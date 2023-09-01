Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği getiriyor

    Microsoft, Windows 11’in Windows Insider programındaki Dev ve Canary kanallarında Not Defteri’nde otomatik kaydetme ve daha iyi Ekran Alıntısı Aracı'nı test ediyor.
    Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, her hafta Windows 11 için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Yazılım devi, Windows Insider programındaki Dev ve Canary kanallarında test edilen son özelliklere daha iyi bir Ekran Alıntısı Aracı ve Not Defteri için uzunca bir süredir neden olmadığı sorgulanan otomatik kaydetme özelliğini ekliyor.

    Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı'na yeni özellikler geldi

    Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Son 40 yıldır Not Defteri’ni kapatmaya çalışan herkes değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğini soran bir iletişim kutusuyla karşılaşmıştı. Ancak yakında bu iletişim kutusu tarihin tozlu raflarında doğru yolculuğa çıkacak. Zira, Microsoft, Not Defteri’ne otomatik kaydetme özelliğini ekliyor. Artık yaptığınız değişiklikleri manuel olarak kaydetmek gerekmeyecek. Microsoft, Not Defteri için daha önce de sekmeler ve karanlık mod özelliklerini getirmişti.

    Not Defteri, daha önce açık olan sekmelerin yanı sıra bu açık sekmelerdeki kaydedilmemiş içerik ve düzenlemeleri de otomatik olarak geri yükleyecek. Bunun yanında Microsoft, Windows’daki Ekran Alıntısı Aracı’nı daha iyi bir ekran kayıt arayüzüyle kavuşturuyor. Ekran görüntüsü araç çubuğundan tıklamak yerine doğrudan ekran kaydına gitmek için yeni bir klavye kısayolu ve yeni bir varsayılan ses kaynağı seçeneği ekleniyor, böylece bilgisayar sesinin yanı sıra mikrofon girişini de eklemek mümkün olacak. Bu oldukça kullanışlı olacak diyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery tiggo yorumlar volvo s60 yorum çorlu mühendislik fakültesi taşınıyor suzuki swift 4x4 kablonet yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa 15
    Acer Extensa 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız