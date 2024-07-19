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    Windows 11 build 26252 çıktı: Kilit Ekranı, Başlat iyileştirmeleri ve daha fazlası

    Microsoft, Canary'dekiler için Windows 11 Insider Preview Build 26252'yi kısa süre önce yayınladı. Yeni sürüm, Kilit Ekranı, Başlat iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor. İşte yenilikler...
    Windows 11 build 26252 yayınlandı: İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Dev ve Beta Kanalı’ndakiler kullanıcıları için Windows 11 Build 26252 güncellemesini teste açtı. Yeni güncellemeyle birlikte çok sayıda yenilik yapıldığını görüyoruz. Ayrıca buna Kilit Ekranı, Başlat iyileştirmeleri ve Ayarlar sekmesi de dahil. Gelin hata düzeltmeleri ve yeniliklere göz atalım...

    Windows 11 build 26252 yayınlandı

    Microsoft'un paylaşımına göre Windows 11 build 26252, sayısız iyileştirmeyle birlikte geliyor. Hata düzeltmeleri açısından Microsoft, Çince gibi belirli dillerde Sesle Yazma özelliğini kullanmaya çalışırken Insider'ların hatalar görmesine neden olan sorunu düzeltiyor. Ayrıca Karanlık modda Performans bölümündeki renklerin düzgün görüntülenmemesine yol açan hata da ortadan kalkıyor.

    Build 26252 ile birlikte artık Hava Durumu ve daha fazlasını kilit ekranına taşımak mümkün. Böylece Finans, spor ve trafik bilgileri de kilit ekranında dinamik olarak görülebilecek. Üstelik Kart tasarımı akrilik bulanıklık, kart boyutu, aralık ve yazı tipi optimizasyonlarıyla iyileştirildi. Ancak bu özelliği açmak için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kilit ekranı üzerinden "Daha fazla bilgi edinmek için Kilit ekranınızı kişiselleştirin" bölümüne göz atmanız gerekli.

    Windows 11 build 26252 yayınlandı: İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, "Değerlendirme kopyası son kullanma tarihi" bilgisi artık Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümüne taşınıyor. Bir diğer değişiklik ise, HDR ekranlı bilgisayarlarda enerji tasarrufu için HDR'yi kapatmaya yönelik yeni bir enerji önerisi mevcut (Ayarlar > Güç ve pil > Enerji önerileri altında). İşte Windows 11 build 26252 ile sunulan tüm hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

    Yenilikler 

    • Artık Başlat menüsündeki uygulamaları görev çubuğuna sabitlemek için, Başlat menüsündeki sabitlenmiş bölümden öğeleri doğrudan görev çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz.
    • Değerlendirme kopyası son kullanma tarihi bilgisi artık Ayarlar > Sistem > Hakkında altında görülebilir.
    • HDR ekranlı bilgisayarlarda enerji tasarrufu için HDR'yi kapatmaya yönelik yeni bir enerji önerisini Ayarlar > Güç ve pil > Enerji önerileri altında yayınlamaya başlıyoruz.

    Düzeltmeler

    • Çince gibi belirli dillerde Sesle Yazma özelliğini kullanmaya çalışırken Insider'ların hatalar görmesine neden olan sorun düzeltildi.
    • Windows Kurulumu'nu (OOBE) uyguladığınızda pinyin'in kullanılabilir giriş yöntemleri listesinde beklenmedik şekilde iki kez görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.
    • Karanlık modda Performans bölümündeki renklerin düzgün görüntülenmemesine neden olan sorun düzeltildi.
    • Ayarlar > Uygulamalar > Başlangıç'taki simgelerin bazı kullanıcılar için kullanılabilir alana göre çok büyük olmasına ve bu nedenle kesilmesine neden olan sorun düzeltildi.
    • Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil bölümünde yavaş şarj uyarısı gösterilirken beklenmedik şekilde yinelenen metin sorunu düzeltildi.
    • Önceki uçuştan sonra bazı Insider'lar için Ayarlar'daki Windows Update sayfasının doğru şekilde görüntülenmemesi sorunu düzeltildi (hiçbir metin gösterilmiyor). Bundan etkilendiyseniz, bu derlemenin düzeltmeyle güncellenmesi kendi kendine gerçekleşmelidir, ancak biraz beklemeniz gerekebilir.

    Bugünkü güncellemedeki bilinen hatalar ise şu şekilde;

    • Canary ve Dev Kanallarındaki bazı Windows Insider'ların Build 26040 veya Build 23620'de takılı kaldığına dair raporları araştırıyoruz. Araştırma devam ediyor, ancak bundan etkilendiyseniz ve bugün Canary veya Dev Kanalındaki en son yapıya gerçekten geçmek istiyorsanız, en son ISO'yu indirebilir, temiz bir kurulum yapabilir ve cihazınızı Canary veya Dev Kanallarında tekrar uçuşa alabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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