Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor, sorun ise Defender

    Windows 11 23H2 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, temiz bir yükleme gerçekleştirdikten sonra bile bilgisayarlarının performansını önemli ölçüde düşürdüğünden şikayet ediyor.
    Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Windows 11 23H2 güncellemesini yayınlayarak sayısız yeni özellik ve düzeltme getirdi. Ancak görünüşe göre güncelleme her kullanıcı için beklenen etkiyi yaratmadı. Bazı kullanıcılar Windows 11 cihazlarında oyunlarda genel bir performans düşüşü yaşadıklarını bildirmeye başladı. Performans sorununun temiz kurulumdan sonra bile devam ettiği ve termal bir nedenden ötürü de kaynaklanmadığı kullanıcılar tarafından belirtiliyor.

    Windows 11 23H2 oyun performansını düşüyor

    Yaşadıkları sorunları resmi Microsoft forumlarında dile getiren kullanıcılardan bazıları 23H2 temiz yüklemesinin neredeyse tüm kıyaslamalarda 22H2'ye göre yüzde 5 ila 8 arasında daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Buna ek olarak, oyunlarda rastgele takılmalar ve performansla ilgili diğer sorunlar da yaşanıyor. En nihai çözüm önceki sürüme geri dönmek olsa da Microsoft, geçici bir çözüm de sunmuş durumda.

    Şirkete göre, kullanıcılar birkaç PowerShell komutuyla Microsoft Defender'ı sıfırlamalı, bilgisayarlarını yeniden başlatmalı ve ardından BIOS'ta CPU Sanallaştırmayı etkinleştirmeli. Ardından kullanıcıların, Windows Security'yi açmaları ve Core Isolation ayarları altında Memory Integrity'yi etkinleştirmeleri gerekiyor. Yukarıda belirtilen değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayar yeniden başlatıldığında, Hypervisor çalışıyor olacak ve Sanallaştırma Güvenliği etkinleştirilecek. Microsoft ve bu geçici çözümü deneyen çoğu kullanıcı bu adımların işe yaradığını bildiriyor. İlgili komutlara kaynak kısmından vaya buradan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/17ytpxr/cpu_performance_degradation_after_23h2_update/ https://www.techspot.com/news/101048-windows-11-23h2-update-affecting-gaming-performance-but.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ kulaklıktan ses gelmiyor hapı suda eriterek içmek zararlı mi tek bölen sayısı bulma atarax etki süresi şirket üzerine telefon almak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız