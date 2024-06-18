Windows 11'e ekrandaki içerikleri analiz eden Screenray özelliği geliyor

Screenray ile ekrandaki içerikler analiz edilecek
Windows 11'in en son Canary sürümünde (26236.5000), "Screenray" isimli yeni özellik ortaya çıktı. Bu özellik ile masaüstünde yer alan içerikler gerçek zamanlı olarak analiz edilerek, ekranda görünen şeyler hakkında soru sorulabiliyor. Screenray özelliğine erişmek için Win+Shift+D tuşlarına basmak yeterli. Bu tuşlara basıldığında Screenray yardımcı programı açılarak ekrandaki görüntü, metin ve bağlantılar seçilerek üzerinde çalışılabiliyor. Screenray'in Recall özelliğine benzer olduğunu söyleyebiliriz ancak Recall, sürekli olarak ekran görüntüsü alırken, Screenray istenildiği zaman çalışıyor.
Screenray'i, bir nevi Google Lens'in Microsoft versiyonu olarak düşünebiliriz. Screenray ile yabancı dildeki içeriği çevirmek, bir uygulamada veya web sayfasında görünen bir şey hakkında Copilot'tan daha fazla bilgi almak gibi şeyleri yapmak mümkün hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.