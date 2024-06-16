Windows 11, PC'deki dosyaları telefona göndermeyi kolaylaştırıyor

Microsoft, Windows 11 beta kanalına dahil olan kullanıcılar için yeni bir özellik duyurdu. Güncelleme, içerik paylaşma ekranına yeni "Telefonum" arama simgesini getiriyor. Bu simgeye tıkladığınızda bilgisayardaki dosyalarınızı, belgelerinizi çok daha hızlı ve basit bir şekilde Android telefonunuza gönderebiliyorsunuz.

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Microsoft, kullanıcıların telefonlarıyla bilgisayarlarını eşleştirmeleri durumunda bu simgenin çıkacağını söylüyor. Eşleştirmek için, Android’de Windows Bağlantısı (Link to Windows) uygulamasını, PC’de de Telefon Bağlantısı (Phone Link) uygulamasını kullanmanız gerekir. Ardından Windows 11'deki hızlı arama bölümüne simgenin geldiğini göreceksiniz.

Bu özellik şu anda beta test programına katılan kullanıcılarla sınırlı olsa da herkese sunulması fazla zaman almayacaktır. Yeni beta, ayrıca Başlat menüsündeki sabitlenmiş uygulamalar için geçiş listeleri, Windows Spotlight tarafından sunulan görseller üzeride daha fazla kontrol (tam ekran görünümüne geçme, beğenme/beğenmeme gibi) gibi başka özellikler de ekliyor.

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