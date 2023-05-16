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    Anlık Bildirim

    Müjde: Windows 11'e iPhone'ları bağlama özelliği nihayet kullanımda!

    Birçok iPhone kullanıcısının heyecanla beklediği Telefon Bağlantısı uygulaması güncellemesi yayınlandı. Artık iPhone'unuzu Windows ile entegre edebilirsiniz. Nasıl mı?
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    Windows 11'e imessage özelliği geldi! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Telefon bağlantısı uygulamasını iPhone kullanıcıları için Mayıs ortasına kadar kullanıma sunma sözü vermişti ve şirket sözünü yerine getirdi. Telefon Bağlantısı uygulaması artık iPhone sahiplerinin Windows 11 yüklü bir bilgisayara bağlanarak, iMessage üzerinden mesaj gönderip, arama yapıp ve telefon uygulaması bildirimlerini kişişel bilgisayarlarında görebilmesine olanak tanıyor.​​

    Türkiye'de de kullanıma sunuldu

    Telefon Bağlantısı uygulama güncellemesi, aralarında Türkiyenin'de bulunduğu 85 ülkede kullanıma sunuldu. Aramalar, mesajlar ve bildirimler için  iPhone'unuzu bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlamanız gerekecek. Bu özelliğin kullanıma sunulduğunu Microsoft, Windows resmi Twitter hesabından duyurdu.

    Entegrasyon oldukça basit

    Telefon Bağlantısı uygulamasında iPhone için olan kısım, Android entegrasyonuna göre oldukça basit. Cihazlarınızın bluetooth özelliğini ve Telefon Bağlantısı uygulamasını açıp, iPhone seçeneğine bastığınızda kolayca eşleştirebileceksiniz. Ancak Android cihazlarda olduğu gibi telefon uygulamalarını bilgisayarda çalıştıramaz ve fotoğraf entegrasyonu yapamazsınız.

    Telefon Bağlantısı uygulamasını açtığınızda iPhone seçeneğini göremezseniz, en son güncellemeye sahip olduğunuzdan emin olun. Bunun için Microsoft Store uygulamasını açın ve uygulamayı güncelleyin.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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