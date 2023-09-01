Microsoft, Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği getiriyor

Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı'na yeni özellikler geldi
Not Defteri, daha önce açık olan sekmelerin yanı sıra bu açık sekmelerdeki kaydedilmemiş içerik ve düzenlemeleri de otomatik olarak geri yükleyecek. Bunun yanında Microsoft, Windows’daki Ekran Alıntısı Aracı’nı daha iyi bir ekran kayıt arayüzüyle kavuşturuyor. Ekran görüntüsü araç çubuğundan tıklamak yerine doğrudan ekran kaydına gitmek için yeni bir klavye kısayolu ve yeni bir varsayılan ses kaynağı seçeneği ekleniyor, böylece bilgisayar sesinin yanı sıra mikrofon girişini de eklemek mümkün olacak. Bu oldukça kullanışlı olacak diyebiliriz.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.