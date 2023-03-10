Microsoft, Windows 11 23H2 güncellemesinin çıkış tarihini onayladı

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2015 yılında sadece Windows 10 işletim sistemini tanıtmadı, onun yanında yeni bir hizmet modeli de tanıttı. Microsoft, Windows 10 ile birlikte yılda iki veya üç kez kapsamlı özellik güncellemeleri sağlamaya başladı. Bu model Windows 11 ile birlikte değişerek devam ediyor ve gözler 23H2 güncellemesine çevrilmiş durumda.

Windows 11 23H2 sonbaharda gelecek

Windows 11 ile Microsoft, hizmet temposunda önemli bir değişiklik yaptı. Yazılım devi, “yılda bir büyük güncelleme” modeline bağlı kalacağını ve bir süredir gördüğümüz Moment 1 ve Moment 2 güncellemeleriyle aylık kümülatif güncellemelerle yenilikler sunmaya devam edeceğini söyledi. Microsoft tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde Windows 11 23H2 güncellemesinin yılın ikinci yarısında geleceğini söylüyor. Daha önceki kaynaklar da güncellemenin sonbahar döneminde geleceğini aktarıyordu.

Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak 1 gün önce eklendi

Windows 11 23H2 güncellemesi beraberinde yeni özellikler de getirecek ancak radikal değişiklikleri içermesi pek beklenmiyor. Bunun yerine işletim sisteminin daha iyi bir platform haline gelmesi sağlanacak. Elbette güncellemeye henüz oldukça bir süre var ve eklenecek özellikler ilerleyen dönemlerde açığa çıkacaktır.

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Windows 11 23H2 güncellemesinin çıkış tarihi onaylandı