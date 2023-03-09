Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in en son test sürümlerinde "Dosya Önerileri" adlı yeni bir özelliği test ediyor. Şirketin hali hazırda denemelerine başladığı yeni sistem Dev Channel'da 23403 ve Canary Channel'da 25314 güncellemelerinde Insider'lara sunuldu.

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Dosya Önerileri, isminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri dosyaları önermeyi amaçlıyor. Bunlar ekranın en üst kısmında gösterilecek. Yeni özelliği Windows'ta Azure Active Directory hesabıyla oturum açanlar kullanabilecek.

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Bulut dosyaları parmak ucunda

Öneri kısmında kullanıcının sahip olduğu ya da kendisiyle paylaşılan bulut dosyaları yer alacak. Ekran görüntüsüne bakılırsa Dosya Gezgini bu kısımda kısa süre önce düzenlenmiş, yorum yapılmış veya yakın tarihli bir toplantıyla ilgili dosyaları gösterecek.

Dosya Önerileri şu anda geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğun için sadece sınırlı sayıda Insider üyesi tarafından kullanılabiliyor. Microsoft'un yeni özelliği ne zaman genel kullanıma sunmayı planladığı ise henüz belli değil.

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Windows 11 kullanıcılara dosya önermeye başlayacak