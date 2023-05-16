Müjde: Windows 11'e iPhone'ları bağlama özelliği nihayet kullanımda!

Türkiye'de de kullanıma sunuldu
Telefon Bağlantısı uygulama güncellemesi, aralarında Türkiyenin'de bulunduğu 85 ülkede kullanıma sunuldu. Aramalar, mesajlar ve bildirimler için iPhone'unuzu bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlamanız gerekecek. Bu özelliğin kullanıma sunulduğunu Microsoft, Windows resmi Twitter hesabından duyurdu.
Entegrasyon oldukça basit
Telefon Bağlantısı uygulamasında iPhone için olan kısım, Android entegrasyonuna göre oldukça basit. Cihazlarınızın bluetooth özelliğini ve Telefon Bağlantısı uygulamasını açıp, iPhone seçeneğine bastığınızda kolayca eşleştirebileceksiniz. Ancak Android cihazlarda olduğu gibi telefon uygulamalarını bilgisayarda çalıştıramaz ve fotoğraf entegrasyonu yapamazsınız.
Telefon Bağlantısı uygulamasını açtığınızda iPhone seçeneğini göremezseniz, en son güncellemeye sahip olduğunuzdan emin olun. Bunun için Microsoft Store uygulamasını açın ve uygulamayı güncelleyin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.