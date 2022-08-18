Windows 11, laptop kamerasını bantlayarak kapatanları uyaracak

İlk olarak Windows Insider kullanıcıları için geliştirici kanalında yayınlanan güncelleme (2022.2207.29.0 sürüm numaralı), kamera uygulamasına yeni bir özellik kazandırıyor.

Yeni Windows güncellemesi sorunlu çıktı 1 gün önce eklendi

Gizlilik kapağı uyarısı

Microsoft, artık Windows 11'li dizüstü bilgisayarlardaki yerleşik kamera veya Microsoft modern webcam gibi desteklenen donanımlarda gizlilik kapağının takılıp takılmadığını anlayıp uyarı mesajı gösterecek. Kapak, görüşü engelliyorsa veya dizüstü bilgisayarın web kamerası gizlilik kapağı, bant vb. bir şeyle kapatıldıysa kamera uygulaması kullanıcıyı bilgilendirecek ve rehberlik edecek.

Dizüstü bilgisayarlardaki web kamerasında, kullanılmadığında kamerayı kapatacak şekilde ayarlanabilen, gizlilik kapağı olarak da bilinen kaydırılabilir bir kapak bulunuyor. Uygulama, site veya kötü amaçlı yazılım tarafından her an izlendiği endişesine kapılan kullanıcılar için, kameranın bağlantısını fiziksel olarak kesmekten çok daha kolay ve etkili bir çözüm. Ancak bazen kamera kapalı bırakılabiliyor, unutulabiliyor. Microsoft’un güncellemeyi yayınlama sebebi de bu.

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Güncelleme Eylül'de yayınlanacak

Kamera uygulaması, en son Temmuz ayında güncellenmişti. Windows 11 ile uyumlu yeni tasarım ve QR kod ve barkod tarama özelliği kazanmıştı. Webcam uygulamasının yeni özelliği, şu an Insider programına kayıt olan kullanıcılar tarafından test ediliyor, tüm kullanıcılara Eylül ayında açılması planlanıyor.

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Windows 11, bilgisayar kamerasını bantlayanları uyaracak