Microsoft, Windows 11 23H2 güncellemesinin çıkış tarihini onayladı

Windows 11 23H2 sonbaharda gelecek
Windows 11 ile Microsoft, hizmet temposunda önemli bir değişiklik yaptı. Yazılım devi, “yılda bir büyük güncelleme” modeline bağlı kalacağını ve bir süredir gördüğümüz Moment 1 ve Moment 2 güncellemeleriyle aylık kümülatif güncellemelerle yenilikler sunmaya devam edeceğini söyledi. Microsoft tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde Windows 11 23H2 güncellemesinin yılın ikinci yarısında geleceğini söylüyor. Daha önceki kaynaklar da güncellemenin sonbahar döneminde geleceğini aktarıyordu.
Windows 11 23H2 güncellemesi beraberinde yeni özellikler de getirecek ancak radikal değişiklikleri içermesi pek beklenmiyor. Bunun yerine işletim sisteminin daha iyi bir platform haline gelmesi sağlanacak. Elbette güncellemeye henüz oldukça bir süre var ve eklenecek özellikler ilerleyen dönemlerde açığa çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez