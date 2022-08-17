Microsoft'un yeni güncellemesi, neredeyse tüm Windows sürümlerini bozdu

Microsoft’un birkaç Windows sürümüne gönderdiği yakın tarihli güncelleme hatalı çıktı. Windows 8.1’den Windows 11’e tüm sistemleri etkileyen güncelleme, KB5012170 numarasını taşıyor.

Microsoft, verileri silen Windows 11 hatasını hatasını kabul etti 6 gün önce eklendi

Geçici çözüm önerisi

Microsoft da güncellemeyi yüklemeye çalışırken sorunların ortaya çıktığını ve kullanıcıların 0x800f0922 hatası alabileceğini doğruladı. Microsoft, şu anda bu hatanın kaynağını araştırdıklarını ve gelecek bir sürümde güncelleme sağlayacaklarını belirtti.

Microsoft’un açıklamasına göre, bu hata sadece Secure Boot DBX için güvenlik güncellemesini yüklerken alınıyor. 9 Ağustos’ta yayınlanan güvenlik güncellemeleri, aylık güncellemeler veya toplu güvelik güncelleştirmelerini etkilemiyor. Microsoft, söz konusu güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların UEFI Bios’u en son sürüme güncellemeleri tavsiyesinde bulunuyor. UEFI Bios güncellenemiyorsa, tek seçenek Microsoft’un yeni güncellemeyi yayınlanmasını beklemek.

Hangi Windows sürümleri etkileniyor?

KB5012170 güncellemesinin yüklenemediği Windows sürümleri şöyle listelendi:

Windows 8.1

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 sürüm 20H2

Windows 10 sürüm 21H1

Windows 10 sürüm 21H2

Windows 11 sürüm 21H2

Windows Server 2022

Windows Server sürüm 20H2

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

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Yeni Windows güncellemesi sorunlu çıktı