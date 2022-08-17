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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yeni güncellemesi, neredeyse tüm Windows sürümlerini bozdu

    Microsoft tarafından yeni yayınlanan güncelleme, neredeyse tüm Windows sürümlerinde hataya yol açıyor. Şirket, şu an için geçici çözüm sundu ve güncellemenin hazırlandığını belirtti.
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    Windows güncelleme

    Microsoft’un birkaç Windows sürümüne gönderdiği yakın tarihli güncelleme hatalı çıktı. Windows 8.1’den Windows 11’e tüm sistemleri etkileyen güncelleme, KB5012170 numarasını taşıyor.

    Geçici çözüm önerisi

    Microsoft da güncellemeyi yüklemeye çalışırken sorunların ortaya çıktığını ve kullanıcıların 0x800f0922 hatası alabileceğini doğruladı. Microsoft, şu anda bu hatanın kaynağını araştırdıklarını ve gelecek bir sürümde güncelleme sağlayacaklarını belirtti.

    Microsoft’un açıklamasına göre, bu hata sadece Secure Boot DBX için güvenlik güncellemesini yüklerken alınıyor. 9 Ağustos’ta yayınlanan güvenlik güncellemeleri, aylık güncellemeler veya toplu güvelik güncelleştirmelerini etkilemiyor. Microsoft, söz konusu güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların UEFI Bios’u en son sürüme güncellemeleri tavsiyesinde bulunuyor. UEFI Bios güncellenemiyorsa, tek seçenek Microsoft’un yeni güncellemeyi yayınlanmasını beklemek.

    Hangi Windows sürümleri etkileniyor?

    KB5012170 güncellemesinin yüklenemediği Windows sürümleri şöyle listelendi:

    • Windows 8.1
    • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
    • Windows 10 Enterprise LTSC 2016
    • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
    • Windows 10 sürüm 20H2
    • Windows 10 sürüm 21H1
    • Windows 10 sürüm 21H2
    • Windows 11 sürüm 21H2
    • Windows Server 2022
    • Windows Server sürüm 20H2
    • Windows Server 2019
    • Windows Server 2016
    • Windows Server 2012
    • Windows Server 2012 R2
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