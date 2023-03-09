Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak

Dosya Önerileri, isminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri dosyaları önermeyi amaçlıyor. Bunlar ekranın en üst kısmında gösterilecek. Yeni özelliği Windows'ta Azure Active Directory hesabıyla oturum açanlar kullanabilecek.
Bulut dosyaları parmak ucunda
Öneri kısmında kullanıcının sahip olduğu ya da kendisiyle paylaşılan bulut dosyaları yer alacak. Ekran görüntüsüne bakılırsa Dosya Gezgini bu kısımda kısa süre önce düzenlenmiş, yorum yapılmış veya yakın tarihli bir toplantıyla ilgili dosyaları gösterecek.
Dosya Önerileri şu anda geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğun için sadece sınırlı sayıda Insider üyesi tarafından kullanılabiliyor. Microsoft'un yeni özelliği ne zaman genel kullanıma sunmayı planladığı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez