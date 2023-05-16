Müjde: Windows 11'e iPhone'ları bağlama özelliği nihayet kullanımda!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Telefon bağlantısı uygulamasını iPhone kullanıcıları için Mayıs ortasına kadar kullanıma sunma sözü vermişti ve şirket sözünü yerine getirdi. Telefon Bağlantısı uygulaması artık iPhone sahiplerinin Windows 11 yüklü bir bilgisayara bağlanarak, iMessage üzerinden mesaj gönderip, arama yapıp ve telefon uygulaması bildirimlerini kişişel bilgisayarlarında görebilmesine olanak tanıyor.​​

Türkiye'de de kullanıma sunuldu

Telefon Bağlantısı uygulama güncellemesi, aralarında Türkiyenin'de bulunduğu 85 ülkede kullanıma sunuldu. Aramalar, mesajlar ve bildirimler için iPhone'unuzu bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlamanız gerekecek. Bu özelliğin kullanıma sunulduğunu Microsoft, Windows resmi Twitter hesabından duyurdu.

Entegrasyon oldukça basit

Telefon Bağlantısı uygulamasında iPhone için olan kısım, Android entegrasyonuna göre oldukça basit. Cihazlarınızın bluetooth özelliğini ve Telefon Bağlantısı uygulamasını açıp, iPhone seçeneğine bastığınızda kolayca eşleştirebileceksiniz. Ancak Android cihazlarda olduğu gibi telefon uygulamalarını bilgisayarda çalıştıramaz ve fotoğraf entegrasyonu yapamazsınız.

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Telefon Bağlantısı uygulamasını açtığınızda iPhone seçeneğini göremezseniz, en son güncellemeye sahip olduğunuzdan emin olun. Bunun için Microsoft Store uygulamasını açın ve uygulamayı güncelleyin.

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