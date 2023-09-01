Microsoft, Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği getiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, her hafta Windows 11 için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Yazılım devi, Windows Insider programındaki Dev ve Canary kanallarında test edilen son özelliklere daha iyi bir Ekran Alıntısı Aracı ve Not Defteri için uzunca bir süredir neden olmadığı sorgulanan otomatik kaydetme özelliğini ekliyor.

Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı'na yeni özellikler geldi

Tam Boyutta Gör Son 40 yıldır Not Defteri’ni kapatmaya çalışan herkes değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğini soran bir iletişim kutusuyla karşılaşmıştı. Ancak yakında bu iletişim kutusu tarihin tozlu raflarında doğru yolculuğa çıkacak. Zira, Microsoft, Not Defteri’ne otomatik kaydetme özelliğini ekliyor. Artık yaptığınız değişiklikleri manuel olarak kaydetmek gerekmeyecek. Microsoft, Not Defteri için daha önce de sekmeler ve karanlık mod özelliklerini getirmişti.

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Not Defteri, daha önce açık olan sekmelerin yanı sıra bu açık sekmelerdeki kaydedilmemiş içerik ve düzenlemeleri de otomatik olarak geri yükleyecek. Bunun yanında Microsoft, Windows’daki Ekran Alıntısı Aracı’nı daha iyi bir ekran kayıt arayüzüyle kavuşturuyor. Ekran görüntüsü araç çubuğundan tıklamak yerine doğrudan ekran kaydına gitmek için yeni bir klavye kısayolu ve yeni bir varsayılan ses kaynağı seçeneği ekleniyor, böylece bilgisayar sesinin yanı sıra mikrofon girişini de eklemek mümkün olacak. Bu oldukça kullanışlı olacak diyebiliriz.

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Windows 11’e hayat kurtaran Not Defteri özelliği geliyor