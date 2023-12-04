Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor, sorun ise Defender

Tam Boyutta Gör Microsoft Windows 11 23H2 güncellemesini yayınlayarak sayısız yeni özellik ve düzeltme getirdi. Ancak görünüşe göre güncelleme her kullanıcı için beklenen etkiyi yaratmadı. Bazı kullanıcılar Windows 11 cihazlarında oyunlarda genel bir performans düşüşü yaşadıklarını bildirmeye başladı. Performans sorununun temiz kurulumdan sonra bile devam ettiği ve termal bir nedenden ötürü de kaynaklanmadığı kullanıcılar tarafından belirtiliyor.

Windows 11 23H2 oyun performansını düşüyor

Yaşadıkları sorunları resmi Microsoft forumlarında dile getiren kullanıcılardan bazıları 23H2 temiz yüklemesinin neredeyse tüm kıyaslamalarda 22H2'ye göre yüzde 5 ila 8 arasında daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Buna ek olarak, oyunlarda rastgele takılmalar ve performansla ilgili diğer sorunlar da yaşanıyor. En nihai çözüm önceki sürüme geri dönmek olsa da Microsoft, geçici bir çözüm de sunmuş durumda.

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Şirkete göre, kullanıcılar birkaç PowerShell komutuyla Microsoft Defender'ı sıfırlamalı, bilgisayarlarını yeniden başlatmalı ve ardından BIOS'ta CPU Sanallaştırmayı etkinleştirmeli. Ardından kullanıcıların, Windows Security'yi açmaları ve Core Isolation ayarları altında Memory Integrity'yi etkinleştirmeleri gerekiyor. Yukarıda belirtilen değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayar yeniden başlatıldığında, Hypervisor çalışıyor olacak ve Sanallaştırma Güvenliği etkinleştirilecek. Microsoft ve bu geçici çözümü deneyen çoğu kullanıcı bu adımların işe yaradığını bildiriyor. İlgili komutlara kaynak kısmından vaya buradan ulaşabilirsiniz.

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Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor