiklik yaptı. Yazılım devi, “yılda bir büyük güncelleme” modeline bağlı kalacağını ve bir süredir gördüğümüz Moment 1 ve Moment 2 güncellemeleriyle aylık kümülatif güncellemelerle yenilikler sunmaya devam edeceğini söyledi. Microsoft tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde Windows 11 23H2 güncellemesinin yılın ikinci yarısında geleceğini söylüyor. Daha önceki kaynaklar da güncellemenin sonbahar döneminde geleceğini aktarıyordu.

    Windows 11 23H2 güncellemesi beraberinde yeni özellikler de getirecek ancak radikal değişiklikleri içermesi pek beklenmiyor. Bunun yerine işletim sisteminin daha iyi bir platform haline gelmesi sağlanacak. Elbette güncellemeye henüz oldukça bir süre var ve eklenecek özellikler ilerleyen dönemlerde açığa çıkacaktır.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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