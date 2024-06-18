Windows 11'e ekrandaki içerikleri analiz eden Screenray özelliği geliyor

Microsoft, yeni duyurduğu "Recall" özelliğiyle kullanıcı gizliliği ihlali konusunda eleştiriliyor. Yazılım devi, Perşembe günü yaptığı duyuruyla, bu özelliğin lansman sırasında Copilot+ bilgisayarlarda yer almayacağını doğruladı. Ancak Microsoft Recall'a benzer yeni özellikleri denemeye devam ediyor.

Screenray ile ekrandaki içerikler analiz edilecek

Windows 11'in en son Canary sürümünde (26236.5000), "Screenray" isimli yeni özellik ortaya çıktı. Bu özellik ile masaüstünde yer alan içerikler gerçek zamanlı olarak analiz edilerek, ekranda görünen şeyler hakkında soru sorulabiliyor. Screenray özelliğine erişmek için Win+Shift+D tuşlarına basmak yeterli. Bu tuşlara basıldığında Screenray yardımcı programı açılarak ekrandaki görüntü, metin ve bağlantılar seçilerek üzerinde çalışılabiliyor. Screenray'in Recall özelliğine benzer olduğunu söyleyebiliriz ancak Recall, sürekli olarak ekran görüntüsü alırken, Screenray istenildiği zaman çalışıyor.

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Screenray'i, bir nevi Google Lens'in Microsoft versiyonu olarak düşünebiliriz. Screenray ile yabancı dildeki içeriği çevirmek, bir uygulamada veya web sayfasında görünen bir şey hakkında Copilot'tan daha fazla bilgi almak gibi şeyleri yapmak mümkün hale geliyor.

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Windows 11'de ekrandaki içerikler analiz edilebilecek