Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak

    Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde yeni bir özellik test etmeye başladı. Dosya Önerileri sistemi, kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri dosyaları parmaklarının ucuna getirecek.
    Oy Ver
    Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in en son test sürümlerinde "Dosya Önerileri" adlı yeni bir özelliği test ediyor. Şirketin hali hazırda denemelerine başladığı yeni sistem Dev Channel'da 23403 ve Canary Channel'da 25314 güncellemelerinde Insider'lara sunuldu.

    Dosya Önerileri, isminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri dosyaları önermeyi amaçlıyor. Bunlar ekranın en üst kısmında gösterilecek. Yeni özelliği Windows'ta Azure Active Directory hesabıyla oturum açanlar kullanabilecek.

    Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak Tam Boyutta Gör

    Bulut dosyaları parmak ucunda

    Öneri kısmında kullanıcının sahip olduğu ya da kendisiyle paylaşılan bulut dosyaları yer alacak. Ekran görüntüsüne bakılırsa Dosya Gezgini bu kısımda kısa süre önce düzenlenmiş, yorum yapılmış veya yakın tarihli bir toplantıyla ilgili dosyaları gösterecek.

    Dosya Önerileri şu anda geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğun için sadece sınırlı sayıda Insider üyesi tarafından kullanılabiliyor. Microsoft'un yeni özelliği ne zaman genel kullanıma sunmayı planladığı ise henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4. sınıfta erasmusa gidilir mi hacamatla anksiyeteden kurtulanlar taksitli kredi kartı borcunu tek seferde ödeme xiaomi rootsuz imei atma protein spordan önce mi sonra mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız