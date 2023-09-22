Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları belli oldu: Copilot, yeni Paint ve fazlası

Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte yeni Surface donanımlarını ve Windows gibi hizmetlerine eklenecek yeni özelliklerden bahsetti. Yazılım devi çok açık bir şekilde her türlü servisine veya uygulamasına üretken yapay zekayı eklemek istiyor. Bu bağlamda Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesinin çıkış tarihi ve gelecek yeni özellikler belli oldu. Bu güncellemenin Windows 11 23H2 güncellemesi olmasını bekliyorduk ancak değil.

Windows 11 güncellemesi ve çıkış tarihi

Microsoft'un Windows 11 22H2 kapsamındaki bir sonraki büyük Windows 11 özellik güncellemesinde önemli bir ekleme var: YAPAY ZEKA. Microsoft, Bing Sohbet tarafından desteklenen Windows Copilot'un eklenmesiyle yapay zekalı bilgisayar çağına giriş yapıyor. Ve Ekim ayında daha geniş bir sürümden önce 26 Eylül'de önizleme formunda piyasaya sürülecek.

Windows Copilot, üretken yapay zekayla desteklenirken aynı zamanda Dosya Gezgini ve Başlat'ta önerilen dosyaların yanı sıra Microsoft Store uygulamasında da yapay zekaya özel bir bölüm olacak. Ayrıca Windows genelinde hem kullanım kolaylığı hem de uygulamaları yedekten geri yükleme gibi işlevsel güncellemeler açısından çeşitli küçük iyileştirmeler de Windows 11 23H2 ile gelecek.

Windows 11 23H2 ne zaman bilgisayarıma gelecek?

Microsoft, Windows 11 23H2 güncellemesinin tarihini açıklamadı. Bu yazıdaki tüm yenilikler 26 Eylül'de önizleme biçiminde yayınlanacak olan bir özellik güncelleştirmesinin parçası olacak ve daha sonra tüm Windows 11 bilgisayarlara sunulacak. Microsoft, bu güncellemeyi resmi olarak Windows 11 22H2 sürümünde olacağını belirtiyor: "Windows'taki Copilot ve daha fazlasını içeren bu deneyimler, Windows 11'e yönelik en son güncellememiz olan 22H2 sürümü kapsamında 26 Eylül'de kullanıma sunulacak."

Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları

Tam Boyutta Gör Windows 11 güncellemesinin ana özelliği olan Windows Copilot, aynı Bing Sohbet özelliğini doğrudan Windows 11 masaüstüne getiriyor. Windows 11'de bir kenar çubuğu olarak görünen bu özellik, bilgisayardaki ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza ya da sadece istemlerde bulunmanıza olanak tanıyor. Ayrıca işletim sisteminin tamamına da entegre edilmiş durumda: Microsoft, takviminizdeki verileri, Outlook'taki gezinme seçeneklerini ve daha fazlasını kullanarak metin mesajları yazmak için Copilot'u kullanabileceğini belirtiyor. Windows Copilot, hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için verdiğimiz bağlantıya tıklayın.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka asistanı fikri size göre değilse, Microsoft'un bu güncellemeyle sunacağı daha çok şey var. Dosya Gezgini daha modern bir görünüme kavuşuyor. Güncellenen Dosya Gezgini kullanıcı arayüzü, büyük dosya küçük resimlerine sahip modern bir ana arayüz ve son dosyaları ve favorileri gösterebilen bir karusel arayüzü içeriyor. Bu değişiklikler Dosya Gezgini'nin genel Windows 11 tasarımına daha iyi uyum sağlamasını sağlıyor. Dosya Gezgini zaten geçtiğimiz aylarda da tasarımsal değişiklikler almıştı ve bunlar süreci tamamlıyor.

Windows 11'in Başlat menüsüne web sitesi önerileri ekleniyor 3 gün önce eklendi

Stylus kullanıcıları, Windows'un herhangi bir yerindeki herhangi bir metin kutusunda Surface Pen veya başka bir stylus ile el yazısı yazmanıza olanak tanıyan Ink Anywhere adlı önemli bir yeni özelliğe sahip oluyor. İşletim sistemi yazınızı metne dönüştürecek ve uygun olan yerlerde kullanacak.

Tam Boyutta Gör Geliştirilmiş bir Windows Yedekleme uygulaması artık yeni bir cihaza geçmek istediğinizde bilgisayarınızı yedeklemenize izin verecek. Bu araç, buluta yedekleme sayesinde mevcut ayarlarınızı otomatik olarak yeni bilgisayara uygulayacak. Başlat menünüzdeki ve görev çubuğunuzdaki sabitlenmiş uygulamalar da aktarılacak ve Microsoft Store'daki tüm uygulamalar otomatik olarak geri yüklenecek.

Ekran Alıntısı Aracı, ekran görüntülerindeki metni algılayabilen ve uygulamalardaki metni paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir metin kopyalama özelliğine de sahip olacak. Bu özellik, Android veya iOS'ta bulunan resimlerden metin kopyalama özelliğine benziyor. Microsoft ayrıca e-postaları ve telefon numaralarını görüntülerden otomatik olarak düzenlemenize ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik de ekledi.

Tam Boyutta Gör Windows 11 için Fotoğraflar uygulamasını kullanıyorsanız, bu güncellemeyle birlikte yeni bir arka plan bulanıklaştırma seçeneğine kavuşacaksınız. Arka plan bulanıklaştırma, bir fotoğraftaki arka planı otomatik olarak bulacak ve özneyi vurgulayıp arka planı bulanıklaştıracak. Bulanıklaştırmanın yoğunluğunu özelleştirebilir ve hatta bulanıklaştırılan alanları değiştirebilirsiniz. Yapay zeka destekli diğer özellikler arasında Paint'te arka plan kaldırmaya ek olarak ayrıca katmanlar, şeffaflık ve PNG desteği ve daha fazlası da geliyor.

Yine de bu güncellemede eksik olan bir sürü özellik var. Bunun Microsoft'un 26 Eylül'de yayınlayacağı daha büyük 23H2 güncellemesi olacağını düşünmüştük, ancak bu biraz daha geç gelecek ve Windows 11'de daha da büyük değişiklikler içerecek. Yerel RAR ve 7-zip desteği, RGB aksesuarlarını kontrol etmek için Dinamik Aydınlatma ve hatta Windows 11 görev çubuğu için uygulama etiketleri ve gruplandırmayı kaldırmanın yanı sıra yeni bir ses karıştırıcı da yolda.

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Büyük Windows 11 güncellemesinin detayları belli oldu