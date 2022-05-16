Tam Boyutta Gör

Sun Valley 2 kod adlı Windows 11 22H2 güncellemesinin çıkış tarihi hakkında birçok söylenti var. Microsoft henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak internete sızırılan bilgiler kararlı sürüme en yakın versiyonun yolda olduğunu gösteriyor.

Microsoft Build 2022 geliştirici konferansının tarihi açıklandı 1 ay önce eklendi

Daha önce birçok kez güvenilir bilgiler paylaşan WalkingCat adlı Twitter kullanıcısına göre Microsoft, Windows 11 22H2'nin RTM yani üretime hazır sürümünü 24 Mayıs'ta yayınlayacak. Sun Valley 2 olarak anılan güncelleme bu tarih itibarıyla beta test kullanıcılarına ve donanım üreticilerine sunulacak.

Windows 11 22H2 ne zaman çıkacak?

Söz konusu güncellemenin Eylül - Kasım ayları arasında genel kullanıma sunulacağı söyleniyor. Bu arada 24 Mayıs'ın Microsoft'un Build 2022 etkinliğinin başlangıç tarihi olduğunu hatırlatalım. Şirket aynı gün iki önemli gelişmeyle gündemi meşgul edebilir.

Build 2022 etkinliği 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Microsoft'un geliştirici odaklı koferansta, Windows ve diğer yazılım ürünleriyle ilgili son gelişmeleri aktarması bekleniyor. Bu yılki etkinlik de önceki yıllarda olduğu gibi sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) RTM sürümü çok yakında çıkıyor