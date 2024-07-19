Windows 11 build 26252 çıktı: Kilit Ekranı, Başlat iyileştirmeleri ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Dev ve Beta Kanalı’ndakiler kullanıcıları için Windows 11 Build 26252 güncellemesini teste açtı. Yeni güncellemeyle birlikte çok sayıda yenilik yapıldığını görüyoruz. Ayrıca buna Kilit Ekranı, Başlat iyileştirmeleri ve Ayarlar sekmesi de dahil. Gelin hata düzeltmeleri ve yeniliklere göz atalım...

Windows 11 build 26252 yayınlandı

Microsoft'un paylaşımına göre Windows 11 build 26252, sayısız iyileştirmeyle birlikte geliyor. Hata düzeltmeleri açısından Microsoft, Çince gibi belirli dillerde Sesle Yazma özelliğini kullanmaya çalışırken Insider'ların hatalar görmesine neden olan sorunu düzeltiyor. Ayrıca Karanlık modda Performans bölümündeki renklerin düzgün görüntülenmemesine yol açan hata da ortadan kalkıyor.

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Build 26252 ile birlikte artık Hava Durumu ve daha fazlasını kilit ekranına taşımak mümkün. Böylece Finans, spor ve trafik bilgileri de kilit ekranında dinamik olarak görülebilecek. Üstelik Kart tasarımı akrilik bulanıklık, kart boyutu, aralık ve yazı tipi optimizasyonlarıyla iyileştirildi. Ancak bu özelliği açmak için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kilit ekranı üzerinden "Daha fazla bilgi edinmek için Kilit ekranınızı kişiselleştirin" bölümüne göz atmanız gerekli.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, "Değerlendirme kopyası son kullanma tarihi" bilgisi artık Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümüne taşınıyor. Bir diğer değişiklik ise, HDR ekranlı bilgisayarlarda enerji tasarrufu için HDR'yi kapatmaya yönelik yeni bir enerji önerisi mevcut (Ayarlar > Güç ve pil > Enerji önerileri altında). İşte Windows 11 build 26252 ile sunulan tüm hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Yenilikler

Artık Başlat menüsündeki uygulamaları görev çubuğuna sabitlemek için, Başlat menüsündeki sabitlenmiş bölümden öğeleri doğrudan görev çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz.

Değerlendirme kopyası son kullanma tarihi bilgisi artık Ayarlar > Sistem > Hakkında altında görülebilir.

HDR ekranlı bilgisayarlarda enerji tasarrufu için HDR'yi kapatmaya yönelik yeni bir enerji önerisini Ayarlar > Güç ve pil > Enerji önerileri altında yayınlamaya başlıyoruz.

Düzeltmeler

Çince gibi belirli dillerde Sesle Yazma özelliğini kullanmaya çalışırken Insider'ların hatalar görmesine neden olan sorun düzeltildi.

Windows Kurulumu'nu (OOBE) uyguladığınızda pinyin'in kullanılabilir giriş yöntemleri listesinde beklenmedik şekilde iki kez görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.

Karanlık modda Performans bölümündeki renklerin düzgün görüntülenmemesine neden olan sorun düzeltildi.

Ayarlar > Uygulamalar > Başlangıç'taki simgelerin bazı kullanıcılar için kullanılabilir alana göre çok büyük olmasına ve bu nedenle kesilmesine neden olan sorun düzeltildi.

Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil bölümünde yavaş şarj uyarısı gösterilirken beklenmedik şekilde yinelenen metin sorunu düzeltildi.

Önceki uçuştan sonra bazı Insider'lar için Ayarlar'daki Windows Update sayfasının doğru şekilde görüntülenmemesi sorunu düzeltildi (hiçbir metin gösterilmiyor). Bundan etkilendiyseniz, bu derlemenin düzeltmeyle güncellenmesi kendi kendine gerçekleşmelidir, ancak biraz beklemeniz gerekebilir.

Bugünkü güncellemedeki bilinen hatalar ise şu şekilde;

Canary ve Dev Kanallarındaki bazı Windows Insider'ların Build 26040 veya Build 23620'de takılı kaldığına dair raporları araştırıyoruz. Araştırma devam ediyor, ancak bundan etkilendiyseniz ve bugün Canary veya Dev Kanalındaki en son yapıya gerçekten geçmek istiyorsanız, en son ISO'yu indirebilir, temiz bir kurulum yapabilir ve cihazınızı Canary veya Dev Kanallarında tekrar uçuşa alabilirsiniz.

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Windows 11 build 26252 yayınlandı: İşte tüm yenilikler