Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor, sorun ise Defender

Windows 11 23H2 oyun performansını düşüyor
Yaşadıkları sorunları resmi Microsoft forumlarında dile getiren kullanıcılardan bazıları 23H2 temiz yüklemesinin neredeyse tüm kıyaslamalarda 22H2'ye göre yüzde 5 ila 8 arasında daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Buna ek olarak, oyunlarda rastgele takılmalar ve performansla ilgili diğer sorunlar da yaşanıyor. En nihai çözüm önceki sürüme geri dönmek olsa da Microsoft, geçici bir çözüm de sunmuş durumda.
Şirkete göre, kullanıcılar birkaç PowerShell komutuyla Microsoft Defender'ı sıfırlamalı, bilgisayarlarını yeniden başlatmalı ve ardından BIOS'ta CPU Sanallaştırmayı etkinleştirmeli. Ardından kullanıcıların, Windows Security'yi açmaları ve Core Isolation ayarları altında Memory Integrity'yi etkinleştirmeleri gerekiyor. Yukarıda belirtilen değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayar yeniden başlatıldığında, Hypervisor çalışıyor olacak ve Sanallaştırma Güvenliği etkinleştirilecek. Microsoft ve bu geçici çözümü deneyen çoğu kullanıcı bu adımların işe yaradığını bildiriyor. İlgili komutlara kaynak kısmından vaya buradan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/17ytpxr/cpu_performance_degradation_after_23h2_update/ https://www.techspot.com/news/101048-windows-11-23h2-update-affecting-gaming-performance-but.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.