Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları belli oldu: Copilot, yeni Paint ve fazlası

- Windows 11 güncellemesi ve çıkış tarihi
- Windows 11 23H2 ne zaman bilgisayarıma gelecek?
- Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları
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Windows 11 güncellemesi ve çıkış tarihi
Microsoft'un Windows 11 22H2 kapsamındaki bir sonraki büyük Windows 11 özellik güncellemesinde önemli bir ekleme var: YAPAY ZEKA. Microsoft, Bing Sohbet tarafından desteklenen Windows Copilot'un eklenmesiyle yapay zekalı bilgisayar çağına giriş yapıyor. Ve Ekim ayında daha geniş bir sürümden önce 26 Eylül'de önizleme formunda piyasaya sürülecek.
Windows Copilot, üretken yapay zekayla desteklenirken aynı zamanda Dosya Gezgini ve Başlat'ta önerilen dosyaların yanı sıra Microsoft Store uygulamasında da yapay zekaya özel bir bölüm olacak. Ayrıca Windows genelinde hem kullanım kolaylığı hem de uygulamaları yedekten geri yükleme gibi işlevsel güncellemeler açısından çeşitli küçük iyileştirmeler de Windows 11 23H2 ile gelecek.
Windows 11 23H2 ne zaman bilgisayarıma gelecek?
Microsoft, Windows 11 23H2 güncellemesinin tarihini açıklamadı. Bu yazıdaki tüm yenilikler 26 Eylül'de önizleme biçiminde yayınlanacak olan bir özellik güncelleştirmesinin parçası olacak ve daha sonra tüm Windows 11 bilgisayarlara sunulacak. Microsoft, bu güncellemeyi resmi olarak Windows 11 22H2 sürümünde olacağını belirtiyor: "Windows'taki Copilot ve daha fazlasını içeren bu deneyimler, Windows 11'e yönelik en son güncellememiz olan 22H2 sürümü kapsamında 26 Eylül'de kullanıma sunulacak."
Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları
Stylus kullanıcıları, Windows'un herhangi bir yerindeki herhangi bir metin kutusunda Surface Pen veya başka bir stylus ile el yazısı yazmanıza olanak tanıyan Ink Anywhere adlı önemli bir yeni özelliğe sahip oluyor. İşletim sistemi yazınızı metne dönüştürecek ve uygun olan yerlerde kullanacak.
Ekran Alıntısı Aracı, ekran görüntülerindeki metni algılayabilen ve uygulamalardaki metni paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir metin kopyalama özelliğine de sahip olacak. Bu özellik, Android veya iOS'ta bulunan resimlerden metin kopyalama özelliğine benziyor. Microsoft ayrıca e-postaları ve telefon numaralarını görüntülerden otomatik olarak düzenlemenize ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik de ekledi.
Yine de bu güncellemede eksik olan bir sürü özellik var. Bunun Microsoft'un 26 Eylül'de yayınlayacağı daha büyük 23H2 güncellemesi olacağını düşünmüştük, ancak bu biraz daha geç gelecek ve Windows 11'de daha da büyük değişiklikler içerecek. Yerel RAR ve 7-zip desteği, RGB aksesuarlarını kontrol etmek için Dinamik Aydınlatma ve hatta Windows 11 görev çubuğu için uygulama etiketleri ve gruplandırmayı kaldırmanın yanı sıra yeni bir ses karıştırıcı da yolda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.